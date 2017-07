Langrenns-Riise slet med nerver, kvalme og søvn

SANDNES (VG) Da John Arne Riise (36) studerte løypekartet i går kveld gikk det opp for ham at han skulle kjøre nedover på rulleski. Da ble natten alt annet enn behagelig.

– Jeg var nervøs og kvalm i hele natt. Jeg sov ikke. Jeg gruet meg skikkelig. Jeg er en pyse i nedoverbakkene. Og så vet du ikke hvem du går mot og du vil ikke havne sist, sier Riise til VG – om både tanker og forberedelsene til hans aller første konkurranserenn med langrennseliten.

Han har spilt på de største fotballarenaene i Europa som proff i mange storklubber, men likevel ble han helt satt ut av hva som ventet onsdag. Han fikk hjelp ved å snakke med gutta på alget.

– De mente jeg ikke hadde noe å tape. Men det er noe som skjer med hodet når startsignalet går. Du vil ikke bare slappe av. Jeg visste jeg var sterk i staking. Det har jeg gjort mye. Der visste jeg at på flaten kune jeg ta en del. Nedover var jeg katastrofe.

SMILTE FRA ØRE TIL ØRE: John Arne Riise, etter sin konkurransedebut på rulleski i Sandnes onsdag kveld. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Skal gå alle langløp



Riise gikk aldri 60 kilometer som Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug, men én tredjedel av distansen til profilene på dagens åpning av Blinkfestivalen. Han forteller om 20 kilometer på asfalten som handlet om «ploging» i alt av utforkjøringer. Han jobbet knallhardt på flatene og i oppoverbakkene. Etter sin 11. rulleski-økt står han inne i VIP-teltet i Sandnes svært godt fornøyd.

Det er nøyaktig en måned siden han slapp nyheten som overrasket de aller fleste. Denne langrennssesongen er han en del av Team BN Bank – et langløpslag hvor også Øystein «Pølsa» Petter går. Riise skal gå alle langløpene denne vinteren. Målet er at han i minst ett renn ikke bruker mer enn 50 prosent lengre tid enn lagkompisene på å komme seg til mål.

Ble for kjepphøy



Kort forklart: Om for eksempel Pettersen går løpet på fire timer, må Riise gå det samme løpet på under seks. Greier Riise målet, må «Pølsa» Pettersen tatovere «fotball er toppidrett» et eller annet sted på kroppen.

– Målet mitt når sesongen kommer er at jeg er tryggere i nedoverbakkene. Det har jeg mye å tjene på. Teknikken må jeg trene på. Og så basen, det vil si kondisjonen. Og styrken. Jeg har kommet langt på to og en halv uke. Jeg er fornøyd med tiden i dag. Jeg fikk gå i felt også. Det var også uvant, beskriver Riise.

Han forklarer et stort skrubbsår på kneet med at han ble for «cocky» - eller kjepphøy om du vil – i en av rundkjøringene i løypa. Han ble nødt til å hoppe og havnet på rumpa.

Ikke gått langrenn på 19 år



Deretter forteller han om hva som venter torsdag. Riise skal da gå Lysebotn opp – et renn med atskillig flere høydemetre enn onsdag. Eks-fotballproffen sliter med skøyteteknikken og gjør motsatt av alle andre. Han velger klassisk stil.

– Det blir tøft. Jeg tar alt som trening. Det er i november det begynner det for meg. Dette er en stor opplevelse, sier Riise.

En ting er rulleski, men mange lurer nok på hvordan John Arne Riise er med vanlige ski på beina…

– Jeg har ikke gått siden jeg var 17 år. Det viktigste nå er å bygge «basen» i kroppen og få den til å tåle lange løp på flere timer. Så er jeg sikker på at folk blir overrasket til vinteren og at gutta må tatovere seg, sier 36-åringen med et smil om munnen.