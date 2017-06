John Arne Riise: Livet som langrennsløper er noe jeg har drømt om lenge

KRAGERØ (VG) Langrennsgutta mener fotball ikke er toppidrett. Nå skal John Arne Riise (36) gi dem svar på tiltale.

Mandag avslørte mannen med flest fotballandskamper for Norge at han skal satse på en ny idrett: Langrenn.

– Nå skal jeg ut og gjøre ting jeg ikke har gjort før. Starte med blanke ark. Dette var en utfordring jeg ikke kunne si nei til, sier Riise til VG.

Delvis på fleip og litt på alvor mener langrennsløperne i Team BN Bank, Øystein Pettersen, Simen Østensen og Morten Eide Pedersen, at fotball ikke er toppidrett.

- Jeg gjør dette for alle fotballspillere. Og viser at vi har den mentale styrken. Vi er godt nok trent og kan bli godt nok trent, og ikke minst leve som en langrennsløper. For jeg føler at å leve som en er ganske lett, selv om de trener sykt mye. Nå kommer jeg på innsiden og får se, sier Riise.

– Går tatovering av i vask?



Han skal ta med seg sine nye lagkamerater til Anfield hvor de skal få prøve seg på testene Liverpoolspillerne må gjennom.

– Det blir sprinttester, spurttester og kondisjonstester, der komme de til å få slite, sier Riise og ler.

Simen Østensen om treningen til teamet: ** Det er ganske mye trening nå på sommeren. Nå som det er lyst og som regel deilig vær er det lett å trene mye i forhold til på høsten. ** I sommermånedene er en del rolig trening, en del lange turer på rulleski, også blir det gradvis litt mer intensivt utover høsten. ** En langløper trener ikke så veldig annerledes fra en løper som går world cup. Det er klart vi skøyter litt mindre, og har litt lengre staketurer og sånne ting, men veldig mye av treningen er veldig lik.



** Vi har fra syv til tretten økter i uken. Problemet er ikke at vi trener for lite tror jeg, det er vel kanskje det motsatte av og til. ** Riise får eget treningsprogram. Han skal i løpet av sommeren løpe 10 kilometer på under 40 minutter og løpe en maraton (42 kilometer) på trening.

– Jeg er støl allerede, sier Øystein Pettersen til VG, som tok OL-gull sammen med Petter Northug på lagsprinten i 2010.

Nå er laget på treningssamling i Kragerø. Riise er så vidt i gang med treningen og har blant annet fått prøve seg på rulleski. Østensen mener det han ser er lovende.

Planen er at Riise skal gå alle rennene i langløpscupen. Vasaloppet er lengst med 90 kilometer.

Målet for sesongen er sammenlagtseier i langløpscupen for teamet og for Riise er målet at i minst ett renn i vinter ikke bruke mer enn 50 prosent lengre tid enn beste lagkompis på å komme seg til mål. Altså: Bruker en av dem seks timer, kan Riise bruke maks fire timer. Dette er et veddemål.

– Vinner jeg så må de tatovere «fotball er toppidrett» et godt synlig sted på kroppen. Vinner de så må jeg tatovere «fotball er ikke toppidrett».

- Går tatoveringer av i vask? spør Pettersen og ler.

Aldri målt laktat



Pettersen forteller hvorfor han litt sleivete mener fotball ikke er toppidrett.

– Det er vel ikke nødvendigvis noe jeg mener sånn i bunn og grunn, men jeg mener at mange fotballspillere kunne vært bedre idrettsutøvere. Og at alle fotballspillere på topplag ikke er toppidrettsutøvere er bare tull, for det er fryktelig mange der ute som trener masse og er dritgode i det de holder på med. Og toppidrett handler ikke nødvendigvis om å trene mest, men jeg er overbevist om at det er mange som kunne prestert bedre om de la inn en større innsats, sier Pettersen.

Riise har aldri målt laktat. Men han har målt oksygenopptak. Beste resultat var litt over 70. Pettersen kan avsløre at han i vår målte 69.

– Livet som langrennsløper er noe jeg har drømt om lenge. Langløp er en type trening jeg aldri har gjort før. Det blir en måte å teste kroppen på hvor god jeg kan bli, og hvor godt trent jeg kan bli. Jeg tar det som en stor utfordring, sier Riise.

– Sundby er rå og syk i hodet



Han skal være med gjengen på alle samlinger, blant annet til Mallorca og på høydeopphold.

– Er du glad i å gå på ski?

– Jeg er glad i å gå på ski. Men jeg har ikke gjort det siden jeg var 17 år på grunn av fotballen, svarer Riise.

Han velger seg forbilder på aller øverste hylle: Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby.

Så du denne? Sundby vant Birkebeinerrennet selv om han ble meid ned av en scooter.



– Personlighetsmessig så er det Northug. Jeg føler at vi er litt like i måten å være på. Men treningsmessig og syk i hodet så er det Sundby. Det legger jeg ikke skjul på. Jeg har all respekt for det han har gjort. Jobben han legger ned. Martin er rå, sier Riise.

Husker du denne? Riise bedt om å fjerne seg fra Holmenkollen da han var Sundbys gjest.

Fem millioner i budsjett



Som langløper kan han fortsette og representere spillselskapet Betsson. Laget forteller at de ikke har noe å gjøre med Norges Skifobund, men forholder seg til Det internasjonale skiforbundet.

Teamet har samme budsjett som i fjor, til sammen rundt fem millioner kroner.

– Han har den samme avtalen som de andre gutta, sponsormessig og alt. Han representerer laget, sier temaets manager Sigurd Granmark.

– Har han lagt inn noen seiersbonuser?

– Nei, men det kan han få lov til egentlig, han kan få legge inn så mye han vil i seiersbonus. Hvis han vinner Vasaloppet skal han få tre millioner kroner, svarer Granmark og ler.