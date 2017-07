Emil Iversen til Riise før langrennsdebuten: – Vi kan danne baktroppen

John Arne Riise (36) jobber beinhardt for å spisse formen til langrennsdebuten under Blinkfestivalen til uken.

Der står han nemlig på startstreken sammen med resten av verdenseliten i langrenn, når Blinkfestivalen i Sandnes rulles i gang. Her skal Riise måle krefter med blant annet Northug, Sundby og Iversen, i tillegg til flere norske og internasjonale skistjerner.

– Jeg regner med at jeg ender opp som sistemann, haha. Men det blir en utrolig kul opplevelse å stå på start med de store. Publikum får nok seg garantert en latter eller to, forteller den ferske langrennsløperen til VG før han skal ut på en fem-milsøkt fredag morgen.

Men selv om den tidligere landslagsspilleren er vant til å hamle opp med internasjonale idrettsstjerner, kjenner nok de fleste John Arne Riise best fra gressmatta med fotballsko, og ikke langrennsski på beina. Men i juni avslørte mannen med flest fotballkamper for det norske landslaget, at han i år skal satse på langrenn. Han er nå i full gang med oppkjøringen til den kommende skisesongen, som en del av Øystein «pølsa» Pettersens langløpslag, Team BN-Bank. Etter en måned med intensiv trening, har Riise fortsatt ikke fått kalde føtter.

– Oppkjøringen går faktisk veldig bra, og jeg angrer ikke i det hele tatt på at jeg ble med. Siden jeg nesten ikke har gått på rulleski, trener jeg mye på det nå. Jeg er fremdeles veldig redd i nedoverbakker, så der har jeg mye å gå på, forteller 36-åringen som også opplyser om at han sitter mye og «nerder» på Youtube og studerer videoer og løp av andre skiløpere.

Riise virker altså å ta prosjektet ganske så seriøst, og er påmeldt det 60 kilometer lange langløpet, i tillegg til fristilsrennet, «Lysebotn opp» under Blinkfestivalen. Likevel er ikke ambisjonene veldig høye før ilddåpen i Sandes om få dager.

– Jeg håper publikum er snille med meg, og støtter meg selv om jeg er et hav bak de andre. Northug pleier jo å ta det rolig der, så kanskje han er snill og holder meg med selskap, sier den ferske langrennsløperen.

Men om Northug for all del ikke skulle komme til å gjøre det, inviterer derimot landslagsløper Emil Iversen, John Arne Riise til å danne baktropp sammen under rulleskirennet i Sandnes.

– Det skal bli veldig gøy å gå i mot Riise. Jeg er jo i så dårlig form selv, så det kan nok bli en spennende kamp mellom oss. Vi får danne baktroppen vi, sier Emil Iversen i en festlig tone til VG.

– Hvordan kan han klare å hamle opp med deg da?

– Han er eksplosiv vetdu, så hvis han bruker kroppstyngden sin godt, så kan det bli en kamp det der. Men jeg tror nok jeg får kjeft av pappa om jeg ikke slår han ja, ler meråkerbyggen.

Iversen synes det er gøy at Riise prøver seg på langrennski i år, men tror nok at han vil få det tøft gjennom sesongen.

– Det er morsomt at vi har fått inn en som er like «feit» som meg, fleiper Iversen.

– Men det er kult at han prøver seg. Han har jo ingenting å tape, slik som vi har for eksempel. Så det blir gøy å se hvordan han klarer seg, jeg tror nok det kan bli hardt for han, sier 25-åringen.

Riise selv forteller riktignok at det er tøft å vende kroppen til en helt ny type trening og mengde, men at formen blir bedre fra dag til dag.

– Jeg er jo fremdeles i startfasen, men snittfarten og teknikken blir bare bedre og bedre. Så er det èn ting som er sikkert, så er det at jeg kommer til å overraske flere i løpet av sesongen. Det er ennå lenge til november og sesongstart. Gutta skal tatovere seg, opphauser Riise til VG.

Gjengen på langløpslaget har nemlig inngått et veddemål med Riise. Siden Øystein Pettersen, Simen Østensen og Morten Eide Pedersen mener at fotball ikke er toppidrett, akter Riise å motbevise dette ved å ikke bruke mer enn 50 prosent lengre tid på et renn, enn noen av lagkompisene sine. Greier Riise målet, må «Pølsa» Pettersen tatovere «fotball er toppidrett» et eller annet sted på kroppen.

