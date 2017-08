Johaugs bror: – Jeg skjønner ingenting

SEISER ALM (VG) Forferdelig. Absurd. Uvirkelig. Det er noen av ordene Therese Johaugs (29) bror bruker etter at skiesset er utestengt fra all idrett i 18 måneder.

Avgjørelsen til CAS ble kjent i 12-tiden tirsdag formiddag. Johaug møtte et knippe norske journalister gråtende på hotell Steger-Dellai i Seiser Alm.

Like ved overvar bror Karstein Johaug seansen. Han lever tett på storesøsteren, som treningspartner mens 29-åringen har vært utestengt.

- Det er helt forferdelig, absurd og uvirkelig. Jeg skjønner ingenting av hva de ønsker med denne straffen sett i forhold til forseelsen, sier Karstein Johaug til VGs journalist i Italia.

Johaug: – Jeg kan ikke skjønne straffen

Omgivelsene i Seiser Alm er et postkort verdig. Treningsforholdene er gode. Men tirsdag handlet det om helt andre ting for Therese Johaug.

– Straffen på 18 måneder er i praksis det samme som 24 måneder, siden hun mister to sesonger. Om du sammenlikner med andre saker, så er det det samme som å bruke doping bevisst. Bruker du EPO får du også to år. Det er det samme hun får nå. Det er helt vanvittig at vi har et sånt regelverk.

– Hun fikk et legemiddel med et forbudt stoff av legen sin: Hva ville vært riktig straff i dine øyne?

– Om jeg har boret hos tannlegen har jeg ikke spurt om dette er mot dopingreglene. Dette er det samme. Så for min del er frifinnelse det eneste rette, mener lillebror Johaug.

Se Therese Johaugs tårevåte møte med pressen i dag:

Sesongen ryker



Flertallet av dommerne i CAS er altså ikke enig. Med 18 måneders utestengelse, kan Johaug først returnere til internasjonale konkurranser i midten av april. Dermed er neste sesong det 29-åringen må sikte seg inn mot.

Dommerne vektlegger det at Johaug ikke så at pakken hun fikk fra tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen inneholdt en advarsel om at medisinen inneholdt et forbudt stoff. I Norge har Johaugs advokat, Christian Hjort, argumentert med at langrennsstjernen allerede hadde sjekket om medisinen var fri for dopingmidler, da hun spurte Bendiksen og fikk «nei».

Derfor var ikke merket på pakken relevant, har Hjort argumentert.

«Selv om ikke en utøver alltid følger alle trinnene i CAS-dommen 2013/A/3327 (tidligere dom, red. anm.) så mener CAS-panelet at det oppsiktsvekkende at Johaug ikke gjorde det aller viktigste: Hun fikk en pakke med Trofodermin, men kikket ikke engang overfladisk på den. Hadde hun gjort det, hadde hun sett at den var merket med en dopingadvarsel» heter det i den ferske dommen.

– Vanvittig



Karstein Johaug vil ikke spekulere i om det har gått politikk i Johaug-saken eller ikke, sier han til VG.

– Det eneste som betyr noe for oss er at hun har fått atten måneder. Det er i praksis det samme som 24 måneder, siden hun mister to sesonger. Om du sammenlikner med andre saker, så er det det samme som å bruke doping bevisst. Bruker du EPO får du også to år. Det er det samme hun får nå. Det er helt vanvittig at vi har et sånt regelverk, mener han.

– Har du fått noen aha-opplevelser hva gjelder antidoping det siste året?

– Jeg har vært veldig fordomsfull selv. Det handler mer om at man skal sette seg godt inn i sakene som dukker opp og ikke være så bastant. Man skal lese seg opp, og det er mange vinklinger som faktisk som ikke kommer tydelig frem. At jeg lever så tett oppi det her, er så surrealistisk at jeg ikke fatter noen ting.

– Kommer søsteren din tilbake på toppnivå?

– Ja, det tror jeg. Hun må bare 14 dager til å fordøye dette, og så fortsette det hun har tenkt. Når hun kommer til Oslo får hun legge nye planer. Det er vanvittig lenge til neste gang hun får gått skirenn, så hun må bare tenke gjennom hva hun vil. Det finnes verre ting i livet, men for henne her og nå var dette det verste som kunne skje, sier lillebror Johaug til VG.

