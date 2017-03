Wada-leder: – Jeg tror på Johaug

LAUSANNE (VG) Tidligere langrennsløper Beckie Scott (42) leder utøverkomiteen til Verdens Antidopingbyrå (WADA). Nå føler hun med Therese Johaug (28).

Scott har ett OL-gull fra 2002 på CV-en sin, og kjenner statusen til norsk langrenn bedre enn de aller fleste.

De siste ti årene har kampen mot doping tatt stadig mer tid for den kanadiske 42-åringen.

GULLVINNER: Beckie Scott feiret først bronse, men ble seinere tildelt OL-gull på 10 kilometer jaktstart i 2002 etter at Larisa Lazutina og Olga Danilova ble tatt i doping. Foto: reuters/kevin lamarque

– Jeg synes hele Johaug-saken bærer preg av et uhell. Historien som har blitt fortalt fremstår troverdig. Det virker å ha vært en ulykke, sier Scott til VG i Sveits.

– Jeg har sympati med henne, og jeg tror på henne, sier den tidligere langrennsløperen.

Armstrongs overmann: – Galskap å anke Johaug-dommen

WADA holder årlig stormøte i Lausanne denne uken. I løpet av tre dager samles dopingeksperter og idrettspersonligheter for å diskutere veivalg i kampen mot bevisst juks i idretten.

Beckie Scott deltok allerede på konferansens første dag i en rundborddebatt, sammen med blant andre kulturminister Linda Hofstad Helleland – som nå er visepresident i WADA.

Så du denne? Lover rask CAS-dom for Johaug

Og selv om Scott viet mye av taletiden sin til viktigheten av et likt regelverk over hele verden – et regelverk som innebærer straff om man ikke oppfyller det – så snakket hun også om Therese Johaug med VGs journalist i en av pausene mandag.

– Det blir tøft å måtte møte i CAS. Saken hennes har fått mye oppmerksomhet, og det er egentlig synd – for på den skaden virkelig doping har gjort på langrennssporten. Jeg var selv en utøver som ble snytt for et OL-gull på grunn av bevisst doping (hos en konkurrent, journ. anm.). Det føles ikke forholdsmessig riktig, sier Scott.

DØMT: FIS ønsker en «fornuftig forlengelse» av Therese Johaugs dom på 13 måneder, derfor har de anket til CAS. Foto: Helge mikalsen, vg

Regelverket tillater kun straff mellom 12 og 24 måneder for Johaug, dersom dommerne mener hun har utvist såkalt «ubetydelig skyld». Enkelte har tatt til orde for at man bør kunne justere straffen også mellom 0 og 12 måneder – selv om utøveren har testet positivt på et «tungt» dopingstoff som clostebol.

Var i CAS før Johaug: – En opplevelse jeg ikke unner min verste fiende

Det var dette Johaug hadde i kroppen da hun ble dopingtestet i fjor høst. En straff i rommet 0 til 12 måneder er i dag kun mulig om man har testet positivt på et «lett» stoff.

– Jeg synes det er en fair diskusjon. Straffen bør reflektere hva hun har gjort. Dagens skala tar ikke høyde for proporsjoner. Vi må være klar over det, og vurdere å justere det, sier Beckie Scott.

Les også: Johaug velger sin egen dommer

Hun møtte VG i Swisstech Convention Center, i utkanten av Lausanne, i går. Der var også USADA-topp Travis Tygart.

– Om vi sørger for at dommerpanelet blir helt uavhengig, vil jeg ikke hatt noen problem med å si at spennet kan være fra null til fire år, og la dommerne avgjøre. Men da må panelet være helt uavhengig fra sportsorganisasjonene, sier amerikaneren til VG.