Vil utestenge Johaug i 14 måneder

Påtalenemnda i Antidoping Norge vil utestenge Therese Johaug (28) fra all idrett i 14 måneder. Hvis det blir endelig straff, rekker hun 2018-OL med to måneders klaring.

Det bekreftes i en pressemelding som ble sendt ut i dag, der nemnda kommer med følgende påstand om straff:

«Therese Johaug dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode av 14 – fjorten – måneder, med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18.10.2016.»

Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol 16. september. Skistjernen har hele tiden hevdet at hun fikk i seg stoffet gjennom leppekremen Trofodermin under et høydeopphold i Italia i høst.

Tror på historien, men ...

Påtalenemnda i Antidoping Norge skriver i sin vurdering at Johaug ikke har brutt dopingbestemmelsene «forsettlig eller grovt uaktsomt», men skriver videre at Johaug kan klandres for ikke å ha undersøkt legemiddelet nøyere. Særlig siden forpakningen var merket med «DOPING».

«Utøver har vært på internasjonalt toppnivå i mange år, og er eller burde vært kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt» heter det i pressemeldingen.

Det var den nå avgåtte landslagslegen Fredrik Bendiksen som angivelig gikk på et apotek i Livigno, der han kjøpte kremen som ledd i behandling av en solforbrent og væskende Johaug-leppe.

– Sakens fakta var ikke vanskelig, for det er påvist et forbudt stoff i kroppen hennes, og det er ikke omtvistet. Vi mener den positive prøven samsvarer med den medisinske bruken av salven, sier leder av påtalenemnda, Anstein Gjengedal, til VG.

– Hva ligger til grunn for at dere tror på forklaringen hennes?

– Den eneste grunnen til at salven ble brukt, mener vi, er såret på leppen. Denne salven inneholdt likevel et forbudt stoff, som vi mener at utøveren burde sjekket bedre, sier Gjengedal og tillegger at Antidoping Norge har vært i Italia og gjort sine egne undersøkelser ved apoteket i Livigno.

Gjengedal vil ikke opplyse hvor stor mengde clostebol som ble målt i kroppen til Johaug, utover at han mener det samsvarer med forklaringen hun har avgitt.

Mesterskapene

Utestenges Johaug i 14 måneder med virkning fra september, rekker hun både neste års sesongstart og 2018-OL. OL i Pyeongchang starter i februar 2018. Men ikke Lahti-VM i februar.

Kort tid etter at påtalenemndas straffeforslag ble offentliggjort, kom Therese Johaug med en kommentar via sin advokat Christian B. Hjort:

– Jeg er glad for at påtalenemnda har trodd på det jeg har sagt. Men jeg forstår ikke at det som har skjedd kan gi grunn til 14 måneders utestengelse, sier Therese Johaug om påtalenemndas innstilling.

– Vi er veldig fornøyd med henvisningen til hennes historie. Den er bekreftet og tillegger henne veldig liten skyld. Alt er verifisert. Alt stemmer, sier Therese Johaugs manager Jørn Ernst til VG på vegne av Johaug.

Han understreker imidlertid at Therese synes påstanden om 14 måneder utestengelse «er veldig streng».

TESTET POSITIVT: Her fortviler Therese Johaug på en pressekonferanse i Oslo 13. oktober i høst. Hun hadde da testet positivt på det anabole steroidet clostebol. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Veien videre

Når det nå foreligger en innstilling til straff, er det domsutvalget i Norges idrettsforbund som skal dømme Therese Johaug. Det skjer trolig tidlig i 2017.

Deretter står Johaug fritt til å anke saken inn til appellutvalget, før saken kan ankes videre til idrettens voldgiftsrett i Lausanne (CAS). Det internasjonale skiforbundet (FIS) har allerede varslet at det er aktuelt, dersom Johaug - i deres øyne - slipper billig unna i Norge.