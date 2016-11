Vil ha forklaring på manglende testing av Johaug og Bjørgen

Lederen for Antidoping Sverige er overrasket over at Marit Bjørgen og Therese Johaug kunne gå i fire-fem måneder uten å bli dopingtestet. Det ville ikke skjedd i Sverige, hevder han.

Matt Richardson er ansvarlig for Riksidrottsforbundets dopingkommisjon (Sveriges svar på Antidoping Norge). Han blir konfrontert av den svenske avisen Expressen at Johaug ikke ble testet på fire måneder i sommer og høst, mens Bjørgen gikk fem måneder uten testing.

– Jeg forsøker å finne en forklaring på hvorfor det har gått så lang tid. For vi ville ikke latt det gå så lang tid. Det er helt enkelt deres modell for risikobedømmelse, sier Richardson til Expressen.

Husket feil



Det hadde gått 129 dager fra Therese Johaug ble dopingtestet sist, til hun avla den positive testen med det anabole stereoidet clostebol. Bjørgen fortalte til VG under mediedagene i Val Senales i forrige uke at hun ikke ble dopingtestet på syv måneder. Etterpå viste det seg at langrennsdronningen hadde glemt en test, så hun gikk fem måneder uten å bli testet. Bjørgen understreket at ønsker alle dopingtesterne velkommen, så ofte som mulig.

Richardson stiller spørsmål ved om det er så mange langrennsløpere at det rett og slett ikke er nok penger til å teste som man vil.

– Jeg vet at det diskuteres hvordan Norge egentlig gjør det, når de har bestemt seg for ikke å teste i løpet av lang tid om sommeren. Men for det første kan jeg si at WADA (verdens antidopingbyrå) har sett på planen og sannsynligvis godkjent den, sier Richardson til den svenske avisen og legger til:



– For det andre, det kan helt og holdent være ut fra forusetninger i budsjettet. Det kan være sånn at de vil prioritere andre idretter om sommeren.



480 tester



Avisen skriver at det ble gjennomført 480 tester på norske langrennsløpere i fjor, mens det ble tatt 389 tester på langrennsløpere i Sverige.



Nykommer på landslaget, Kari Øyre Slind, sa til VG i forrige uke at hun ikke er blitt dopingtestet hjemme i Oppdal.



– Nei, de har ikke kommet til Oppdal ennå. Jeg har blitt testet på samling og under et Oslo-opphold. Det er litt mer sentralt der, har jeg funnet ut, sa Slind.

VG har vært i kontakt med Antidoping Norge, de vil ikke kommentere denne saken.