Var i CAS før Johaug: – En opplevelse jeg ikke unner min verste fiende

Erik Tysse (36) anbefaler Therese Johaug (28) å åpne lommeboken før ankesaken hennes skal behandles av CAS i Sveits.

FAKTA OM CAS: * Voldgiftsrett etablert i 1984, med base i Lausanne, Sveits * En rettssak i 1992 gjorde at de tette båndene til IOC langt på vei ble kuttet. * CAS ledes i dag likevel av IOC-medlemmet, og juristen, John Coates. * Fungerer i dag som en form for høyesterett i internasjonal idrett * Dommer kan teoretisk sett ankes til sveitsisk, sivil, høyesterett, men skjer i praksis uhyre sjelden. * Tre dommere vil avgjøre Therese Johaugs skjebne i CAS.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse for langrennsløperen. Nå må hun vente flere måneder før tre dommere i et lite slott i Lausanne avgjør 28-åringens skjebne.

Kanskje ryker OL i 2018 for Therese Johaug. Hun må slåss med nebb og klør i CAS.

– Jeg anbefaler Johaug å leie inn advokater med veldig, veldig god erfaring fra CAS-systemet. Jeg hadde ikke økonomiske rammer til det, men det vil øke sjansene hennes med noen få prosent, sier Erik Tysse.

Han har alltid hevdet sin uskyld, men ble i sin tid idømt en utestengelse på to år for bruken av EPO-varianten CERA.

Tysse angrer ikke på at han tok sin egen sak til CAS, selv om det endte med tap og mange hundre tusen tapte kroner. Han ville gjort det på nytt. Bergenseren mener Johaug må være forberedt på en tøff tid.

– Den personlige påkjenningen er knallhard. Man går gjennom en emosjonell berg-og-dalbane. Jeg er glad for at jeg var såpass «gammel» da jeg opplevde det. Uten venner og familie er det ekstra tøft, sier han til VG.

Therese Johaug fikk 13 måneders utestengelse av domsutvalget til Norges Idrettsforbund. I Sveits vil hun møte et helt annet system, sier Tysse. Profesjonaliteten er på et annet nivå. Klimaet er «kaldt», beskriver han.

– CAS har «worst case» som utgangspunkt. Det hun har forklart, er nok sant. Men det går ikke CAS ut fra. De tenker at hun har brukt dette stoffet for å dope seg, og så skal utøveren bevise at det ikke er tilfelle. Det er ikke lett. Fra min personlige erfaring, tror jeg sjansen for frifinnelse er veldig liten. Sjansen er derimot mye større for en strengere straff enn 13 måneder, sier den tidligere kappgangeren.

Erik Tysse er ikke alene om å ha en CAS-historie i bagasjen i Norge. De er rett nok ikke mange, men utøvere som Fritz Aanes (bryting), Martin Johnsrud Sundby (langrenn) og Tony André Hansen (sprangridning) har også stiftet bekjentskap med voldgiftsretten i Lausanne.

Den kalles gjerne «idrettens høyesterett». Taper man i Sveits, er løpet kjørt.

– Det å forsvare seg i CAS er en opplevelse jeg ikke unner min verste fiende, sier Fritz Aanes.

Under OL i 2000 testet han positivt på nandrolon, som stammet fra et kosttilskudd han hadde legens godkjennelse på å bruke.

Han fikk først seks måneders utestengelse. Men CAS økte straffen til 15 måneder. Aanes husker godt hvordan det var å møte for dommerne i Sveits som 22-åring.

– Alt foregår i et helt vanlig rom. Men det er en mektig bygning med mye historie i veggene. Du føler deg ganske liten der du sitter. Det er mye på spill, og sjansen for at man får en høyere straff enn den opprinnelige, er skyhøy, sier han.

Under OL i Beijing trodde alle at Norge hadde vunnet bronse i lagkonkurransen sprangridning. Iallfall helt til det ble funnet spor av det forbudte stoffet capsaicin i urinen til hesten Camiro.

Norge ble fratatt bronsen for feilmedisinering av hesten, og Hansen ble – etter å ha fått saken prøvd i CAS – idømt en utestengelse på fire måneder.

– Jeg føler vel at systemet er lagt opp på en måte som gjør at du blir dømt uansett. Vi må bevise uskyld, men det er umulig når man ikke har bevis. Vi vet bare det vi vet, sier Hansen til VG i dag.

Han misunner ikke Therese Johaug for det hun nå skal gå gjennom.

– Det er en spesiell situasjon å møte i CAS. Man er ikke vant med det, og da føles det rart. Det er først og fremst advokater og ekspertvitner som fører ordet, og man blir i stor grad sittende og høre på. Men det er en ekkel følelse.

– Hvordan har saken påvirket deg i ettertid?

– På den ene siden opplever jeg å bli trodd på. Samtidig har nok historien lukket en del dører. Saken henger over deg når du møter nye mennesker, og man preges resten av livet. Det var også en stor personlig nedtur. Hadde vi fått den bronsemedaljen, hadde jeg blitt husket for det. Nå huskes jeg for noe helt annet, sier Tony André Hansen.

