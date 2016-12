Uventet støtte fra finsk Johaug-kritiker

DAVOS (VG) Hun har stilt seg tvilende til Therese Johaugs historie om sårsalven. Men nå synes finske Aino-Kaisa Saarinen (37) hennes dopingutestengte norske konkurrent har tatt fornuftige valg.

Johaug (28) er foreløpig suspendert i påvente av en eventuell utestengelse. Påtalenemnda i Antidoping Norge har innstilt på 14 måneders utestengelse etter at langrennsstjernen testet positivt på det forbudte stoffet clostebol 16. september i år.

I påvente av endelig dom i saken er Johaug gitt et team som skal ta vare på hennes treningshverdag. Det er: Pål Gunnar Mikkelsplass, trener, som har vært teknikktrener på landslaget for Johaug. Snorre Haugland, skismører, som har jobbet tett med Johaug i flere år. Ola Sand, lege, som har jobbet i norsk idrett i en årrekke. Britt Tajet Foxell, psykolog, som er tilknyttet Olympiatoppen og The Royal Ballett i London.

– Jeg har lest om dette. Og jeg synes det høres veldig bra ut for Johaug. For hvis hun har tenkt på comeback er det veldig bra at hun tar kloke valg me tanke på hvem hun velger å ha rundt seg, sier Aino-Kaisa Saarinen.

Den finske superveteranens uttalelse står i skarp kontrast til hva nordiske aviskommentatorer mener om saken i VG. Kristoffer Bergström i Aftonbladet og Pekka Holopainen i Ilta-Sanomat slakter «Johaug-hjelpen».

– Dette hadde aldri fått skje i Finland. Alle som har offentlig tilknytning til idretten her skulle aldri fått jobbe med avstengte idrettsutøvere, sier Pekka Holopainen.

Bergström er ikke mindre nådeløs i sin dom.

– Det er åpenbart at norsk langrennssport fortsetter å «trippe rundt avgrunnen». De ansvarlige vil ikke bryte noen regler, men går gjerne så langt frem at tærne dingler over kanten av juvet, sier Kristoffer Bergström.

Saarinen skjønner ikke hvorfor Holopainen kan konkludere med at Johaugs støtteapparat aldri kunne sett dagens lys i finsk idrett.

– De er etter min oppfatning uavhengige personer. Akkurat som frilansere i yrkeslivet. Da må det bli opp til dem. De vil bare gjøre jobben, sier Aino-Kaisa Saarinen.

Saarinen har uttalt seg kritisk til Johaugs forklaring om salven som sendte verdens beste kvinnelige langrennsløper i dopinggarnet. Hun opplevde historien som merkelig, og lurte på om jenta fra Dalsbygda snakket sant, da VG intervjuet henne under høydetrening i Italia i høst.

Saarinen har sett salven Trofodermin og esken med et lett synlig dopingadvarsel på. Hun skjønner ikke hvordan en toppløper som Johaug og skiforbundets avgåtte og rutinert lege Fredrik S. Bendiksen kunne unngå medikamentets «varsellampe».

Den finske langrennsstjernen har også kommet med spark til Norge i astma-saken. Da Martin Johnsrud Sundby ble utestengt i to måneder i sommer etter domsavsigelse i CAS (den internasjonale voldgiftsretten) for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline meldte Saarinen følgende på mikrobloggtjenesten Twitter.