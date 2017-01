Ukjent sak kan avgjøre Bendiksen-straff

Mens Therese Johaug (28) forbereder seg på dopinghøring om én uke, er skjebnen til tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen fortsatt helt uviss.

Antidoping Norge opprettet sak mot både Johaug og Bendiksen etter at skistjernen testet positivt på et anabolt steroid i fjor.

Etter det VG får opplyst, hadde påtalenemnda som mål å ferdigstille saken mot legen før jul – men på grunn av en sak i Idrettens voldgiftsrett (CAS) ble arbeidet satt på vent. CAS-saken skal være tilnærmet lik Johaug-saken, hvor en lege har gitt en utøver et medikament til behandling. Medikamentet skal ha stått på WADAs dopingliste.

Utfallet av denne saken vil kunne påvirke straffeutmålingen i saken mot Bendiksen, får VG opplyst.

Johaug-sak neste uke

I neste uke er det satt av tre dager til Johaugs egen dopingsak i NIFs domsutvalg. Det er lite trolig at en påstand mot eks-landslagslegen foreligger innen den tid.

– Det er riktig at vi har ventet på å få en avklaring på en avgjørelse i en sak fra CAS, som kan avklare forholdet for oss, bekrefter Anstein Gjengedal, leder av påtalenemnda i Antidoping Norge, overfor VG.

Da Therese Johaug brukte kremen Trofodermin under et høydeopphold i Italia i september i fjor, var det etter instruks fra lege Fredrik Bendiksen. Begge sier at det var legen som selv kjøpte medisinen på et apotek i Livigno.

Bendiksen hevder at han ikke så en rød dopingadvarsel på pakningen han ga Johaug. Han leste derimot ordet «clostebol», men koblet ikke dette med anabol steroider, fortalte han på pressekonferansen 13. oktober i fjor.

– Jeg fikk det ikke med meg. Jeg har studert mye på hvorfor jeg ikke klarte å finne ut av det, men det kan jeg ikke gi dere noen veldig god forklaring på. Det er ikke noe clostebol i noen medikamenter i Norge eller i USA, sa Bendiksen den gangen.

Som VG nylig avslørte, har legen i avhør med Antidoping Norge gitt tre mulige forklaringer på sin egen uoppmerksomhet: Personlig problemer knyttet til sykdom i egen familie, skade på en annen utøver, samt stress knyttet til en pressekonferanse om astmamedisinering.

Siden Johaug-saken eksploderte i oktober, har Bendiksen gått i skjul. Legen har ikke gitt et eneste intervju siden den gang.

Vitner

Onsdag i neste uke vil imidlertid Bendiksen være én av dem som inntar vitneboksen når Johaug skal slåss mot en foreslått utestengelse på 14 måneder.

VG stilte i går advokat Anders Schrøder Amundsen hvordan Bendiksen opplever å ha saken hengende over seg, og hva han tenker om å innta vitneboksen i neste uke.

«Vi har forståelse for interessen om hvordan Bendiksen opplever dette, men han har uttrykt et ønske om å ikke uttale seg underveis i saken. Spørsmålet ditt blir trolig dekket i høringen neste torsdag, i den grad partene er opptatt av det», svarer legens forsvarer i en tekstmelding.

Mens Therese Johaug er innstilt på å prate med media etter høringens siste dag, kommer Bendiksen til å forholde seg taus i møte med norske journalister.

— Jeg som doktor sviktet og gjorde ikke jobben som jeg skulle, fortalte han på pressekonferansen i oktober.

— Jeg mener Therese har gjort det hun skal for å forsikre seg om at det er i orden, og fått min forsikring. Jeg er beskrevet som et petimeter, og det er jeg. Det kan se ut som om jeg er kranglete nøyaktig, men i denne situasjonen er det en glipp. Det er mitt ansvar, og det skal jeg ta konsekvensen av, tilføyde han.