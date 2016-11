TV 2 om Lersveen-angrep: – Til hensikt å kneble og marginalisere

TV 2-redaktør Vegard Jansen Hagen reagerer på landslagssjef Vidar Løfshus' utspill om reporter Ernst A. Lersveen.

I et intervju med VG uttalte langrennstoppen at flere utøvere har opplevd Lersveens oppførsel som bøllete og respektløs.

Det skjer etter et turbulent halvår der Martin Johnsrud Sundby er dømt for brudd på dopingreglementet og Therese Johaug venter på sin dom etter å ha testet positivt på anabole steroider.

– Denne type karakteristikker har til hensikt å kneble og marginalisere en av de nyhetsledende journalistene i dopingsakene i langrenn. Det skal ikke få skje. Ernst er røff i kantene, men uredd, pågående, dyktig og har vår fulle tillit, sier sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, til VG.

TV 2-REDAKTØR: Vegard Jansen Hagen. Foto: TV 2

Ernst A. Lersveen har tidligere fått beskjed om å dempe profileringen av egne meninger i det offentlige rom av TV 2-ledelsen. Samtidig har han markert seg med kritisk sportsjournalistikk rettet mot langrennsmiljøet det siste halvåret.

Mandag fortalte VG hvordan Martin Johnsrud Sundby boikottet journalisten i Finland denne helgen.

Så du denne? Presseforbundet refser Sundbys boikott: – Forkastelig

Jansen Hagen etterlyser nå den ydmykheten langrennsleiren har sagt at de vil utvise i lys av skandalene som har preget nyhetsbildet i flere måneder.

– Alle kan gjøre feil - også Ernst, TV 2 og langrennssporten - og vi har derfor hele tiden vært opptatt av å ha en konstruktiv dialog med Skiforbundet. Den ydmyke tonen som lederen av langrennskomiteen Torbjørn Skogstad slo an på Beitostølen ser ikke ut til å ha nådd ned til landslagsledelsen. De fortsetter med angrep som det beste forsvar og lar åpenbart verken boikott, munnkurv eller personangrep stå uprøvd, sier han.

Mens Vidar Løfshus i dag omtaler media som «en krevende samarbeidspartner», har Jansen Hagen en ganske annen tilnærming til det hele:

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus. Foto: Terje Bringedal , VG

– Vi er ingen samarbeidspartner. Vi er journalister, understreker han overfor VG.

– Ernst A. Lersveen har rapportert fra et stort antall godværsdager for norsk langrenn. I høst har derimot arbeidsforholdene endret seg dramatisk. To dopingsaker samt et kritisk fokus på etiske gråsoner i landets nasjonalsport har gjort at klimaet for å drive journalistikk og skaffe informasjon er tøffere. TV 2 Sportens medarbeidere som jobber med disse sakene, inkludert Ernst, har ingen forutinntatt agenda utover det å få alle svar opp på bordet. Det har ikke vært en lett jobb i disse sakene, sier TV 2-redaktøren.

Les også: Bjørgen har brukt både medisin og forstøver i helgen

Både Martin Johnsrud Sundby og Ernst A. Lersveen har ytret ønske om et snarlig forsoningsmøte.

– Det mest fornuftige for Martin, meg og norsk langrenn er at vi to snakker sammen, sier Lersveen.

– Jeg håper på en veldig snarlig løsning på dette. Vi er hele veien i dialog med TV 2 og sjefene til Ernst, og jeg kommer til å takke ja til en prat med han personlig, om han foreslår det, skrev Sundby i en SMS til VG i går.

PS! På lederplass er VG blant dem som har kritisert ledelsen i Norges Skiforbund.