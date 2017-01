TV 2-Ernst fortalte dopingjegerne om ny kvittering

Under etterforskningen av Therese Johaug-saken fikk Antidoping Norge opplysninger fra TV 2-profil Ernst A. Lersveen som de valgte å se nærmere på.

Tidslinje i Johaug-saken: * 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av legen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og Norges Skiforbund offentliggjorde den positive dopingprøven og avholdt pressekonferanse på Ullevaal. * 19. oktober. Påtalenemnda i Antidoping Norge utestenger Johaug i to måneder. * Det innstilles på en straff på 14 måneders utestengelse. * Den åpne høringen vil finne sted på Ullevaal stadion i perioden 25. til 27. januar.

Opplysningene ble etter det VG forstår, nedtegnet etter et møte mellom Lersveen og dopingjegerne.

Journalisten skal i høst ha fått tak i en kvittering som viser at noen har kjøpt den kontroversielle salven Trofodermin i Seiser Alm mens langrennslandslaget befant seg i skimetropolen som ligger nord i Italia.

Det var denne salven, inneholdende clostebol, som Johaug brukte mot en solforbrent leppe under et høydeopphold i Livigno tidlig i september.

Men Seiser Alm-kvitteringen stammer altså fra dagene før langrennsjentene satte kursen videre mot Livigno, der Johaug og lege Fredrik Bendiksen hevder at sistnevnte gikk til innkjøp av den samme tabbekremen.

Bendiksen ankom Livigno sent 1. september, vel vitende om at Johaug slet med en svært sår leppe. Dette ble bekreftet da de to møtte hverandre under frokosten morgenen etter.

Likevel gikk det et helt døgn før Bendiksen faktisk kjøpte inn tabbekremen Trofodermin. Les mer om «døgnet som forsvant» her.

Antidoping Norge fant opplysningene om en kvittering fra Seiser Alm så interessante at de ønsket å se nærmere på den alternative historien. Men etter det VG forstår klarte aldri Lersveen å knytte denne til de norske langrennsjentene.

Til slutt valgte også påtalenemnda i Antidoping Norge å tro på Johaugs forklaring. Det er bakgrunnen for at de «bare» innstilte en straff på 14 måneder.

Hadde dopingjegerne ment at Therese Johaug kjøpte kremen selv, eller fått den av en annen person enn laglegen, kunne straffen blitt betydelig strengere.

Det er ventet at informasjonen VG bringer i dag vil komme opp under den kommende saken mot Johaug. Under en åpen høring om to uker skal hun slåss mot en utestengelse på 14 måneder etter å ha testet positivt på et forbudt stoff.

Da Ernst A. Lersveen ble konfrontert med opplysningene i denne saken i slutten av november, ville han hverken bekrefte eller avkrefte at han hadde deltatt i et møte med Antidoping Norge. VG var på nytt i kontakt med journalisten i går formiddag.

– Jeg har ingen kommentar til denne saken, svarte han høflig.

– Og da har det ingen hensikt at jeg stiller en lang rekke spørsmål om temaet?

RUTINERT: Ernst A. Lersveen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Nei, humrer Lersveen muntert.

TV 2-ledelsen avviser at deres reporter har vært i et avhør i Johaug-saken.

«Våre løpende, journalistiske vurderinger og kildebesøk er et internt anliggende. Vi har selvsagt hatt flere møter med Antidoping Norge, men noe avhør har ingen reportere fra TV 2 Sporten deltatt i. For oss har det vært naturlig å oppsøke det kompetansemiljøet som AN er i slike saker. Regner med alle andre mediehus har samme vurdering her», skriver redaksjonssjef Espen Solbakken i en epost.

Gangen videre i Johaug-saken: Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Anken kan gjøres av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet (FIS) og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor. En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsrett) etter spesielle regler. PS 1: I påtalenemnda sitter i dag Anstein Gjengedal, Kåre Birkeland, Rigmor Solberg og i sekretariatet, Niels Kiær. PS 2: I NIFs domsutvalg finner vi Ivar Sølberg, Marit Forsnes, Laila Andresen, Thomas Bornø, Kåre T. Claussen, Elise Christiansen. Varamedlem er Morten Kjær Enger

På spørsmål om deltakelse i et møte som det VG beskriver i dag, gjør Lersveen til en del av Johaug-saken, og umuliggjør videre jobbing med saken, svarer TV 2-sjefen:

«Det er ingen ting i vår dekning generelt - og Ernst sine bidrag i denne saken spesielt - som skulle tilsi at han ikke er egnet til å dekke dopingsaken».



TV 2-LEDER: Espen Solbakken. Foto: Frode Hansen , VG

Thereses Johaugs advokat, Christian B. Hjort, ønsker ikke å kommentere opplysningene VG bringer i denne saken. Det gjør heller ikke kommunikasjonssjef i Antidoping Norge, Halvor Byfuglien.

Rutinerte Ernst A. Lersveen har det siste året gjort seg bemerket i den såkalte «astmasaken» i norsk langrenn. Det er bare halvannen måned siden det ble kjent at Martin Johnsrud Sundby, selv med en dopingsak på CV-en, valgte å boikotte TV 2-profilen.

Senere gikk landslagssjef Vidar Løfshus til et voldsomtangrep på Lersveen.

– Sånn jeg tenker, så er det forskjell på kritisk journalistikk og det å opptre respektløst. Det er flere løpere som opplever ham som bøllete, sa langrennslederen.

Svaret fra TV 2 kom noen timer senere:

– Denne type karakteristikker har til hensikt å kneble og marginalisere en av de nyhetsledende journalistene i dopingsakene i langrenn. Det skal ikke få skje. Ernst er røff i kantene, men uredd, pågående, dyktig og har vår fulle tillit, sa sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til VG.