Toppidrettssjefen: Johaug nektes trening på Olympiatoppen

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er helt klar på reglene etter at Therese Johaug (28) ble suspendert etter positiv dopingtest: Hun kan ikke trene på Olympiatoppen.

Therese Johaug har ofte vært innom Olympiatoppen i løpet av sin karriere. Fra leiligheten i Holmenkollen er det ikke langt til OIympiatoppen på Sognsvann for 28-åringen. Onsdag ble det kjent at hun er suspendert etter positiv dopingtest i to måneder.

– Hun har nå fått en suspensjon. Therese kan ikke delta i organisert trening eller konkurranse. Vi er en del av organisert trening, så hun kan ikke trene hos oss, sier Øvrebø til VG og fortsetter:

– Hun kan heller ikke samarbeide med fagpersoner som går på utvikling eller trening. Men vi kan ta oss av Therese som menneske.

– Betyr det at hun nå får hjelp av sin mentale trener gjennom mange år, Britt Tajet-Foxell?

– Det vil innebære detaljer som er privat og veldig nært, det er mellom helsepersoner og Therese, svarer Øvrebø.



Påtalemyndigheten mener Johaug burde undersøkt salven som hun fikk mot en solbrent leppe grundigere.



INGEN ADGANG: Tore Øvrebø er toppidrettssjef ved Olympiatoppen. Therese Johaug kan ikke trene der, så lenge hun er suspendert etter positiv dopingtest. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix



Høy inntekt



– Hva med medisinsk hjelp? Om hun brekker benet, kan dere hjelpe Johaug?

– Ja, leger kan ikke la være å behandle om noen trenger akutt hjelp. Men om det handler om medisinsk hjelp over tid, så vil vi vurdere det fra sak til sak, men da er det naturlig at hun blir henvist videre. Det kommer litt an på situasjonen, svarer Øvrebø.

Tidligere fikk Johaug stipend fra Olympiatoppen, men hun har nå inntekt som overstiger beløpsgrenser for stipend.

Leppekrem



Forrige torsdag holdt Johaug en pressekonferanse hvor hun fortalte at hun hadde avlagt positiv dopingtest på det forbudte stoffet clostebol, som er et anabolt steroid. Johaug forklarte at hun fikk i seg stoffet gjennom en krem hun brukte på en solbrent leppe.

Både hun og landslagslege Fredrik S. Bendiksen forklarte at han kjøpte kremen på et apotek i Italia og ga den til henne. Bendiksen trakk seg fra jobben.

Onsdag reiste langrennslandslaget til sin årlige høydesamling i Val Senales. Det var allerede bestemt at Johaug ikke vil være med dit.

Skipresident Erik Røste møtte pressen onsdag kveld. Han gjorde det krystallklart at han ikke trekker seg fra sitt verv, selv om han er øverste ansvarlige for to dopingsaker på kort tid. Han har ikke snakket med Johaug siden pressekonferansen forrige torsdag.

Må sjekke om hun skal få lønn

– Hvem kan Johaug trene med nå som hun er suspendert?

– Det har ikke jeg god nok oversikt over. Det må vi sette oss inn i. Vi skal sette oss inn i det regelverket som gjelder i forhold til det. Hun kan ikke være med på organisert trening eller konkurranse, svarer Røste.

KOM, HER: Skipresident Erik Røste hadde med seg hunden Misty da han møtte pressen onsdag kveld. Hunden var lugn. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Er uorganisert trening med naboene Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen greit?



– Det spørsmålet må du ta med Antidoping Norge, svarer Røste.



Tjener hundretusener fra skiforbundet



– De siste årene har Johaug fått flere hundre tusen kroner i lønn fra skiforbundet. Hva gjør dere med lønnen og økonomisk støtte til Johaug nå?



– Det er en uavklart situasjon. Det jobber vår jurist med å avklare, hvordan man skal forholde seg til det. Alt det må vi komme tilbake til når vi får avklart det, svarer Røste.



– Alle på landslaget har mye utstyr som tilhører Norges Skiforbund, hva gjør dere med det?



– Nå er det ikke opp til skipresidenten eller skistyret å samle inn utstyr. Det er ikke en problemstilling jeg har tenkt noe på. Det er noen timer siden suspensjonen kom, svarer Røste.



Det er fire uker til nasjonal åpning på Beitostølen og fem uker til verdenscupstarten i Kuusamo i Finland. Der stiller ikke Johaug til start.