Tidligere landslagslege vitnet for Therese Johaug: – Håper fornuften seirer

LAUSANNE (VG) Tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen var fornøyd etter å ha vitnet til fordel for Therese Johaug (28) i CAS tirsdag ettermiddag.

Det understreket han idet han forlot det lille slottet i Lausanne i 13.30-tiden. Da hadde han forklart seg for tre internasjonale dommere i nesten halvannen time.

De fikk høre historien om hvordan Bendiksen tar på seg skylden for at Therese Johaug brukte en medisin med et forbudt stoff under et høydeopphold i Italia i høst.

– Jeg oppfattet prosessen som profesjonell og ordentlig, og jeg synes det var greie forhandlinger. Jeg er fornøyd med å ha forklart meg for CAS, og føler at jeg fikk frem alle detaljene i saken, sa Bendiksen til rundt 20 norske journalister i Sveits.

Han har holdt en svært lav profil etter pressekonferansen på Ullevaal stadion i oktober i fjor. Bendiksen har ikke gitt ett intervju om saken som kostet ham jobben på landslaget. I dag svarte han på spørsmål i ett og et halvt minutt før han forlot CAS-bygget i taxi.

– Opplevde du det som ubehagelig å forklare deg for CAS?

– Nei, det gjorde jeg ikke. Det var profesjonelt og ordentlig, sier Bendiksen til VG.

– Hvordan er det å være ferdig?

– Det kan du tenke deg, det har vært en sak som har pågått i lang tid. Det er godt å ha kommet dit vi er i dag, og så håper jeg at fornuften seirer til slutt, sier legen.

På spørsmål om en utdyping av dette, fortsatte han:

– Jeg håper Therese får delta i OL.

Bendiksen opplevde høringen regi av Norges idrettsforbund, i Oslo i januar, som mer stressende enn dagens seanse i CAS. For i Sveits finnes det ikke tilhørere. Han ville ikke si noe om hva slags spørsmål de tre dommerne stilte ham i dag.

I går møttes Bendiksen og Johaug for første gang på lang tid. Legen fikk spørsmål om dette i dag.

– Jeg har snakket med Therese underveis. Jeg traff henne både i går og i dag. Det har vært gode møter. Det er godt å møte hverandre igjen, sier han.

Therese Johaug er også ferdig med å forklare seg for CAS. Managerne hennes, Jørn Ernst, kom ut av lokalet og informerte ventende journalister om dette i 13-tiden.

– Det har gått veldig fint. Therese fikk forklart seg godt og følte at det gikk veldig fint. Det var enklere her enn i Oslo. Christian (advokaten) var også veldig fornøyd, fortalte Ernst.

– Er hun lettet over å være ferdig?

– Ja, det er en veldig, veldig glad jente der inne nå. Hun er fornøyd, men var også veldig godt forberedt. Så vi fikk igjen for den jobben, sier manageren.