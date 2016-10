Svindal: – Hadde vært grunn til å stramme inn rutinene uansett Johaug-sak eller ikke

Aksel Lund Svindal sier det er umulig ikke å være berørt av Johaug-saken som har dominert nyhetsbildet de siste dagene.

SUSPENDERT I TO MÅNEDER: Therese Johaug.

– Det klart det virker ekstra sterkt når det dreier seg om en utøver som er så populær i Norge, og særlig når du ser hvor hardt medietrykket blir på slike saker også, så jeg kjenner litt på det.

– Det er ikke i alle situasjoner det lønner seg å være en som har hatt stor suksess, for å si det slik, sier Svindal til NTB.

Både Svindal og landslagskollega Kjetil Jansrud mener det er på sin plass å skjerpe rutinene når det gjelder både kjøp og bruk av medisiner.

Ja, ikke bare det, men i antidopingarbeidet generelt.

– Det hadde vært grunn til å stramme inn rutinene uansett Johaug-sak eller ikke. Du kan si at dette er en glipp, men en glipp er en for mye. Når det skjer, skal man alltid se på rutinene. Det er kun negative ting forbundet med saker som dette, men det positive kan jo være at man lærer noe av det, mener Svindal.

Han føler at kontrollen er god i alpinlandslaget, men sammen med lagkamerat Jansrud er han også sikker på at alt kan gjøres bedre.

– Jeg håper ikke at en slik sak kunne skjedd hos oss, men det blir jo rent hypotetisk å snakke om. Nå er jeg helt sikker på at det ikke vil skje på grunn av nye rutiner. Jeg vet ikke helt hva forskjellen er, men jeg har opplevd rutinene som har vært hos oss som både gode og veldig sterke, sier Jansrud til NTB.

TUNG PERIODE: Skipresident Erik Røste holdt pressekonferanse i går. Både han og Norges Skiforbund har slitt voldsomt de siste månedene.

Svindal mener at det store medietrykket rundt denne saken, som kommer rett i etterkant av Sundby-saken, selvsagt har gjort ham opptatt av det som skjer.

– Også internasjonalt har dette vært en stor sak. Det er også en grunn til å følge med. Men jeg må innrømme at jeg ikke er opptatt av det på detaljnivå. De som skal gjøre det, tar jobben med å analysere for å finne ut hva som er gått galt og til sist måle ut en eventuell straff, legger Svindal til.

– Det er umulig ikke å være litt berørt av det som har skjedd, for det viser jo også hvor kjipt det kan være å være toppidrettsutøver, slår nestoren i alpintroppen fast.

Dopingreglene er strenge, og nå blir de strammet inn ytterligere. I Ski-Norge kommer rutiner til å bli endret. Det har alpinistene allerede merket.

– Vi lærer hvordan antidopingarbeidet skal være fra vi er helt små og på vei inn i toppidretten. Det er de samme reglene som gjelder enten du er 15, 16, 17 eller 31 år gammel. Alle vet at det er utøveren som har det objektive ansvaret, og i og med at dopingen ligger et hestehode foran antidopingarbeidet, så skjønner alle at det må være strenge regler, for å ta dem som jukser. Men det kan også gå ut over andre som blir satt i en kjip situasjon, forklarer Jansrud.

Han legger til at han anser Johaug-saken for å være en sak for langrennsmiljøet og som ikke har så mye med alpint å gjøre.

– Derfor har ikke denne saken egentlig gått noe inn på meg. Men jeg har registrert det og fulgt med i mediene. Jeg kan ikke gjøre annet enn å være en slags observator, for jeg sitter ikke en posisjon der jeg kan bestemme noe, så får vi bare se hva avgjørelsen blir. Det sitter jo kompetente folk både i skiforbundet og Antidoping Norge som kan håndtere dette, legger Jansrud til.

Både Jansrud og Svindal sier til NTB at de har fått seg en vekker som følge av Johaug-saken, men begge understreker at de ikke putter i seg mye medisiner eller er storforbrukere av sårsalver.

– Det er lett å si at vi har kontroll på alt, men vi har sett det nå at saker som dette kan skje hvem som helst, sier Kjetil Jansrud til NTB.

Alpinistene er i østerrikske Sölden for å sesongåpne. Kvinnene kjører lørdag og mennene søndag.