Sverige og Finland: Johaug ville blitt utestengt umiddelbart hos oss

Therese Johaug (28) dropper landslagssamlingen i Val Senales, men hadde muligheten til å delta. At det i det hele tatt var et alternativ, vekker reaksjoner.

Spesielt i Finland er kritikken hardtslående. Mika Kulmala, direktør i den finske skiforbundet, forklarer at det aldri ville ha vært et alternativ å ta med en utøver med positiv dopingprøve på samling.

– I Finland blir man automatisk utestengt etter en positiv A-prøve frem til saken er behandlet ferdig. Hvis du ender med utestengelse etter det, regner vi starten av utestengelsen fra datoen man testet positivt, sier Kulmala til VG.

Derfor dropper Johaug høydesamlingen i Val Senales

– Hva synes du om at skiforbundet tillot Johaug å bli med på samling?

– Det er Norges Skiforbunds avgjørelse, og hvis det er lov etter reglene, så må vi respektere det. Men det ville ikke vært mulig i Finland, og i mine øyne burde utøvere automatisk suspenderes etter å ha testet positivt, svarer den finske skisjefen.

– Enda et eksempel på norsk arroganse



Kritikken fra hans landsmann Pekka Holopainen, som er kommentator i den finske avisen Ilta-Sanomat, er enda hardere. Han er ikke fornøyd med at skiforbundet hadde planer om å ha med Johaug på høydesamlingen.

– Det er som å spytte på konkurrentene, mener han.

– Dette er enda et eksempel på norsk arroganse når det kommer til langrenn. Det er utrolig, fortsetter han, og sier at Johaug «helt klart ville ha bitt suspendert i Finland eller Sverige».

At Johaug også ville ha blitt suspendert i Sverige, bekrefter Tommy Forsgren i Riksidrottsförbundet, Sveriges svar på Antidoping Norge, overfor VG.

– I Sverige er det slik at dersom en utøver tester positivt på et ikke-særskilt stoff, slik saken er med Johaug, så ville man blitt utestengt umiddelbart. Samtidig som vi hadde fortalt utøveren at det forelå en positiv test, så ville utøveren ha blitt utestengt, sier han.

Grunnen til at Johaug ikke er suspendert av Antidoping Norge, er at ordlyden i deres bestemmelser er smått annerledes formulert enn i Sverige og i Finland. I paragraf 12-16 står det at utøveren skal utestenges med en gang den innledende saksbehandlingen er gjennomført. Det er den altså ikke, og dermed hadde Johaug muligheten til å delta på samling og til å konkurrere, hadde det vært aktuelt.

Kommentar: Utøveravtalen kan dempe straffen

Svensk støtte



I Sverige vil de ikke utelukke at de hadde latt døren stå åpen for Johaug, hadde reglementet vært som i Norge. Söta brors landslagssjef Rikard Grip ønsker ikke å komme med bastante uttalelser, og forklarer at han har den største respekt for Therese Johaug.

SVENSK LANDSLAGSSJEF: Rikard Grip. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Ville dere potensielt ha tatt med en utøver som hadde levert en positiv A- og B-prøve?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg tror man må være i den situasjonen for å kunne ta en bedømmelse, sier Grip til VG.

– Hva tenker du om at Norge tillot Johaug å bli med på samling?

– Det viktigste er at man går ut fra reglementet som finnes, og det gjør man jo. Så lenge de forholder seg til regelverket, er det greit, svarer svenskenes landslagssjef, og utdyper at han «skjønner at Johaug har et behov for å være med sine nærmeste» istedenfor å delta på samling.

Hasse Svens tror ikke på Johaug

– Lei av pratet om moral



Aftonbladet-kommentator Kristoffer Bergström tar også Johaugs parti i saken. Han mener Norges Skiforbund gjorde rett i å invitere forrige vinters store langrennsdronning til Val Senales.

– Johaug skal få en rettferdig dom, og ut fra tidligere dommer høres 15-25 måneder ut som rimelig. Men innen dommen har falt, kan hun ikke behandles som pestsmittet, mener han, og fortsetter:

– Hun er fremdeles ikke formelt avstengt, og av sportslige grunner er hun kvalifisert for laget. Derfor er det helt klart at hun skal kunne være med opp i fjellene.

På spørsmål om landslaget likevel ikke burde ha sagt nei til Johaug som følge av de positive dopingprøvene, er han klar.

– Jeg er så lei pratet om moral. Alle 2000 som tester positivt hvert år har ulike moralske aspekter av sin handling. Har du tatt et ulovlig preparat, skal du avstenges. Punktum. Like selvfølgelig er det at om du ikke er avstengt, så skal du heller ikke straffes på noen annen måte, mener Kristoffer Bergström.