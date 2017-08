Svensk kommentator fornøyd med Johaug-dom: – Veldig rimelig

Aftonbladet-kommentator Kristoffer Bergström mener Therese Johaug fortjener å bli straffet med 18 måneders utestengelse.

Tirsdag formiddag falt dommen: Therese Johaug er utestengt fra all idrett i 18 måneder og mister OL i Pyeongchang.

– Det høres veldig rimelig ut. Det ligger midt på straffeskalaen: Legen tar halve skylden, mens hun tar halve skylden for sin uaktsomhet. Det er ikke opp til meg, deg eller noen som leser dette å tolke reglene, for nå har man gått gjennom så mange ledd at det ikke kan bli sikrere. Den er så korrekt som den kan bli, sier Bergström i Aftonbladet.

– Hvordan tror du Sverige reagerer på dette?

– Jeg tror halve landet blir veldig glad og synes at dette er veldig, veldig morsomt. Men så kommer OL, og da blir det ikke like kult, for da vil man ha Therese der, sier Bergström.

KOMMENTERER LANGRENN: Kristoffer Bergström i Aftonbladet. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Tror ikke Johaug vinner individuelt OL-gull

Den svenske journalisten tror 18-månedersdommen kommer til å prege Johaugs fotavtrykk i langrennshistorien i svært stor grad

– Jeg tror ikke Johaug kommer til å dominere OL om fire år. Jeg tror hun kommer til å avslutte sin karriere uten individuelle OL-gull. Avtrykket hennes i skihistorien blir denne historien, og ikke hennes sportslige prestasjoner. Hun kommer til å bli en parentes i historien på grunn av dette, sier Bergström.

Han mener Johaug og hennes team nå burde akseptere dommen uten å klage:

– Nå er det på tide at de legitimerer dommen. Ikke klag på dommen, for det er en korrekt dom. Ellers undergraver man hele rettssikkerheten. Å snakke om at 13 måneder var en hard dom, var drittsnakk. Det var populistisk og dumt. Det er like synd på henne som alle andre som har blitt tatt for doping, sier Bergström.

Under Aftonbladets direktesending om Johaug-dommen sier kommentator Simon Bank at «det er sensasjonelt».

Finsk journalist: – Det overrasker meg

Pekka Holopainen i den finske avisen Ilta-Sanomat sier til VG at det overrasker han at det ikke ble to års utestengelse for Therese Johaug.

FINSK JOURNALIST: Pekka Holopainen i den finske avisen Ilta-Sanomat. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det overrasker meg ikke at straffen ble økt fra 13- til 18 måneder. Jeg er mer overrasket over at det ikke ble to år, sier Holopainen.

Han er kjent for sin kritiske kommentarspalte i den finske tabloidavisen. Han understreker overfor VG at han overhodet ikke har noe imot Therese Johaug, men han mener at en straffeskjerpelse ikke var til å unngå.

– Jeg har ikke lest dommen, men jeg har satt meg inn i WADA-reglene. Og da skjønner jeg hva som ledet til 18 måneder. Det er en hard straff i tilfelle dette har vært en ulykke, men det er åpenbart ikke festet lit til det, sier Holopainen.