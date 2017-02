Svensk journalist om Johaug-dom: – Mange i Sverige vil synes det er en skandale

Therese Johaug (28) er utestengt i 13 måneder. Aftonbladet-journalist Malin Wahlberg vet at det vil gi sterke reaksjoner i Sverige.

– Det er mange i Sverige vil synes det er en skandale, men jeg trodde det skulle endte med en utestengelse på rundt 14 måneder og er ikke veldig opprørt over dette, sier Wahlberg til VG.

Nå har også Charlotte Kalla kommentert saken. Til Expressen sier hun: – Jeg lider med Therese. Samtidig er jeg glad det er kommet en dom vi kan forholde oss til.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund kom i dag med sin konklusjon, og utestenger Johaug i 13 måneder for å ha testet positivt på et forbudt stoff i høst.

Johaug om dommen: – Det føles feil

Den norske skistjernen vil med denne dommen kunne konkurrere igjen fra 18. november 2017, og rekker OL i Sør-Korea i begynnelsen av 2018.

– Jeg synes Johaug skal være veldig fornøyd med denne dommen, sier Wahlberg.

– Tror du lengden på dommen har noe med OL å gjøre?

– Den skal jo ikke ha det. Det skal jo være en objektiv dom, men det er klart det vil spekuleres i det. Nå får hun jo i prinsippet med seg hele sesongen, og dermed lade opp skikkelig til OL. Dette må Johaug være superfornøyd med, sier Wahlberg.

Svensk journalist: – Det er raseri mot Norge og Johaug i denne saken

– Som ventet



SVT-kommentator Jacob Hård tror absolutt det er muligheter for at dommen fører til at det internasjonale antidopingbyrået (WADA) eller FIS vil ta saken videre.

– Det er jo ikke sikkert, men det er fullt mulig at WADA og det internasjonale skiforbundet kommer til å klage på dommen. En måned fra eller til betyr veldig mye. Nå avsluttes utestengelsen 18. november, og da har hun alle muligheter til å konkurrere i Tour de Ski, og til og med konkurranser før det - noe som er ganske viktig, sier Hård.



Artikkelen fortsetter under bildet.

KAN ANKE: Therese Johaug, her med kjæresten Nils Jakob Hoff etter at den positive testen ble kjent, kan komme til å anke dommen på 13 måneder. Foto: Helge Mikalsen , VG

Den svenske landslagstreneren Rikard Grip reagerer ikke på at Johaug-dommen ble satt til 13 måneder.

– Nei, jeg forutsetter at de som har jobbet med det her har gjort en korrekt og riktig jobb, sier han til Aftonbladet.

Tidligere langrennsløper Torgny Mogren sier følgende om Johaug-saken til Sveriges Radio:

– Det er vel som ventet. Det var vel spørsmål om 12 eller 14 måneder, og nå ble det 13. Det er vel hva de fleste hadde ventet seg. Nå er hun klar allerede til starten av verdenscupen neste sesong. Det hadde nok litt med det å gjøre også, sier den svenske 53-åringen med både VM- og OL-gull på merittlisten.

Nå har også konkurrent og kollega Charlotte Kalla kommentert saken:

– Jeg lider med henne, det har jeg gjort hele tiden. Hun er en god venn og konkurrent, og det har vært en fryktelig situasjon – det verste en idrettsutøver kan oppleve, sier Kalla til den svenske avisen Expressen.

– Samtidig har jeg tillit til at de som har etterforsket det har gjort det på riktig måte. Jeg er glad for at det har kommet en dom, så vi alle har noe å forholde oss til.

– Er 13 måneder en rimelig straff?

– Jeg kan ikke spekulere i om det er riktig eller galt. Jeg stoler på dem som har kommet med dommen.

Johaug har også fått støtte fra Kallas landslagstrener, Ole Morten Iversen.

– Jeg synes det er veldig urettferdig, sa Iversen til Expressen fredag.

– Det har jo blitt forklart – og det tror jeg på – at det handler om slurv og ikke bevisst juks. Men straffen blir nå likestilt med noen som virkelig har dopet seg med hensikt.

– Personlig synes jeg absolutt at Therese burde fått være med i VM. Denne straffen er mye strengere enn hun fortjener. Det er bare tragisk, hele historien.