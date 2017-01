ULLEVAAL STADION (VG) Journalist Ludvig Holmberg forteller om et voldsomt engasjement i egen avis rundt Johaug-saken. Han tror svensker generelt ønsker en tøff straff for Norges skistjerne.

Holmberg dekker langrennssirkuset tett for den svenske avisen Expressen. Han har ikke opplevd lignende engasjement blant sine lesere, og forteller at Johaug-saken har vært prioritert høyt i avisens nettutgave i løpet av onsdagen.

– Dette vekker enorme følelser i Sverige. Jeg trodde ikke det skulle være så ekstremt som det har vært. Vi har hatt en live der det har strømmet inn kommentarer, og det finnes virkelig et sinne mot Norge og Johaug i denne saken. Det har vært mange som mener hun må få utestengelse på livstid, sier Holmberg til VG.

Raseri og skadefryd

MELDER OM STOR INTERESSE: For Johaug-saken i Sverige. Det sier Expressens Ludvig Holmberg. Foto: Mikal Aaserud , VG

Han er eneste mann fra avisen som er på plass i Oslo og sørger blant annet for livedekning av saken som til nå har fått enorm omtale i Sverige.

Aftonbladet er også tilstede. Avisen har tre personer i sving for å jobbe med dopinghøringen på Ullevaal Stadion. Kommentator Petra Thorén mener det svenske folk i øyeblikket kjenner skadefryd overfor Johaug og norsk langrenn.

– Norge har vært så fremgangsrike, de har vært litt storebror i sporet og har oppført seg deretter. De gode norske prestasjonene har svensker blitt mette på. Mange tenker: «der ser du, det var noe feil, dette har vi trodd hele tiden». De får vann på mølla. Det er raseri og skadefryd, sier Aftonbladets kommentator, Petra Thorén, til VG.

– Slurvete



Johaug-sakens første dag inneholdt innledningsforedrag fra begge parter. Johaug forklarte seg deretter en drøy time. I tillegg førte forsvaret ett vitne på tampen.

Thorén forteller at Johaugs troverdighet ble styrket i hennes øyne etter det hun fikk se i «rettssalen». Hun stusser fortsatt litt over Johaugs valg om å stole blindt på sin egen lege. Kommentatoren er også overrasket over at Norges Skiforbund ikke har trent sine egne utøvere bedre i antidopingarbeidet. Det siste er også noe Johaug kritiserte sitt eget forbund for.

– Jeg har vanskelig for å tvile på hennes forklaring. Men hun har vært slurvete. Når man får en forpakning og bruksanvisning så må du se etter hva det er. Hun har vært slurvete, ganske enkelt. Hennes måte å forsvare seg på er å si at hun forholdt seg til legen. Først i morgen får vi vite hvordan legen kunne gjøre en slik feil, sier Thorén.

TROR PÅ JOHAUG: Aftonbladets langrennskommentator Petra Thorén Foto: Helge Mikalsen , VG

– Svensker vil ha streng Johaug-straff



Heller ikke Expressen-Holmberg ble så veldig mye klokere av dagen basert på det som er kjent i saken fra før.

Han mener det nå handler om straffeutmålingen. Han er ikke i tvil om hva det svenske folk tror og hva de ønsker.

– Jeg tror de forventer at hun skal komme billig unna, til og med bli frikjent. De tror at Norge kommer til å lure seg unna. Det er blant annet mange reaksjoner på at det er Norge selv som skal felle dommen. Ikke alle har forstått at det er slik det fungerer. Jeg tror folk forventer at hun skal komme seg billig unna, men folk vil at hun skal straffes strengt, sier Holmberg.