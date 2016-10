Svensk forfatter: – Forskrekkelig at en ærlig tabbe skal kaste skygge over Johaugs karrière

«Idretten må besinne seg, slik at ikke dopinglisten blir for den det Koranen er for IS», skriver forfatter Lena Andersson.

Det er i Aftenposten at den svenske forfatteren tar Therese Johaug i forsvar etter de seneste dagenes mediestorm.

– Utenom de som er innblandet, kan ingen vite helt sikkert hva som har skjedd. Men dersom det er slik som Johaug og legen sier, mener jeg det blir helt feil å snakke om doping i det hele tatt, sier Andersson til VG.

Hun fraskriver Johaug all moralsk skyld, og mener doping forutsetter utøverens intensjon om å skaffe seg en fordel.

– Hvis det blir sånn at idrettsutøvere ikke kan bruke vanlige legemidler, slik som alle oss andre, har vi tatt et steg i helt feil retning, mener forfatteren.

Andersson kjenner ikke dopingreglementet godt nok til å ville uttale seg om de idrettslige konsekvensene av dopingsaken.

Hun forteller likevel at hun blir opprørt av å tenke på at «en ærlig tabbe» kan komme til å kaste skygger over en lysende karrière.

– Den moralske debatten i media har blitt helt feil. Hele saken har blitt en skandale, og den kommer til å henge ved henne for alltid. Når det snakkes om hennes idrettsprestasjoner, kommer denne saken alltid til å trekkes frem, helt uten grunn. Det er forskrekkelig, sier Andersson.

Antidoping Norge sier til VG at de ikke ønsker å kommentere Lena Anderssons meninger.

Aftonbladets kommentator Kristoffer Bergström skrev fredag et innlegg i VG, der har tar til orde for to års utestengelse av Johaug, selv om hun ikke frivillig har forsøkt å dope seg.

«Finns det uppmätta ämnet på Wadas lista över förbjudna preparat? Har du frivilligt stoppat det i munnen, injicerat det eller smort in det på huden? Ja, då är du skyldig», skriver Bergström.