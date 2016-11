Stjerneadvokater uenige om Johaug-sjanse

To av verdens mest profilerte CAS-advokater blir ikke enige: Den ene påstår at full frifinnelse er innenfor rekkevidde for Therese Johaug (28). Den andre mener skistjernen bør anse ett års utestengelse som en gedigen seier.

Det har gått tre uker siden det ble kjent at Johaug har testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Det har i utgangspunktet en strafferamme på fire års utestengelse. Men det er før formildende omstendigheter skal vurderes.

Johaug insisterer på at hun gjorde det man kunne forvente av henne da hun spurte landslagslege Fredrik Bendiksen om det virkelig var greit å bruke medisinen Trofodermin mot leppeplagene hun slet med.

– Johaug kan ikke si at hun er helt uten skyld. Hun får ikke en dom som konkluderer med «ingen skyld». Det skjer bare ikke. Hun kan håpe på ett års utestengelse, sier Paul Greene.

Fra sin base på østkysten av USA, har han fulgt Johaug-saken tett de siste ukene.

Amerikaneren har ført over 30 dopingsaker for idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. Bare i skrivende stund jobber han med fire pågående saker i det som kan omtales som «idrettens høyesterett».

Så du denne? Forbundet betaler Johaugs advokat

RUTINERT CAS-ADVOKAT: Paul Greene fra USA. Foto: , Privat

På kundelisten har han hatt profiler som Asafa Powell og Sherone Simpson (straffen ble redusert fra 18 til 6 måneder), samt stiftelsen til Michael Phelps.

I sommer representerte han stavhopperen Shawn Barber, som fikk i seg kokain etter sex med en kvinne som ikke hadde opplyst ham om sitt eget misbruk. Barber ble frifunnet og deltok i Rio-OL.

– Saken til Barber er et eksempel på hva domstolen mener med «uten skyld». Han ante ingenting, og kvinnen vitnet for ham. Man kan ikke bruke det argumentet i saken til Johaug, sier Greene.

Han forstår ikke hvorfor den norske kvinnen ikke godtok en frivillig suspensjon så fort hun ble kjent med den positive prøven. Forskjellen på noen uker kan bli avgjørende for om 28-åringen rekker OL i februar 2018, tror han.

Les også: Sverige-sjef om dopingsjokkene: – Jeg ville gått av

– OL er absolutt innenfor rekkevidde. Men de må nok til CAS for å klare det. Dersom de får tilbakedatert en straff til september, og får henne klar til neste sesong, bør det regnes som en gedigen seier, sier Greene.

Saken skal først behandles på norsk jord. Deretter kan både «Team Johaug» og FIS eller WADA velge å anke videre til CAS i Sveits. Mange ser det som svært sannsynlig.

CAS-EKSPERT: Mike Morgan. Foto: Katie Hyams

London-baserte Mike Morgan anses for å være en av verdens ledende advokater hva gjelder det å føre saker for CAS. På kundelisten står store navn som Alberto Contador, Johan Bruyneel, Marin Cilic og Kolo Touré – for å nevne noen.

Les også: Dette er Johaugs nye støtteapparat

Mike Morgan er ikke enig med Paul Greene.

– I koden (WADA-reglementet) er det helt greit å delegere ansvaret til en profesjonell. Så spørsmålet er ikke nødvendigvis hva Therese Johaug gjorde, men graden av uaktsomhet i det legen gjorde. At hun ikke sjekket, trenger ikke være avgjørende, sier Morgan.

Han bruker ordet «wow» når VG forteller ham at Fredrik Bendiksen har mer en 30 års erfaring som idrettslege.

– Det fremstår som en person hun skal kunne stole på, og det er nøkkelen hva gjelder denne saken. Hadde hun kjøpt stoffet selv, ville saken vært en helt annen. Jeg mener hun har en OK sak og kan få aksept for «ingen skyld».

Morgan viser til den ferske CAS-saken mot tennisstjernen Maria Sjarapova. Hun fikk straffen redusert til 15 måneders utestengelse etter å ha delegert ansvaret til manageren sin.

Dette var en person uten medisinsk kompetanse. Johaug drar fordel av at det var en lege hun stolte på, og har derfor større sjanse til å slippe straff, mener advokaten.

– Jeg forstår at Greene mener ett års straff er sannsynlig som minimumsstraff. Og jeg vet at noen vil mene hun burde stilt flere spørsmål. Men jeg er uenig, sier han.

Se også: Slik blir Johaugs nye treningshverdag

Engelske Mike Morgan har i henhold til engelsk lovgivning ikke mulighet til å kontakte en potensiell klient som Johaug for å tilby sine tjenester dersom saken ender i CAS. Amerikanske Paul Greene har derimot sendt en e-post til 28-åringens norske advokat. Henvendelsen er foreløpig ikke besvart, sier han.

– Advokaten til Johaug bør være realistisk med tanke på hva det faktisk er mulig å oppnå i en sak som denne, advarer han overfor VG.