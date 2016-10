Stensbøl med i Olympiatoppens utvalg om medisin til idrettsstjernene

Tidligere WADA-direktør Rune Andersen og tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl er blant medlemmene i et utvalg som Olympiatoppen har nedsatt som følge av Johaug-saken.

De skal vurdere rutiner for foreskrivning av legemidler i toppidretten, melder Olympiatoppen i en pressemelding.

Det er sjefslege Roald Bahr som har satt ned arbeidsgruppen og som skal lede den.

– Olympiatoppen er opptatt av at norsk toppidrett og alle landslag skal ha en sikker praksis for foreskrivning av medisiner til idrettsutøvere og gode kontrollrutiner i antidopingarbeidet, heter det.

Utvalget blir oppnevnt som følge av den positive dopingprøven til Therese Johaug. Ifølge skiløperen og hennes lege skyldes det at hun brukte en salve som lege Fredrik Bendiksen kjøpte på et apotek i Livigno. Johaug testet positivt på et anabolt steroid.

Arbeidsgruppen skal bistå i arbeidet med å utarbeide forslag til rutiner og retningslinjer for foreskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere.

Medlemmene av utvalget er: Hilde Skagestad (seniorrådgiver i Helsedirektoratet), Rune Andersen (Antidoping Norge, tidligere WADA), Eva Birkelund (leder i Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, Legeforeningen), Anne Margrethe Hausken (orienteringsløper/tidligere leder av utøverkomitéen), Bjørge Stensbøl (tidligere toppidrettssjef) og Bo Berglund (sjefslege i Sveriges Olympiske Komité).

Roald Bahr skal altså selv lede utvalget, som vil få bistand fra DNV GL, det tidligere Norske Veritas.

– Arbeidsgruppen har bred kompetanse innenfor medisin, toppidrett, antidoping, kvalitetssikring og risikoanalyser, og har de beste forutsetninger for å utvikle og vurdere aktuelle tiltak, sier Roald Bahr i en uttalelse.

– Det er spesielt betryggende å ha med Veritas på laget; de kvalitetssikret også Olympiatoppens arbeid på kosttilskudd etter OL i 2000, sier Roald Bahr. I forbindelse med OL 2000 røk Norge på to dopingsaker som følge av kosttilskudd, bryteren Fritz Aanes og vektløfteren Stian Grimseth.