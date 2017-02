Unike bilder viser hvordan Therese Johaug (28) reagerte da hun fikk dommen på 13 måneders utestengelse.

Fire måneder etter at nyheten om Therese Johaugs positive dopingprøve rystet Norge, fikk hun dommen fredag for en drøy uke siden. Eksklusive opptak gjort av Globus Media for TV 2 viser øyeblikket da Johaug blir fortalt av sin personlige advokat at hun er utestengt i 13 måneder.

Den norske langrennsstjernen befant seg på hytta på Sjusjøen, hvor hun spilte Yatzy sammen med kjæresten Nils Jakob Hoff og broren Karstein Johaug da telefonen ringte.

Umiddelbart etter å ha fått beskjeden, ble det helt stille før Johaug begynte å gråte.

Artikkelen fortsetter under videoen

– Møkklei

Johaug, som fremstår fortvilet på opptaket, omfavnes av kjæresten før hun utbryter:

– Jeg er så møkklei den jævla saken der nå.

Bildene er en del av dokumentaren «Dommen» som tar for seg Johaugs dopingsak som vil bli sendt på TV 2 søndag kveld.

Etter at kjennelsen til domsutvalget i Norges Idrettsforbund ble kjent, uttalte Johaug at hun følte den var feil.

– Jeg er glad for at domsutvalget ser at det ikke var noen prestasjonsfremmende hensikt eller effekt ved bruken av leppekremen. Jeg er også glad for at utvalget er enige i at jeg ikke hadde noen grunn til å tvile på de forsikringer jeg fikk av landslagslegen. Jeg skjønner at dopingreglene må være strenge. Det føles likevel feil at jeg kan få tretten måneders utelukkelse for bruk av en leppekrem. Jeg vil bruke de nærmeste dagene til å tenke igjennom hva jeg skal gjøre videre sammen med min advokat» sier Johaug etter at dommen har falt, sa Johaug.

Husker du? Johaug utestenges i 13 måneder: – Det føles feil



Kan fremdeles bli anket

Antidoping Norge har i etterkant offentliggjort at de ikke vil anke dommen, men FIS' antidopingpanel, IOC og Verdens Antidopingbyrå (WADA) har fremdeles ankerett.

Sistnevnte kan i det lengste holde Johaug i uvisshet frem til påske. Det opplyste Norges Idrettsforbund på sine nettsider før helgen.

«WADA har imidlertid en enda lengre ankefrist enn IOC og FIS fordi WADAs ankefrist uansett ikke utløper før 21 dager etter at ankefristen til partene, IOC og FIS har utløpt. Denne kan som nevnt i prinsippet være på 36 dager, hvilket kan gi WADA en ankefrist på 36 +21 dager, dvs. 57 dager. WADAs ankefrist vil imidlertid aldri være kortere enn 42 dager, fordi sakens parter, IOC og FIS har minst 21 dagers ankerett og WADA har en ankefrist på ytterligere 21 dager.», heter det.

Les også: Dopingdømte Johaug beholder pengestøtten fra skiforbundet