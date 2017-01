Slik kan Sundby-dommen skape Johaug-trøbbel

ULLEVAAL STADION (VG) Under torsdagens høring brukte aktor Niels Kiær to setninger fra dopingdommen til Martin Johnsrud Sundby som argument for at Therese Johaug (28) ikke skal slippe straff.

Johaug har i to dager slåss mot en foreslått utestengelse på 14 måneder etter å ha testet positivt på clostebol i fjor høst.

Svært sentralt er spørsmålet om hvorvidt en utøver selv må sjekke om en medisin står på dopinglisten etter å ha fått stoffet av sin egen landslagslege.

I de avsluttende prosedyrene var det først Niels Kiær i Antidoping Norge som nevnte Sundby. I fjor sommer ble det kjent at den norske langrennsløperen ble utestengt i to måneder etter å ha puttet ni ganger tillat dose astmamedisin i et forstøverapparat.

– Sundby-saken har relevans fordi CAS lot det være i Sundbys disfavør at han utelukkende stolte på legen sin, og ikke foretok undersøkelser selv. Sånn sett er de to sakene helt parallelle, sier advokat Niels Kiær i Antidoping Norge til VG.

Sundby fikk bistand fra landslagslege Knut Gabrielsen (nå avgått) da han brøt reglene. Therese Johaug fikk derimot en ulovlig medisin fra landslagslege Fredrik Bendiksen (nå avgått).

Niels Kiær brukte Sundby-saken som argument for at den norske langrennsleiren burde vært mer våken enn den var i Livigno. Mye av Johaug-saken handler om hvorvidt det holder å spørre en idrettslege om man kan bruke en medisin, eller om man i tillegg må sjekke grundig på egen hånd.

– Dette må ha vært en vekker for norske utøvere. Sundby-saken er et eksempel på at legen gjør feil, og at Sundby holdes ansvarlig, sa Kiær underveis i høringen i dag.

Dommer Ivar Sølberg var interessert i å høre mer om dette, og stoppet Kiær da han gikk videre. Advokaten leste da høyt fra CAS-dommen mot Sundby. Der står følgende punkt under overskriften «Det som taler mot utøveren»:

«Utøveren virker å ha stolt utelukkende på sitt medisinske apparat uten å kontakte WADA, FIS eller produsenten før han benyttet forstøverapparatet. En slik henvendelse ble heller ikke gjort av Knut Gabrielsen, som sier at han stolte på Mazhar-studien».

– Dette holder de mot Sundby. "Utøveren virker å stole helt på sin lege (...) Han stiller ingen spørsmål i forbindelse med bruk av forstøver". Dette viser tydelig at CAS har lagt vekt på, og negativt belastet utøveren, på grunn av at han utelukkende stolte på legen sin, sier Kiær, som trakk paralleller til Johaugs sak.

28-åringens advokat Christian Hjort virket ikke godt forberedt på at Sundby-saken skulle vies såpass mye tid under torsdagens høring. På spørsmål om hva han synes om at saken ble et tema, svarer han følgende til VG etter endt dag:

– Det var litt overraskende, for sakene er veldig forskjellige. Det å forsøke å overføre nøyaktig hva som ble lagt til grunn i den ene saken til vår sak, er det ikke grunnlag for.

Hjort fikk også spørsmål fra en av meddommerne underveis i Johaug-høringen.

Hjort brukte i sin prosedyre også tid på å forklare hvorfor det at pakken med medisiner var merket med en dopingadvarsel, ikke er vesentlig for saken. Johaug fikk pakken av lege Bendiksen uten at noen av dem reagerte på utseendet.

Johaug gikk opp på badet, kastet pakken og brukte kremen for første gang 4. oktober i fjor høst.

– Om du først aksepterer at hun ikke hadde plikt til å gjøre mer enn å konfrontere Bendiksen, så spiller det ingen rolle hvordan pakken faktisk så ut, sier Hjort til VG.

Niels Kiær i Antidoping Norge virker ikke overbevist.

– Vi kan ikke ha en regel som sier at fordi du er på et landslag, så slipper du å sjekke selv. Hun kunne spurt «hvilke stoffer inneholder dette». Hun kunne kastet et blikk på esken, sier han.