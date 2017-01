Slik forklarer legen «døgnet som forsvant»

Det gikk over ett døgn fra lege Fredrik Bendiksen fikk se Therese Johaugs solbrente leppe til han kjøpte inn nødvendig – men forbudt – medisin. I dag forklarte han hvorfor.

Bendiksen vitnet i dag under dopinghøringen til Therese Johaug på Ullevaal stadion.

I over halvannen time snakket den avgåtte landslagslegen om de dramatiske dagene i fjor høst, da en av verdens beste langrennsutøvere testet positivt på det forbudte stoffet clostebol.

Et av spørsmålene mange har stilt seg i snart fire måneder, har vært: Hvorfor gikk ikke Bendiksen umiddelbart til et apotek for å kjøpe medisin dersom Johaugs leppe var så ille som partene har gitt uttrykk for?

Legen ble – som det tidligere har blitt sagt – oppringt av Johaug allerede 28. august. Skistjernen hadde da fått solstikk. Hun slet med uvelhet, feber, mageproblemer og diaré. Et problem med den ene leppen var ikke hovedfokuset i telefonsamtalen, understreket Bendiksen i dag.

Så du denne? Johaug-lege i dag: – Nesten ikke til å bære

Selv ankom han langrennsjentenes høydesamling i Livigno like før midnatt 1. september. Morgenen etter, 2. september, møtte han Therese Johaug til frokost klokken 07.00.

– Jeg så at hun hadde en solforbrent leppe. Vi ble enige om at jeg måtte se om det var noe hun kunne bruke i legekofferten. Vi ble også enige om at hun kunne delta på trening, men ikke «dra feltet» og kjøre for hardt, forklarte Bendiksen i dag.

Medisinen han lette etter, Terra-Cortril, fantes ikke i legekofferten. Bendiksen hadde benyttet medisinen før, men den er ikke en del av standardinnholdet, ble det sagt på Ullevaal stadion i formiddag.

Dermed måtte Bendiksen finne et italiensk apotek.

Men Therese Johaug var ikke legens eneste oppdrag i den italienske fjellbygda.

– Jeg fikk i oppdrag å kjøre opp i fjellet, der jeg ikke hadde vært før, og hente utøverne da de var ferdige med treningsturen hadde vart i drøyt to timer. Da fikk jeg en telefon, der det ble sagt at en (mannlig) utøver hadde fått skulderen ut av ledd i Stelvio. Stelvio er ganske langt unna. Det var veldig stressende og det ble tatt mange telefoner for å koordinere det som skjedde. Det var veldig stressende, og tok ganske mye tid. Utøveren ble flydd til et sykehus, mens Vidar Løfshus (sportssjef) og en fysioterapeut dro etter ham for å ta seg av utøveren, sa Bendiksen i dag.

Bjørgen vitnet i dag: – Hadde gjort som Johaug

Utøveren det ble snakket om, var etter det VG forstår Hans Christer Holund.

Klokken var 15 da Bendiksen hentet langrennsjentene og kjørte til lunsj på hotellet. Han måtte deretter dra til et annet hotell i Livigno for å – sammen med det medisinske støtteaparatet – diskutere astmadebatten som raste i norske medier.

– Jeg snakker også med legen til utøveren som fikk skulderen ut av ledd, for å planlegge litt. Vi var ferdig med den seansen rundt 16.30, sa Bendiksen i dag.

Dermed fikk han ikke kjøpt den famøse kremen Trofodermin – inneholdende clostebol – før lørdag 3. oktober.

Les om det videre hendelesforløpet her

Bendiksen har gått i skjul etter at han deltok på pressekonferansen da Johaug-saken sprakk 13. oktober. Han har ikke gjort intervjuer, og ba i dag om å ikke fotograferes før eller etter vitnemålet på Ullevaal.

– Hva er situasjonen din i dag? spurte Johaug-advokat Christian B. Hjort under dagens høring.

– Jeg skjønte at jeg måtte fratre jobben som lege i skiforbundet (etter Johaugs dopingsak). Det trengte ingen å fortelle meg. Man må ha full tillit, hvis ikke blir det bare tull. Jeg har hatt to verv i IOC. Jeg kontaktet min kontaktperson der, og sa at jeg er oppe i en spesiell sak, og at jeg vil ha en frivillig suspensjon mens saken pågår. Det ble vi enige om.

Lest denne? Johaug overså antidoping-mail: – Jeg må bare beklage det

– Situasjonen for øvrig er at jeg per ikke har noen verv i idretten, svarte Bendiksen.