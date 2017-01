Slik er TV 2-Lersveens rolle i Johaug-saken

ULLEVAAL STADION (VG) Antidoping Norges egen etterforsker forklarte under Therese Johaug-høringen at TV 2s veteranreporter Ernst A. Lersveen har vært inne til samtaler om en alternativ teori rundt hendelsesforløpet.

Birgit Haukland inntok vitnestolen i Johaug-høringen like før klokken 10. Hun kom da inn på to konkrete tips som ble sjekket ut i etterforskningen av 28-åringens dopingsak.

Det ene tipset kom fra folk i Antidoping Norge, fortalte Haukland.

De hadde fått nyss i at TV 2 satt på to kvitteringer som viste at det var kjøpt inn Trofodermin i Seiser Alm i august 2016. Det var der lanrennsjentene befant seg før avreise til Livigno, der Johaug hevder at lege Fredrik Bendiksen kjøpte den famøse kremen til henne.

Tipset som Haukland fikk på bordet, handlet om en fysioterapeut tilknyttet landslaget som angivelig hadde kjøpt Trofodermin i Seiser Alm.

– Vi gjorde undersøkelser og tok kontakt med TV 2. Der kom vi i kontakt med Ernst A. Lersveen (journalist), som hadde to kvitteringer. Vi ba om et møte med ham, og om å få kopi av kvitteringene, sier Haukland.

Det skal hun etter det VG forstår ha fått.

Haukland sa i dag at man gjorde undersøkelser utover å snakke med Lersveen. Men siden kjøpet av to medisiner i Seiser Alm var gjort kontant, samtidig som det ikke fantes videoovervåkning av apoteket i bygda, fant man ikke grunnlag for å si at tipset stemte.

Ernst A. Lersveen, som er på plass på Ullevaal Stadion, sier til VG at han ikke ønsker å kommentere opplysningene.

Hadde dopingjegerne ment at Therese Johaug kjøpte kremen selv, eller fått den av en annen person enn laglegen, kunne innstillingen til straff blitt betydelig strengere.

– Det finnes ingen opplysninger om at utøver eller annet støtteapparat skal ha kjøpt kremen trofodermin i Seiser Alm, konkluderte Haukland da hun vitnet på Ullevaal stadion i dag.

VG har tidligere omtalt at Lersveen var i møte med Antidoping Norge i forbindelse med Johaugs dopingsak. TV 2 avviste den gangen at det var snakk om noe avhør. Det var tvert imot et normalt journalistisk møte, sa nyhetsleder Espen Solbaken.

På spørsmål om deltakelse i et møte med etterforskerne gjør Lersveen til en del av Johaug-saken, og umuliggjør videre jobbing med saken, svarer Solbakken:

«Det er ingen ting i vår dekning generelt - og Ernst sine bidrag i denne saken spesielt - som skulle tilsi at han ikke er egnet til å dekke dopingsaken».

VG tok på ny kontakt med TV 2 etter Hauklands vitnemål onsdag formiddag. Solbakken skriver følgende i en epost:



«Dette var et møte som kom til på Antidoping Norges initiativ. Vi anså det også som en mulighet for oss til å legge fram og eventuelt få verifisert opplysninger som kunne gi et mest mulig korrekt bilde av en kompleks sak. Dette var ikke et avhør, men en del av en oppsøkende journalistisk virksomhet opp mot ett av de viktigste kompetansemiljøene i denne saken. Vi har kun søkt svar på de mange uavklarte spørsmålene som har karakterisert denne saken helt fram til høringen som foregår nå. Og vi har hele veien vært åpne på de spørsmålene vi selv ikke har klart å besvare. Det er normal journalistisk praksis å få kommentarer eller forklaringer på dokumentasjon i forkant av eventuell publisering – her fikk vi ingen klare svar, og derfor er heller ingenting rundt dette publisert. Ut fra hva som er kommet fram i saken og høringen virker det som en riktig vurdering».