Slik blir Johaugs skjebnedøgn i Sveits

SANDVIKA (VG) Therese Johaug (28) reiser til Sveits for å slåss for sin egen karriere som langrennsløper. Rundt seg har hun fem advokater.

Advokatene jobber i disse dager med å forberede ankesaken FIS krevde, etter at Johaug først fikk en utestengelse på 13 måneder i Norge for en positiv test på stoffet clostebol i fjor høst.

Både Antidoping Norge og domsutvalget til NIF trodde på den norske skiyndlingens forklaring om at dette skyldtes bruk av en medisin kjøpt på et apotek i Italia. FIS valgte likevel å anke dommen.

I CAS risikerer Johaug en langt strengere straff, og neste års OL i Sør-Korea står på spill når 28-åringen møter i «idrettens høyesterett» tirsdag 6. juni.

– Vi er trygge på dem vi har rundt oss, og føler at Therese har fått optimal juridisk bistand. Samtidig er det godt å ha med oss noen som har vært i CAS før, sier manager Jørn Ernst til VG.

Han reiser selv til Sveits for å støtte Johaug når 28-åringen skal møte for idrettens voldgiftsrett 6. juni. Det samme gjør Johaugs kjæreste, roeren Nils Jakob Hoff.

I tillegg har advokat Christian B. Hjort og hans assistent Mikkel Toft Gimse kjøpt hver sin flybillett. Det har også stjerneadvokaten Mike Morgan gjort. Samt to engelske kolleger av Morgan.

JOHAUG-MANAGER: Jørn Ernst. Foto: Terje Bringedal , VG

Morgan regnes som en av verdens beste advokater med kompetanse på voldgiftsretten CAS. Han har tidligere hatt store navn som Alberto Contador, Johan Bruyneel, Marin Cilic og Maria Sjarapova på klientlisten, og regnes som en av verdens beste advokater med kompetanse på voldgiftsretten CAS. Norges Skiforbund har varslet at de vil dekke Johaugs advokatutgifter.

I tillegg vil lege Fredrik Bendiksen være til stede. Han er etter det VG forstår den eneste personen advokatene til Therese Johaug har kalt inn til å vitne i ankesaken i CAS. Å forklare seg på video fra Norge har ikke vært et tema.

Den profilerte legen har tatt på seg skylden for at Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol i fjor høst. Han har tidligere forklart at det var han som kjøpte en krem langrennsløperen brukte på en sår leppe.

Nå skal han fortelle historien foran tre internasjonale dommere i idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits

– Bendiksen skulle helst sett at Johaug ble frifunnet da saken gikk for NIFs domsutvalg. Når saken er anket, er Bendiksen opptatt av å forsøke å belyse saken best mulig for CAS, uttalte advokat Anders Schrøder Amundsen til VG tidligere denne uken.

ENGELSK JOHAUG-ADVOKAT: Mike Morgan, her i møte med VG i vår. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Mike Morgan har ført rundt 50 saker for CAS, og kommer til å lede advokatteamet når Johaug om et par uker skal slåss for OL-deltagelse i 2018.

– Therese er godt forberedt. Hun gruer seg ikke, men er spent. Hun ser frem til å bli ferdig og sette et endelig punktum, sier Ernst.

– Er hun mentalt sliten av denne saken?

– Hun har i alle fall vært det. Det har vi alle vært. Men hun har kommet godt gjennom det og fått god støtte underveis, sier manageren.

Med på reisen er også, som VG tidligere har omtalt, en tolk. Vedkommende vil trolig ikke oversette alt som blir sagt i retten til engelsk for Therese Johaug, men heller være en sikkerhet slik at man unngår eventuelle misforståelser. Johaug vil trolig snakke norsk i sitt vitnemål, og få dette oversatt til engelsk av tolken.

Johaug og hennes følge reiser til Lausanne allerede søndag 4. juni. Dagen etter møter hun sine engelske advokater for første gang. Sammen vil de forberede Johaug på det som skal skje i et lite høringsrom i et sjarmerende slott, der CAS holder til, tirsdag 6. juni.

– Det er snakk om et helt vanlig saksforberedende møte, som vi vil ha med de engelske advokatene. Mike Morgan har sine folk rundt seg, og det er han som leder det engelske teamet, sier Johaug-advokat Christian B. Hjort.

Selve høringen foregår for lukkede dører. Dermed får ikke media overhøre hva som skjer når Johaug skal kjempe for sin videre karriere som langrennsløper. Det er ventet at alt er over i løpet av en arbeidsdag.

CAS har gitt uttrykk for at de ikke ønsker journalister innenfor portene sine i Lausanne. Etter det VG forstår kommer Therese Johaug derfor til å gjennomføre en presseseanse utenfor portene, eller et annet sted i den sveitsiske byen.

Mens langrennsstjernen tidligere syntes det var svært vanskelig å prate om den positive dopingprøven, føler hun seg nå «klar» til å møte norske journalister etter endt dag i CAS.

Allerede tirsdag kveld 6. juni er to døgn i Lausanne historie: Da flyr Johaug etter det VG forstår hjem til Norge igjen.

– Denne saken kommer til å følge Therese Johaug resten av livet. Men hun har vært sterk, det ser jeg nå. Hun har vist en ekstrem evne til å fokusere og prioritere, mener Jørn Ernst.