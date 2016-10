Slik blir Johaugs nye treningshverdag

Ja til egen trener. Nei til hjelp fra Olympiatoppen. Tja til løpeturer med lagvenninner. Norges Idrettsforbund har klargjort hvordan Therese Johaug (28) kan trene mens hun er utestengt.

Den norske skistjernen er midlertidig suspendert etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol tidligere i høst.

Men ekspertene virker stadig mer samstemte i at 28-åringen kan vente seg en lengre utestengelse fra internasjonal idrett når endelig dom foreligger om noen uker.

– Hvis jeg skal bruke hennes ord, så har hun det «helt jævlig», sier advokat Christian B. Hjort til VG.

Han vil ikke opplyse hvor Johaug befinner seg, men bekrefter at hun gjennomfører to treningsøkter om dagen. Samtidig er lagvenninnene på samling i Val Senales. De har gitt uttrykk for at de gjerne tar en løpetur med Johaug hjemme i Norge.

Spørsmålet er bare hvorvidt det er lov eller ikke.

Den utestengte skiløperen får nemlig ikke benytte seg av resursene til hverken skiforbundet eller Olympiatoppen mens hun er utestengt. Organisert trening med andre landslagsløpere er også utelukket ifølge WADA-reglene, som Norge er forpliktet å følge.

– Therese har lært veldig mye om å trening gjennom årenes løp. Men om hun over lengre tid havner i en usikker situasjon der hun ikke kan diskutere med ressurspersonene sine i skiforbundet eller Olympiatoppen, så tror jeg hun får en stor utfordring, rent sportslig, som det vil være vanskelig å løse. Jeg må si at jeg er bekymret for den sportslige utviklingen om hun mister kontakten disse ressursene, sier Fredrik Aukland.

LANGRENNEKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Norges Idrettsforbund har denne uken klargjort hva WADA-reglene sier om hva som er lov og ikke lov i en suspensjonsperiode.

• Therese Johaug kan ikke benytte landslagets eller Olympiatoppens trenere. Men hun har lov til å leie inn sin egen trener.

• Hun kan ikke bruke idrettsanlegg som disponeres av NIF, skiforbundet eller underliggende idrettslag. Men hun kan benytte private treningssentre og offentlige anlegg. Rulleskianlegget i Holmenkollen er eksempel på et offentlig anlegg Johaug vil kunne bruke.

• Hun kan ikke påta seg tillitsverv på noe nivå i norsk idrett i perioden hun er utestengt.

• Hun kan heller ikke delta på treningsleirer i regi av norsk idrett, eller delta i konkurranser innenfor eller utenfor den organiserte idretten.

• Spørsmålet om hun kan delta på uformelle treningsøkter med lagvenninner på norsk jord, er fortsatt noe mer uklart. NIF skrev tirsdag følgende på sine nettsider: «Den som er suspendert kan fritt drive egenorganisert trening, også der dette skjer med andre, forutsatt at dette ikke er organisert eller godkjent av en «signatory» (part som har godkjent WADA-koden, journ. anm.) eller dens medlemsorganisasjoner».

Fredrik Aukland tør ikke være skråsikker på hva dette betyr for Therese Johaug.

– Det avhenger av hva man legger i begrepet «organisert trening». Betyr det bare offisielle samlinger? Eller er alt automatisk organisert idet man innlemmes på et landslag? Dette er et juridisk spørsmål, sier han.

JOHAUG-MANAGER: Jørn Ernst. Foto: Terje Bringedal , VG

Skiforbundets advokat, Anne-Lise Rolland, bekrefter at hun har hatt kontakt med idrettsforbundets advokat om disse spørsmålene. Tirsdag ville hun likevel ikke svare på spørsmål over telefon i forbindelse med denne saken.

Manager Jørn Ernst understreker at situasjonen er krevende for 28-åringen fra Dalsbygda.

– Hun gjennomfører to treningsøkter om dagen, og forsøker å holde hverdagen i gang, men har nok ikke det vanlige fokuset sitt, sier han.

– Har det vært aktuelt å leie inn en egen trener?

– Vi har ikke begynt å jobbe med slikt helt ennå, sier Ernst.

Manageren understreker at det å skaffe trener heller ikke er en naturlig del av hans egen jobb.

– Men det har kommet en masse henvendelser og tilbud om hjelp. En del av dem kommer fra treningssentre som vil hjelpe til med trening. Engasjementet er voldsomt, og alle ønsker Therese alt godt. Det er hyggelig, forteller han VG.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er klar på at Johaug ikke kan trene på Toppidrettssenteret på Sognsvann mens hun er utestengt. Hun kan derimot få akutt hjelp dersom hun skulle skade seg.

Har hun behov for hjelp over tid, vil hun derimot trolig henvises til andre. På spørsmål fra VG i forrige uke om hun fortsatt kan benytte mentaltrener Britt Tajet-Foxell, svarte Øvrebø at «det innebærer detaljer som er privat og veldig nært, det er mellom helsepersoner og Therese».