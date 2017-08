Skjebnedag: Denne straffen tåler Johaug

SEISER ALM (VG) Om få timer får Therese Johaug (29) svaret hun har ventet på i snart ett år. I potten ligger OL-deltagelse til vinteren.

Det er utgangspunktet før idrettens voldgiftsrett (CAS) avslører hva slags dom Johaug får i ettermiddag. Dommen kan ikke ankes – og blir et punktum i den såkalte Johaug-saken.

Idømmes hun 16 måneders utestengelse ryker OL i Sør-Korea. Men får hun en mildere dom, ligger veien åpen for at hun kan delta i mesterskapet i februar.

Oppkjøringen til mesterskapet vil imidlertid preges av hva slags straff 29-åringen får:

– Får jeg 16 måneder, så ryker OL. Får jeg 15 måneder klarer jeg knapt å kvalifisere meg. Får jeg 14 måneder, så får jeg ikke gå renn før jul, men jeg blir klar etter jul, fortalte hun VG på torsdag.

– Enorm betydning



Da hadde lillebror – og treningskamerat – Karstein allerede avslørt at Johaug leverer godt på tester, og at hun er fysisk klar for OL.

Under den åpne dopinghøringen på Ullevaal stadion i januar, fikk Johaug spørsmål fra dommeren om hvordan hun ville forholde seg til en dom på henholdsvis 12 og 14 måneders utestengelse. 28-åringen svarte den gangen følgende:

– Det er enormt stor betydning for min del. Får jeg 12 måneder får jeg sjansen til å konkurrere fra november på Beitostølen. Blir det 14 måneder mister jeg den optimale oppladningen til OL.



Johaug har bodd på Hotell Steger-Dellai på 1900 meters høyde i Seiser Alm den siste snaue uken. Der trener hun knallhardt, samtidig som hun venter på CAS' avgjørelse.

VG var utenfor det italienske hotellet i går formiddag, men fikk da beskjed om at 29-åringen ikke ønsket å la seg intervjue før avgjørelsen har falt i dag.

Utøvere som skal delta i OL, må ha sonet ferdig en dopingdom idet påmeldingsfristen til lekene går ut. Og den datoen er ifølge Olympiatoppen søndag 28. januar 2018, klokken 21.

Dermed hjelper det lite at Johaug er «fri» 18. februar – midt under OL – dersom hun i dømmes 16 måneder i «idrettens høyesterett».

Dersom Johaug får 15 måneder i CAS, er hun fri allerede 18. januar. Det er tre uker før OL starter i Sør-Korea, og ti dager før påmeldingsfristen går ut.

Blemmen i oktober

Johaug fikk beskjed om den positive dopingprøven 4. oktober i fjor høst. Hun gikk ikke med på frivillig suspensjon med umiddelbar virkning. Derfor gikk det ytterligere to uker før utestengelsen hennes formelt begynte å løpe.

Det mener CAS-ekspert og jurist Robin Mackenzie-Robinson var en blemme.

Hadde Johaug startet soningen umiddelbart i høst, ville hun fått med seg NM på ski i januar 2018 dersom CAS idømmer henne 15 måneder. Og en slik straff er slett ikke usannsynlig.

– Det er ikke ensbetydende med innrømmelse av skyld. Det står eksplisitt i kommentarene til WADA-koden at et slikt valg ikke skal kunne brukes mot en utøver på et senere tidspunkt. Her burde hun bare ha startet på utestengelsen, har Mackenzie-Robinson tidligere uttalt til VG.

Men Johaug-advokat Christian B. Hjort er ikke enig. På spørsmål fra VG om det var en tabbe å ikke starte suspensjonen allerede 4. oktober, svarte han:

– Nei. Det vil jeg ikke konkludere med. Det var en totalvurdering den gangen: Hvor mange dager tjente man på det, og hvordan hang argumentasjonen sammen med synspunktet om at hun ikke var å bebreide.

Disse to intervjuene ble gjort i mars. Christian B. Hjort ønsket i går ikke å la seg intervjue av VG, før en endelig avgjørelse i CAS foreligger i dag.

PS! Therese Johaug testet positivt på clostebol etter et høydeopphold i Italia i fjor. Hun sier at landslagslege Fredrik Bendiksen ga henne en krem mot en sår leppe, i den tro at kremen ikke inneholdt forbudte stoffer. Bendiksen forteller samme historie.