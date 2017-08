Skipresidenten krysser fingrene for at det ikke skal bli vanskeligere for Johaug

Therese Johaug-dommen kan komme når som helst. Skipresident Erik Røste vil ikke spekulere i hvor lang straffen blir.

Skipresident Erik Røste er svært spent før Therese Johaug-saken får sitt punktum. CAS (idrettens voldgiftsrett) kan komme med avgjørelsen denne uka.

– Siden vi ikke er en part i saken, så vet ikke vi så mye mer enn det som kom fram i går (mandag) og at det forhåpentlig er nært forestående, sier Røste til NTB.

– Vi er selvfølgelig veldig spente. Jeg tror hele Norges befolkning føler med Therese. Det gjør vi også. Dette er det verste marerittet en utøver kan havne i. Jeg krysser fingrer og alt for at dette ikke skal bli vanskeligere for Therese, sier Røste.

Johaug var i Sør-Korea og testet OL-løypene i januar.

Røste vil ikke spekulere i hvordan en eventuell forlengelsen av dopingstraffen vil slå ut for skiforbundet.

– Det får vi ta når det eventuelt kommer, men vi har vært veldig tydelig på at Therese er hjertelig velkommen tilbake i vårt system den dagen hun kan det, sier Røste.



CAS kan kommunisere sin avgjørelse når som helst. Forlenges utelukkelsen med tre måneder eller mer, betyr det at Johaug går glipp av OL.

Johaugs advokat Christian B. Hjort tror CAS vil ta hensyn til OL:

Johaug var i høring i hovedkvarteret til CAS i Sveits i juni. Dette fordi det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å anke skistjernens utestengelse (ilagt i Norge) på 13 måneder.

FIS mente dopingdommen ikke var streng nok.

Legen tok all skyld



Bakgrunnen for saken er en positiv dopingprøve. Det ulovlige middelet fikk Johaug i seg etter bruk av det hun har forklart var en leppekrem kjøpt i Italia.

Tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen påtok seg all skyld for det som hendte i september i fjor. Han forklarte hvorfor han sviktet Johaug.

Det var han som i fjor ga Johaug kremen som viste seg å inneholde det forbudte stoffet clostebol.