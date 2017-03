Skiforbundets Johaug-praksis møtes med forundring: – Uvanlig

Norges Skiforbund blir kritisert for sin beslutning om å dekke Therese Johaugs (28) advokatutgifter til ankesaken i idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Det er uvanlig at advokatutgiftene til utestengte utøvere blir dekket av et nasjonalt særforbund, sier jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson.

Domsutvalgets beslutning om 13 måneders utelukkelse av Therese Johaug ble anket av FIS. Dermed går saken til CAS, hvor FIS ønsker en «fornuftig forlengelse» av straffen.

Til nå har Skiforbundet brukt 700.000 kroner på Johaug-saken. Det er uklart hvor store advokatutgiftene blir når saken nå ruller videre.

– Vi var forberedt på at det vil være ulike meninger om dette. Vi har tatt et standpunkt som vi føler er riktig og naturlig. Hovedhensikten er å sikre at Therese skal få en trygg og god rettergang, sier langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad, til VG.

Den dopingtatte syklisten Michael Rasmussen kaller praksisen «hykleri», Mackenzie-Robinson stiller spørsmål ved signaleffekten av beslutningen, mens Gunnar-Martin Kjenner «applauderer ansvaret Skiforbundet tar».

Bakgrunn: Skiforbundet vil fortsatt ta Johaug-regningen



Mener Johaug er prisgitt

Robinson-Mackenzie kjenner ikke til mange tilfeller hvor særforbund dekker utgiftene.

– Vi har Sundby-saken, men det gjelder jo samme særforbund, sier Robinson-Mackenzie.

Han mener det er underordnet at Skiforbundets lege påtok seg skyld, ettersom Domsutvalget konkluderte med at Johaug hadde utvist en viss grad av skyld.

EKSPERT: Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson avbildet under Therese Johaugs høring på Ullevaal stadion. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Vi kan også spørre om hvilken signaleffekt dette gir og hva Norges Skiforbund ellers kunne ha brukt pengene på, sier juristen.

Han lurer på hva skjebnen til en utøver i et mindre særforbund ville vært i et likt tilfelle.

– Tenk om Johaug hadde tilhørt et særforbund med dårligere økonomi? Skiforbundet dekket først 3,3 millioner til Johnsrud Sundbys dopingsak og til nå har de dekket 700.000 kroner for Johaugs. Er utøvere i Norge prisgitt å være underlagt et særforbund med god økonomi? Hva sier det om rettssikkerheten til våre idrettsutøvere, spør Mackenzie-Robinson.

Han viser til Erik Tysse som var knyttet til Friidrettsforbundet, men som ikke fikk dekket advokatutgifter i forbindelse med ankesaken i CAS.

Les også: Johaug velger sin egen dommer

Tysse-forsvareren om «CAS-muren»

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner var forsvarer i Tysse-saken, og har både før og siden fulgt dopingsaker i CAS tett.

– For at utøveres rettigheter ikke bare skal være formelle, men også reelle, så må utøvere ha økonomi til å møte systemet, sier Kjenner.

– Jeg opplevde det sterkt i Tysse-saken. Frivillighet stablet noe på bena, men det var for lite til å møte den muren av ekspertise og ressurser som antidopingsiden har. De har eksperter opp og ned, og WADA i ryggen, sier Kjenner.

– Jeg applauder ansvaret Skiforbundet tar ved å følge opp.

– Det jeg ønsker er at NISO kommer på banen med et initiativ. En kollektiv rettshjelpsforsikrig, så alle utøvere som er medlem kan betale et bidrag. Når ulykken skjer får man da hjelp, avslutter Kjenner.

Rasmussen: – Helt absurd



– Dette er hykleri, og en total underkjennelse av det eksisterende systemet som norsk idrett selv har valgt å slutte seg til, sier den danske eks-syklisten Rasmussen til VG.

Rasmussen innrømmet i 2013 å ha vært dopet gjennom hele sin karriere. Tidligere har han vært kritisk til norsk dopingnaivitet og fordømmelsen av Steffen Kjærgaard i norsk offentlighet.

KRITISK: Eksdoper Michael Rasmussen kaller det hyklersk. Her er han avbildet under Tour de France i 2016, hvor han jobbet som sykkelekspert for Ekstra Bladet. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Johaugs advokat: – Det var ingen grunn til å anke

At skilandslagets lege tok på seg skylden, bryr dansken seg lite om.

– Utøveren har alltid ansvaret. Det er sånn reglene er, uansett hvordan stoffet kom inn i kroppen. Det er dette som heter objektivt ansvar. At legen har gitt deg noe, er helt underordnet.



– Jeg mener at man i Norge har et ganske opphøyet forhold til seg selv og sine idrettsutøvere.

– Hvordan kommer det til uttrykk?



– Det blir sjelden spart på fordømmelse når det gjelder andre, som ikke kommer fra Norge. Martin Johnsrud Sundby fikk jo også økonomisk støtte. Det er helt absurd. Det er uhørt, sier Rasmussen til VG.

Marit Bjørgen: Jeg står for det jeg sa om Therese

– Vi vet at det står på pakken at stoffet er for doping å regne i Italia. Det er så dumt, så dumt, så dumt – uansett om det skyldes utøveren selv eller en lege.



– Synes du den historien som presenteres er for «god» til å være sann?



– Nei, jeg tror godt medisinen kan være tatt i ren og skjær dumhet.