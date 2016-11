Ski-ekspert Aukland er usikker på Johaug-deltakelse i OL

Therese Johaug (28) øyner et håp om å rekke OL i 2018. Men Fredrik Aukland tar det ikke for gitt at langrennsstjernen står på startstreken i Sør-Korea om et drøyt år.

Veien frem mot lekene i Pyeongchang er nemlig kronglete.

I går innstilte påtalenemnda i Antidoping Norge at Johaug bør utestenges i 14 måneder – fra 18. oktober – etter at hun testet positivt på et anabolt steroid i høst. I løpet av et par måneder foreligger dom i saken.

– Tøft mentalt



Om nemnda blir hørt, går Johaug tøffe måneder i møte: Hun får ikke delta på treningssamlinger, kan ikke få råd av landslagets trenere – og er utestengt fra alle ressurser på Olympiatoppen.

Et år i treningsmessig isolasjon vil vente 28-åringen fra Dalsbygda.

– Det vil bli ekstremt tøft mentalt. Therese har vært på et landslag siden hun var junior. Hun er vant til å ha et apparat rundt seg. Nå vil hun plutselig stå alene og ha perioder der det er vanskelig å legge opp treningen, sier langrennsekspert Fredrik Aukland til VG.

Ikke gitt med OL i 2018



Han mener Johaug går en «brutal utfordring» i møte. Det kommer til å bli tøft å presse frem motivasjon til å gå «liksom-renn» som egentlig ikke betyr noe.

– Ingen kan si hvordan denne perioden blir, foruten at den blir ekstrem tøff. Det er ikke gitt at Therese stiller i OL i 2018, sier Aukland – under forutsetning om at gårsdagens innstilling faktisk blir den endelige straffen i saken.

Johaug selv, gir uttrykk for lettelse over at påtalenemnda tror på forklaringen hennes: Kremen trofodermin er kjøpt av lege Fredrik Bendiksen. Og den var faktisk ment for bruk på Johaugs vonde leppe under et høydeopphold i Italia. Det sier leder for påtalenemnda, Anstein Gjengedal, til VG.

Ville akseptert straff-innstillingen



EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Likevel er Johaug forundret over at man mener hun bør straffes med 14 måneders utestengelse.

CAS-ekspert og jurist Robin Mackenzie-Robinson er derimot ikke overrasket sett i lys dommen i lignende saker.

Overrasket er heller ikke Trond Husø, som driver nettstedet dopinglist.com. Han forteller at en utestengelse på ett år og oppover, er det vanlige for utøvere som tester positivt på clostebol.

– Om jeg var Johaug, hadde jeg akseptert en straff på 14 måneder. Dropp en anke og bli ferdig med saken, råder Husø.

VG var i går i kontakt med Johaugs manager, Jørn Ernst. Han erkjenner at gårsdagens innstilling på 14 måneders utestengelse får umiddelbare konsekvenser.

Kan ikke delta på organisert trening



MANAGER: Jørn Ernst. Foto: Terje Bringedal , VG

For Therese Johaug har nå fått en indikasjon på hva straffeutmålingen kan ende med. Hun har ikke tid til å vente to måneder på en dom i første instans før hun har på plass et skikkelig treningsopplegg.

– Vi har jobbet med en plan for hvordan treningen kan legges opp, men tar ytterligere tak i den biten nå. Et opplegg må på plass i løpet av nær fremtid, sier Ernst.

Johaug har den siste tiden oppholdt seg på Sjusjøen. Der forsøker hun å trene som normalt – situasjonen tatt i betraktning.

Hun har ikke lov til å delta på organiserte økter med andre landslagsutøvere, men kan ta seg en uformell løpetur i skogen med Marit Bjørgen og andre venninner.

Forbereder seg på OL



Jørn Ernst svarer bekreftende på om OL i 2018 nå fungerer som en konkret gulrot for Therese Johaug.

– Hvordan er hun mentalt forberedt på det å stå ganske alene utenfor landslaget i året før OL i Sør-Korea?

– Jeg tror hun er forberedt på det, men det å makte å motivere seg og holde fokus er noe av det vi er opptatt av å jobbe med. Samtidig avhenger alt av hva domsutvalget til slutt sier, understreker Ernst.

Han ville i går ikke svare på om «Team Johaug» vil anke en eventuell straff på 14 måneder.

Sponsorene står ved Johaugs side



Det er i så fall gambling: For dersom 28-åringen skulle få 16 måneder eller mer i idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits, ryker definitivt 2018-OL. Får hun 15 måneder, vil hun være «fri» så sent som 18. januar 2018.

Det er bare tre uker før OL starter.

At Johaug vil tape store pengesummer på den pågående saken, er uansett uomtvistelig. At hun har en formue på nær 40 millioner kroner hjelper på.

De store sponsorene hennes står også ved skiløperens side inntil videre. Manager Ernst tok en runde med samtlige etter at påtalenemnda kom med sin innstilling i går.

– De forholder seg til innstillingen, og mener som oss at den er streng. 14 måneder er lenge. Men ingen ga uttrykk for at de vil bryte avtalen sin med Therese, sier Ernst til VG.

VEIEN VIDERE I SAKEN:

• Påtalenemnda i Antidoping Norge innstilte i går på 14 måneders utestengelse av Therese Johaug.

• Domsutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF) skal nå komme med en dom i saken. Det skjer trolig i januar 2017.

• Johaug, Antidoping Norge, WADA og FIS kan så anke dommen til NIFs appellutvalg.

• En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til idrettens voldgiftsrett i Lausanne (CAS). Det er «idrettens høyesterett».

• Dersom partene er enige om det, kan man også hoppe over appellutvalget, og anke direkte fra domsutvalget i NIF og til CAS.