Sjekk selv: Dette kan Johaug gå glipp av

Therese Johaug (28) slåss for mer enn OL-deltakelse om et år når hun entrer vitneboksen i sin egne dopinghøring denne uken.

Onsdag morgen starter en to dager lang «rettssak» på Ullevaal stadion, etter at Johaug testet positivt på et forbudt stoff i fjor høst.

Antidoping Norge har bedt om 14 måneders utestengelse. Om domsutvalget er enig, vil Johaug være tilbake i langrennssporet 18. desember.

Utfallet er likevel åpent, og som den justerbare grafikken øverst i denne saken viser, risikerer Johaug å gå glipp av mange store idrettsøyeblikk dersom hun dømmes strengere enn hva påtalenemnda har bedt om.

Så du denne? Ukjent sak kan avgjøre Bendiksen-straff

Jussen er som følger:

• Clostebol er et «tungt» stoff, og har en maksimal strafferamme på fire år dersom en utøver har brukt stoffet med viten og vilje, eller utvist grov uaktsomhet.

• Påtalenemnda i Antidoping Norge – i praksis «aktor» i saken mot Johaug – mener 28-åringen har en viss grad av skyld i saken, men tror på forklaringen om at hun fikk i seg clostebol gjennom en krem. Dermed dreier det seg om uaktsomhet, der maksimalstraffen er redusert til to år. Straffen kan imidlertid reduseres til halvparten av dette – altså ett år – avhengig av eventuelle formildende omstendigheter.

• Johaug argumenterer selv for at hun er uten skyld i saken, og ber derfor om å slippe videre utestengelse.

• Dersom enten Johaug, Antidoping Norge, FIS eller WADA anker en kommende dom inn til CAS i Sveits («idrettens høyesterett»), er imidlertid alt i spill igjen: For der tar man ikke med seg premisset fra den norske påtalenmenda. Det betyr at Johaug potensielt kan risikere en straff på flere års utestengelse om hun ikke blir trodd.

Derfor sviktet han Johaug: Les legens forklaring i avhør

VGTV - Se Johaug-saken på 90 sekunder:

Johaug virker å ha forsonet seg med det faktum at årets skisesong går i vasken. VM i Lahti – som starter om fire uker – finner uansett sted uten 28-åringen på startstreken.

Så du denne? TV 2-Ernst fortalte etterforskerne om kvittering

Dersom Johaug skal rekke OL i Sør-Korea om et år, bør hun ikke idømmes en strengere straff enn de 14 månedene som nå er foreslått: Får hun bare én måned ekstra, vil hun være «fri» så sent som 18. januar 2018. Det er bare tre uker før OL-ilden tennes i Pyeongchang.