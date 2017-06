Selskaper trosser dopingsaken - vil sponse Johaug

LAUSANNE (VG) Samtidig som Therese Johaug (28) slåss for karrieren i en alvorlig dopingsak, kontaktes hun av nye selskaper som ønsker å sponse henne.

De lar seg ikke skremme av at Johaug akkurat nå befinner seg i Sveits, der hun skal møte i idrettens voldgiftsrett (CAS) i dag. Det skjer etter at FIS anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse.

– Tre-fire selskaper har tatt kontakt, men akkurat nå er vi i dialog med to nye selskaper. Det er snakk om norske firmaer, og den ene av dem er en betydelig aktør, sier manager Jørn Ernst.

Han sitter i en solfylt hage i Lausanne og prater med VG. Stemningen er lett og ledig. Ernst og Johaug ser frem til å sette punktum i dopingsaken som har preget norsk offentlighet i snart ni måneder.

I den perioden har de personlige sponsorene til Johaug valgt å støtte 28-åringen. Bare de internasjonale selskapene Tag Heuer og Huawei har tonet ned markedsføringen sin. Men de har ikke trukket seg ut.

– Den pågående dopingsaken skremmer ikke vekk noen?

– Nei, sier Ernst bestemt.

– De nye selskapene som tar kontakt med dere: Hva sier de om dopingsaken?

– De stoler på Therese. Og så ser de hva som er fakta i saken, og forholder seg til det, sier han.

VG møtte tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen på flyplassen i Geneve i går. Han skal vitne til fordel for Johaug i dagens CAS-høring, men ønsket ikke å la seg intervjue personlig. Advokat Anders Schrøder Amundsen sier likevel at Bendiksen ser frem til å presentere sin historie for dommerne i CAS.

Johaug selv brukte dagen i forberedende møter med sine fem (!) advokater. London-baserte Mike Morgan gikk gjennom hva som venter henne under grillingen i dag. I en pause ruslet Johaug seg en tur med kjæresten Nils Jakob Hoff, før hun hilste smilende på norske journalister idet hun gikk inn på hotellet i Lausanne igjen.

Johaug sto med en formue på 37 millioner kroner da likningen ble kjent i 2015. Året etter spådde manageren hennes en inntekt på 10 millioner kroner. Det var før Johaug testet positivt på clostebol.

Norges skiforbund har likevel sagt seg villig til å dekke millionutgifter til advokathjelp i saken. Og ikke én sponsor har trukket seg som følge av saken.

– Hvor mye penger har hun egentlig tapt på denne saken?

– I rene kroner er det bare snakk om premiepenger og bonusutbetalinger fra avtalene, sier Jørn Ernst.

I 2015 dro Johaug inn 3,71 millioner kroner i premiepenger. I tillegg kom mellom én og to millioner kroner i bonuser for VM-gull. Det hadde hun ikke fått i årets sesong – som hun aldri fikk delta i.

– Man vet aldri hva som hadde skjedd. Hun kunne gått gjennom sesongen med sykdom, og ikke vunnet stort, sier manageren hennes gjennom de syv siste årene.

Men Johaug har etter hvert rukket å tjene gode penger på mer enn gullmedaljer i sporet. Hun er også stor på klær.

I Finland trakk XXL alle Johaug-produkter fra butikkene da dopingsaken ble kjent i fjor. I Sverige trakk bare enkelte butikker klærne fra hyllene. Kritikken har likevel vært merkbart tydeligere i utlandet enn her i Norge.

Justyna Kowalczyk har allerede sendt flere stikk i retning av Johaug. Finske Sami Jauhojärvi er også kritisk, mens Marcus Hellner kalte det som skal ha skjedd for «sykt klønete» for bare få dager siden.

– Det er utrolig kjedelig og synd. Samtidig har hun fått i seg et ulovlig stoff og fortjener å bli straffet, sa han.

I Norge er situasjonen en helt annen.

– I Norge har ikke saken ført til at klær er fjernet i det hele tatt. Men hele sportsbransjen har opplevd en ekstremt dårlig vinter, så det er vanskelig å relatere tall til hva som har med denne saken å gjøre, sier Ernst.

Vegard Arntsen i analyseselskapet Sponsor Insight måler populariteten til norske idrettsutøvere ukentlig. Therese Johaug har tidligere hatt en enestående posisjon på målingene.

Og Arntsen er overbevist om at populariteten er tilbake på topp så fort 28-åringen leverer i langrennssporet igjen:

– Petter Northug hadde et verre utgangspunkt enn Therese Johaug, og han kom tilbake med et brak i påfølgende mesterskap. Nordmenn tror på historien hennes, og mener at dette ikke er snakk om et bevisst forsøk på juks. Hadde det motsatte vært tilfellet, hadde det ikke vært like enkelt. Men ingen virker å mistenke henne for juks, sier han.