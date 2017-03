Så streng straff tåler Johaugs OL-plan

Dersom Therese Johaug (28) idømmes 16 måneders straff i CAS, vil hun være ferdigsonet før tremila under OL. En regel i IOC hindrer henne likevel i å delta.

IOC bekrefter overfor VG at utøvere som skal delta i OL, må ha sonet ferdig en dopingdom idet påmeldingsfristen til lekene går ut. Og den datoen er ifølge Olympiatoppen søndag 28. januar 2018, klokken 21.

Dermed hjelper det lite at Johaug er «fri» 18. februar – midt under OL – dersom hun i dømmes 16 måneder i «idrettens høyesterett».

Dersom Johaug får 15 måneder i CAS, er hun fri allerede 18. januar. Det er tre uker før OL starter i Sør-Korea, og ti dager før påmeldingsfristen går ut.

I løpet av disse dagene rekker hun å vise verden hva hun er god for etter et drøyt år i isolasjon under en verdenscuphelg i Nove Mesto, samt prøve-VM i Seefeld.

– Innretter oss

Hos Olympiatoppen, som tar ut den norske OL-troppen, ønsker man ikke å kommentere hva man tenker om et uttak dersom Johaug får 15 måneder i CAS:

– Vårt utgangspunkt er å innrette oss etter de reglene som gjelder, og respektere og innordne oss etter den eventuelle dommen CAS ilegger. Det kan konstrueres hypotetiske problemstillinger, men vi ønsker ikke å spekulere, og forholder oss til de fakta og tidsfrister som gjelder, sier pressetalsmann Halvor Lea til VG.

Tidligere landslagssjef Åge Skinstad reiser til Sør-Korea for Eurosport, og håper inderlig at han får sjansen til å kommentere Therese Johaug i OL.

– Jeg mener at hun nærmest kan tas ut til mesterskapet allerede nå, forutsatt at hun fortsetter det gode treningsarbeidet hun legger ned for tiden. Det må gå an å ha såpass god kontakt med Pål Gunnar (Mikkelsplass, personlig Johaug-trener) at det som skjer i slutten av januar 2018 ikke trenger å bli avgjørende, sier Skinstad til VG.

Norge har en makskvote på 20 langrennsløpere, totalt på begge kjønn, til OL i 2018. På kvinnesiden har man ofte opplevd at kvoten ikke er fylt opp, siden mange av utøverne hevder seg på flere distanser.

Dermed kan det altså være en åpning for Johaug på flyet til Sør-Korea – selv om hun ikke rekker å kvalifisere seg til OL på tradisjonelt vis.

– En blemme

Johaug fikk beskjed om den positive dopingprøven 4. oktober i fjor høst. Hun gikk ikke med på frivillig suspensjon med umiddelbar virkning. Derfor gikk det ytterligere to uker før utestengelsen hennes formelt begynte å løpe.

Det mener CAS-ekspert og jurist Robin Mackenzie-Robinson var en blemme.

Hadde Johaug startet soningen umiddelbart i høst, ville hun fått med seg NM på ski i januar 2018 dersom CAS idømmer henne 15 måneder. Og en slik straff er slett ikke usannsynlig.

– Det er ikke ensbetydende med innrømmelse av skyld. Det står eksplisitt i kommentarene til WADA-koden at et slikt valg ikke skal kunne brukes mot en utøver på et senere tidspunkt. Her burde hun bare ha startet på utestengelsen, sier Mackenzie-Robinson.

Men Johaug-advokat Christian B. Hjort er ikke enig. På spørsmål fra VG om det var en tabbe å ikke starte suspensjonen allerede 4. oktober, svarer han:

– Nei. Det vil jeg ikke konkludere med. Det var en totalvurdering den gangen: Hvor mange dager tjente man på det, og hvordan hang argumentasjonen sammen med synspunktet om at hun ikke var å bebreide, sier Christian B. Hjort.

– Stor betydning

Under den åpne dopinghøringen på Ullevaal stadion i januar, fikk Johaug spørsmål om hvordan hun ville forholde seg til en dom på henholdsvis 12 og 14 måneders utestengelse.

28-åringen svarte den gangen følgende:

– Det er enormt stor betydning for min del. Får jeg 12 måneder får jeg sjansen til å konkurrere fra november på Beitostølen. Blir det 14 måneder mister jeg den optimale oppladningen til OL.



Påtalenemnda i Antidoping Norge innstilte Johaug på 14 måneders utestengelse, men domsutvalget i NIF ga 28-åringen 13 måneder etter å ha hørt partene forklare seg under en offentlig høring på Ullevaal i januar.

Hverken Johaug selv, IOC eller Antidoping Norge anket dommen. Det gjorde derimot FIS. Dermed skal saken opp til behandling i CAS i Lausanne i løpet av noen måneder.

Johaug testet positivt på steroidet clostebol i fjor høst. Hun sier hun fikk i seg stoffet gjennom en medisin kalt Trofodermin, som landslagslegen skal ha kjøpt på et apotek i Italia. Domsutvalget i NIF trodde på Johaugs forklaring.