Så mye koster Johaugs utenlandske stjerneadvokater

LAUSANNE (VG) Therese Johaug (28) lovpriser de tre utenlandske advokatene som har hjulpet henne de siste månedene. De tar seg godt betalt for jobben.

– De har vært helt rå. Jeg er så glad for at jeg fikk dem, sier Johaug til VG.

Hun hadde Christian B. Hjort og Mikkel Toft Gimse som forsvarere da saken hennes først kom opp i Norge. Men da FIS anket utestengelsen på 13 måneder inn for CAS i Sveits, ble advokatlaget styrket.

Inn kom stjerneadvokaten Mike Morgan fra London. Han tok med seg én assistent, og hentet i tillegg inn høyprofilerte Howard Jacobs fra USA. Han har blant annet forsvart den tidligere syklisten Floyd Landis - som viste seg å være bevisst dopet gjennom flere år.

Så du denne? FIS vil utestenge Johaug fra OL

Hva de norske advokatene, som har jobbet siden i fjor høst, vil koste, er ikke klart ennå. Men VG vet at skiforbundet har fått en antydning om hva de tre utenlandske juristene alene kommer til å fakturere: Totalt 75.000 engelske pund.

Det tilsvarer rundt 820.000 kroner, og gjelder for arbeid siden Mike Morgan ble engasjert i midten av mars – i alt 11 uker. Summen kan bli noe lavere siden Johaugs CAS-høring opprinnelig var tenkt å vare lenger enn bare én dag.

VG konfronterte Christian B. Hjort med summen i går, men han ønsket ikke å kommentere opplysningene.

Siden det var landslagslege Fredrik S. Bendiksen som skal ha kjøpt og gått god for medisinen som gjorde at Johaug testet positivt i fjor, har Norges Skiforbund sagt seg villig til å betale advokatutgiftene hennes.

Det er likevel ventet at Norges Idrettsforbund vil plukke opp deler av regningen til Johaugs norske advokater.

Selskaper trosser saken: Vil sponse Johaug

– De (utenlandske advokatene) har vært med på dette mange ganger før. De kjenner prosedyrene og hvordan dette fungerer. Jeg har vært i de bestene hendene fra dag én. Jeg har vært veldig heldig, sier Therese Johaug til VG.

– Opplever du det som rettferdig at skiforbundet tar den regningen, slik denne saken skal ha oppstått?

– Jeg har ikke mange meninger om det. Skiforbundet har sagt at de dekker det, og da setter jeg veldig stor pris på det, sier hun.

Mens 28-åringen var opptatt med intervjuer etter høringen tirsdag ettermiddag, forlot engelske Mike Morgan stedet i en drosje. Tidligere har han forsvart store navn som Alberto Contador, Maria Sjarapova og Johan Bruyneel.

Johaug etter CAS-høring: – Det var tøft og det ble noen tårer

Christian B. Hjort er tydelig på at Morgan, hans assistent og Howard Jacobs har gjort en god jobb:

– Det er flinke folk med mye erfaring, og det har vært en veldig betryggelse for oss å ha med folk på laget som har lang erfaring fra CAS og som kjenner hvordan det fungerer. I tillegg finner forhandlingene sted på engelsk, og selv om vi behersker det greit, er det en fordel å ha det som morsmål når man skal prosedere på det språket, fortalte advokaten.

De utenlandske advokatene fant frem tidligere CAS-saker som de mener kan være relevante for Therese Johaug når hun skal få sin dom. Dette materialet ble presentert for de tre dommerne i Lausanne i går.

–Det å få med folk som har erfaring, og som slutter seg til vår argumentasjon, på laget har vært nyttig. Da får vi bekreftet at det kan være hold i den. Og så kom de opp med nye momenter og belyste saken med ytterliggere rettspraksis, sier Hjort.

VG-undersøkelse: Folket vil ha Johaug i OL

I går ettermiddag var det en lettet Johaug som møtte norske journalister utenfor kontorene til CAS i Lausanne.

FIS vil utestenge henne fra OL kommende vinter. Men Johaug har tro på sitt eget forsvar. Nå kan hun bare vente på en dom, og et endelig punktum i sin egen dopingsak.

– Den har vært tøff, men samtidig bra. Det er godt å gå ut denne døra og endelig være ferdig med saken. Nå er det ikke noe mer jeg kan gjøre eller stille opp på, smilte hun.

Nå venter ferie på Johaug. Deretter skal hun på Sognefjellet og legge ned nye treningsøkter foran det hun håper blir et comeback ved sesongstart.

– Det å være her i CAS-bygget er surrealistisk. Om noen hadde sagt det for et år siden… Det er mye følelser. Det er snakk om livet mitt. Det er snakk om idretten min og noe jeg bruker utrolig mye tid på, og så ender det slik. Det er tøft og trist. Men jeg skal reise kjerringa igjen, lover Johaug VG.

VG-kommentar: Johaug-legen rakrygget gjennom ydmykelsen

– Hvordan blir det å vente fremover?

– Jeg er vant til å vente. Jeg har ventet i åtte måneder og levd i uvisshet. At jeg må vente i seks uker til, det preller av meg. Jeg har opparbeidet meg et team rundt meg og har nok av planer fremover. Nå er jeg bare kjempeglad for at dette er over, sier hun.