Så mye clostebol hadde Johaug i kroppen

ULLEVAAL STADION (VG) Et av de ubesvarte spørsmålene i dopingsaken til Therese Johaug, ble besvart allerede onsdag morgen.

I sitt innledningsforedrag avslørte Niels Kiær hvor mye av det forbudte stoffet clostebol som ble målt i urinen til Johaug da 28-åringen ble dopingtestet i fjor høst.

Dette har helt frem til nå vært en godt bevart hemmelighet.

– Konsentrasjonen var 13 nanogram per milliliter, fortalte Kiær - og sa at man vil komme tilbake til dette senere i saken.

Allerede 13. oktober, samme dag som Johaug-saken ble offentlig kjent, gikk Antidoping Norge ut og sa at konsentrasjonen clostebol i utøverens kropp samsvarte med bruk av en krem.

At man kommenterte et så sentralt bevis i saken på dag én, ble senere møtt med kritikk fra uavhengig advokathold.

Den italienske syklisten Stefano Agostini skal også ha brukt medisinen Trofodermin da han ble dopingtestet i 2013. I hans urin ble det til sammenlikning funnet 0,7 nanogram (0,000000007 gram) clostebol. Ifølge NTB tilsvarer dette 0,7 nanogram per milliliter, om man skal bruke samme benevning som i Johaugs tilfelle.



Agostini har fortalt at han brukte den omstridte kremen fordi han slet med utslett på rumpa. Han ble utestengt i 15 måneder og la opp uten å anke videre til CAS.

Tok ikke antidopingkurs



Tidlig i sitt innledningsforedag avslørte Niels Kiær - som i praksis er aktor i den pågående saken - at Therese Johaug aldri har gjennomført kurset «Ren Utøver» i regi av Antidoping Norge.

Det web-baserte opplæringsprogrammet, som ifølge Kiær vil gi minimumskunnskap om antidopingregler, ble lansert i 2008.

– I henhold til e-post fra utvikler av 19.10.2016 har Johaug aldri gjennomført «ren utøver» versjon 1, sier Kjær.

Antidoping Norge har også sjekket når Johaug benyttet seg av programmets andre versjon. Statistikken som er hentet inn viser når personer har gjennomført e-læringsprogrammet.

– Therese Johaug har ikke registrert seg i systemet før 14.10.2016, det er dagen etter hvor hun holdt pressekonferanse i saken hvor hun testet positivt for et forbudt stoff, sier Kiær før han slår fast at Johaug har vært kjent med sine plikter.

Han viser til flere medieutspill fra Johaug. Tidligere har skistjernen nemlig gitt uttrykk for at hun er svært påpasselig med hva hun får i seg. Også med tanke på salver og kremer hun får foreslått som følge at hun har hatt problemer med leppen tidligere.

Kiær fortalte også at Johaug har blitt dopingtestet 88 ganger i løpet av karrieren. Bare én av disse har vært positive: Den som ble tatt nord i Italia i fjor høst.

Rollen til landslagslege Fredrik Bendiksen ble også tema tidlig onsdag morgen. Det var Bendiksen som skal ha kjøpt kremen trofodermin, som Johaug benyttet mot en solbrent leppe. Innkjøpet ble gjort på et apotek i Livigno.



– Bendiksen så ikke dopingmerket. Han har forklart at han ikke spurte apotekeren om det inneholdt forbudte stoffer, sa Kiær.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har bedt om at Therese Johuag utestenges i 14 måneder.

– Det er ikke tilstrekkelig å kun spørre legen. En slik forståelse av reglene vil gjøre det umulig å håndheve dopingreglene.