Rolig Johaug foran høringen: Derfor blir det bra med en internasjonal dom

Therese Johaug (28) er ikke bitter på FIS. Her forteller hun hvorfor hun mener det blir bra for henne å få en internasjonal dom i dopingsaken.

– På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sier Johaug til NTB på spørsmål om hun er sint på Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter at det anket utestengelsen hennes på 13 måneder.

– Da får jeg en internasjonal dom, og da er det ingen som kan gå bak ryggen min og si at jeg ble straffet for hardt eller for mildt fordi jeg er norsk og ble dømt av en nordmann. Så for min del kan det være bra, egentlig, utdyper hun.

Høring tirsdag



Tirsdag møter langrennsstjernen til høring i Idrettens voldgiftsrett i Lausanne i Sveits. Johaug vet at det kan bli skjebnesvangre timer.

I beste fall går hun fri, men alt handler om at straffen ikke må forlenges. Får hun mer enn 15 måneders utestengelse, går hun klipp av OL i Sør-Korea. Johaug sa til VG i mai at hun er forberdt på at OL kan ryke.

Så du denne: Slik blir Johaugs skjebnedøgn i Sveits.

I Sveits stiller hun sammen med blant andre sin norske advokat Christian B. Hjort og den britiske stjerneadvokaten Mike Morgan. Sistnevnte har fått flere utøvere frikjent i CAS tidligere, og Johaug håper han også kan hjelpe henne.

– At han har vært i CAS før og vet hvilke rutiner som finnes og hva vi går til, og at han kan berolige meg med det – det gjør meg også rolig, sier hun til NTB.

– Det er mest Christian som har hatt kontakten med Morgan, men jeg har hatt noen telefonmøter med ham, fortalte hun en drøy uke før høringen.

Så du denne? Martin Johnsrud Sundby har en Johaug-plan.

Så ikke dopingmerket



Det var i september i fjor at det gikk galt for skiesset. Hun fikk kremen Trofodermin av landslagslegen Fredrik S. Bendiksen for en solforbrent leppe. Kremen inneholdt det forbudte stoffet clostebol, og Johaug har fortalt at hun ikke så det røde dopingmerket på pakken.

I etterkant har hun utallige ganger tenkt på hvordan hun kunne gjøre en slik tabbe.

– Jeg har tenkt mye på det. Hvor store konsekvenser en så liten ting kan få, sier hun.



Hun blir stadig dopingtestet under utelukkelsesperioden.

– Det synes jeg er kjempebra, sier Johaug.

Fikk 13 måneder



Norges Idrettsforbunds domsutvalg dømte Johaug til 13 måneders utestengelse. Blir den straffen stående, kan hun konkurrere på ski igjen i november. FIS ønsker en strengere dom.

Martin Johnsrud Sundby fikk sjokk da han møtte i CAS: – Du sitter der og føler at du har begått et drap, sa Sundby i mars.

Nylig uttalte den kjente idrettsjuristen Gunnar Martin Kjenner at Johaug allerede er straffet «uhorvelig strengt». Han mente at hun ville blitt frifunnet i en sivil rettssak.

– Hva tenker du om den uttalelsen?

– Nå er det slik at idretten har de reglene og den jussen den har. Jeg kan ikke holde på og tenke «hvis atte, dersom atte», for det er ikke det som er fakta her. Jeg har havnet i denne situasjonen, og jeg forholder meg til det reglementet som er, sier Johaug.

Vil legge saken bak seg

En siste gang må hun gå igjennom alt som skjedde de dagene på samling i Italia i september. Så håper hun å legge saken bak seg så fort som mulig.

Det er samtidig ikke sikkert at en dom kommer med det første, men VG skrev fredag at dommen fra CAS kommer i sommer.

– Jeg vet ikke helt når den kommer. Det blir som det blir, sier Johaug.

– Er du redd for at denne saken skal henge ved deg for all framtid. At du aldri vil føle deg 100 prosent renvasket?

– Nei egentlig ikke. Det viktigste er de verdiene jeg har og som jeg står for. Jeg har aldri jukset eller forsøkt å jukse. Så får folk gjøre seg opp sin mening. Det får jeg ikke gjort noe med, svarer hun.

Bendiksen skal vitne



Det er dommertrioen Romano F. Subiotto, Jeffrey G. Benz og Markus Manninen som sitter i CAS-panelet og som skal avgjøre Johaugs endelige suspensjon. Benz er valgt av Johaugs team, mens Manninen er FIS' valg.

Fredrik Bendiksen er for øvrig blant dem som skal vitne i saken. Han har tidligere tatt på seg ansvaret for at Johaug fikk i seg clostebol.

Det er satt av én dag til høringen i CAS.