Reagerer på Antidoping Norges Johaug-utspill: – Høyst unormalt

MAJORSTUA (VG) En av landets mest profilerte idrettsjurister reagerer på at Antidoping Norge allerede har kommentert hovedbeviset i dopingsaken mot Therese Johaug (28).

Saksgangen i Johaug-saken: 1. Påtalenemda i Antidoping Norge vil først behandle saken. Nemnda kommer snart med innstilling til straff. 2. Deretter skal domsutvalget til NIF behandle saken. 3a. Saken kan så ankes til appellutvalget i Norge, og deretter videre til CAS i Sveits. 3b. Saken kan ankes direkte til CAS i stedet for å gå om appellutvalget i Norge.

Det skjedde bare timer etter at nyheten om en positiv dopingprøve eksploderte i norsk offentlighet for fire uker siden.

Da kalte Antidoping Norge inn til pressekonferanse. På podiet stilte man med både medisinsk sjef Per Wiik Johansen, juridisk rådgiver Britha Røkenes og daglig leder Anders Solheim. De fikk blant annet spørsmål om mengden clostebol som ble målt i kroppen til Johaug da hun ble dopingtestet.

– Den verdien man har funnet er lav. Og den er i samsvar med det man kan vente om man bruker dette i en krem. Om man smører det på huden for eksempel. Det er ingen holdepunkter for at det skulle ha prestasjonsfremmende egenskaper i det hele tatt, svarte Per Wiik Johansen.

Det var i praksis et forsvar av den forklaringen Therese Johaug selv hadde gitt noen timer tidligere. Idrettsjurist Morten Justad Johnsen rygget da han hørte hva som ble sagt.

– Jeg reagerte på at Antidoping Norge holdt en pressekonferanse der de kommenterte bevisene, før påtalenemda hadde sett på saken. Som jurist er man vant til å få bevisene vurdert av påtalenemnda, sier han til VG.

Johnsen jobbet i flere år som jurist i Norges idrettsforbund. I dag er han advokat i 2«Bull & Co advokatfirma». Han representerer blant annet vektløfteren Ruth Kasirye, som testet positivt på meldonium tidligere i år.

Han tror ikke det seansen kan forklares på en annen måte enn at Antidoping Norge ikke tenkte seg godt nok om da Johaug-saken eksploderte.

– Men det at Antidoping Norge vurderer bevis til fordel for utøveren, er jo selvfølgelig en fordel for forsvarsadvokaten, bemerker Johnsen.

Den erfarne idrettsjuristen poengterer at saken var på et svært tidlig stadium 13. oktober. Nye opplysninger kan dukke opp på et senere stadium. Da vil det kunne fremstå spesielt om Antidoping Norge allerede har uttalt seg om enkeltbevis.

Han har aldri sett at Antidoping Norge har innkalt til pressekonferanse som de gjorde i Johaug-saken, fortalte han under en debatt i regi av Norsk idrettsjuridisk forening i Oslo i forrige uke. Der er han selv styreleder.

– Som forsvarer i dopingsaker skulle jeg gjerne hatt Antidoping Norge til å si dette før påtalenemnda tok i saken. Det syntes jeg var høyst unormalt, sier han.

VG har gjentatte ganger henvendt seg til Johaug-advokat Christian B. Hjort med spørsmål om hvilken mengde av det forbudte stoffet clostebol som ble målt i kroppen på den norske langrennsløperen. Hverken han eller andre i apparatet rundt Johaug har ønsket å gå ut med denne mengden.

De nøyer seg med å hevde at mengden clostebol er «svært lav».

Vil ikke ta diskusjonen



Kommunikasjonsleder i Antidoping Norge, Halvor H. Byfuglien, sier følgende konfrontert med Morten Justad Johnsens utspill:

– Vi ser ikke behov for å gå inn i en diskusjon om det advokat Johnsen sier der saken står nå. Dette er en sak med en voldsom offentlig interesse, det skjønte vi selvsagt tidlig. Og med den interessen, er vi innforstått med og forberedt på at andre både vil vurdere og engasjere seg i det arbeidet Antidoping Norge gjør og antidopingarbeidet som sådan.

På spørsmål om man ikke bør opplyse om mengden clostebol som ble målt i Johaugs kropp når Antidoping Norge først har hevdet offentlig at målingen var «lav», svarer Byfuglien at man ikke ser det som riktig å gå mer detaljert inn i disse forholdene:

– Dette vil naturlig nok kunne bli tema på et senere tidspunkt i saken. Når administrasjonen i Antidoping Norge er ferdig med saken, vil den bli overlevert den frittstående Påtalenemnden som innehar juridisk, medisinsk og farmakologisk kompetanse, sier han til VG.