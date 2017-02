Profilert CAS-advokat ber WADA droppe Johaug-anke

ZÜRICH (VG) Den amerikanske idrettsadvokaten Paul Greene mener dommen mot Therese Johaug er dypt urettferdig – men juridisk riktig.

Nå håper han FIS og WADA dropper tanken om å anke dommen mot den norske langrennsstjernen.

– Det var åpenbart at Johaug ville få en straff mellom 12 og 15 måneder. For WADA er det lite å vinne i denne saken. De anker ikke dersom de tror straffen bare vil øke med en måned eller to. Denne saken bør de la ligge, sier Greene til VG.

Han har vært advokat for en friidrettsstjerne som Asafa Powell og ført en rekke saker i CAS – eller «idrettens høyesterett» – i Sveits.

EKSPERT: Amerikanske Paul Greene har lest Johaug-dommen. Foto: Privat

Sympati med Johaug

På oppfordring fra VG har Greene lest dommen som utestenger Johaug fra all idrett og organisert trening i 13 måneder. Advokaten lot seg imponere av det han leste: Dommen er en av de aller best begrunnede han har lest på fra en domstol på det nivået, sier han.

– Juridisk er det vanskelig å få en lavere straff enn 12 måneder, så avgjørelsen er riktig. Det går ikke an å snakke om «ingen skyld» i denne saken, for det holder ikke å stole fullt og helt på det en lege sier. Jeg har hatt flere saker som spinner rundt nettopp dette, og andre CAS-dommer levner liten tvil, sier Greene.

Men: Amerikaneren har likevel en solid dose sympati med Therese Johaug. Det ble målt 13 nanogram clostebol per milliliter i urinen hennes i fjor vinter. Årsaken skal ha vært bruken av en krem på leppen hennes.

– 13 nanogram er ekstremt lavt. Man er ikke engang i nærheten av å ha en prestasjonsfremmende effekt. For to-tre år siden ville man ikke engang oppdaget en så lav konsentrasjon, sier Greene.

– Blodig urettferdig

Han mener dommen viser at dagens antidopingreglement har svakheter.

– Sett ut fra dagens regelverk, så er dommen riktig. Men samtidig er det blodig urettferdig at hun skal utelukkes i 13 måneder. Hun burde fått én til to måneders utestengelse, men det åpner ikke WADA-koden for siden det ikke er snakk om et særskilt stoff (stoff med lavere alvorlighetsgrad, journ.anm.). Dette viser noe av problemet med dagens WADA-kode.

Dersom dommen blir stående, er Johaug tilbake i konkurranse 18. november. Trolig vil hun kunne trene med laget igjen et par måneder før dette. I så fall mister hun årets sesong, men får i praksis med seg hele 2017/2018-sesongen.

– WADA bør ikke anke

28-åringen har valgt å ikke anke dommen på 13 måneders utestengelse. Det er smart, mener Paul Greene. Også Antidoping Norge har droppet en anke.

Dermed gjenstår bare Verdens Antidopingbyrå (WADA), Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Den internasjonale olympiske komité.

– Dersom WADA velger å anke, er det fordi de vil ha straffen opp på to år. Men de bør ikke anke en fair dom som denne, sier Paul Greene.

Siden Therese Johaug testet positivt på et anabolt steroid, var minimumsstraffen hun kunne få 12 måneder, med mindre hun klarte å argumentere for at hun var helt uten skyld i det som skjedde. Det siste avviste domsutvalget til NIF.