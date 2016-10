«Pølsa» Pettersen om Johaug-saken: – Det kunne skjedd hvem som helst

I åtte år var Øystein Pettersen (33) på landslaget. Ikke én eneste gang sjekket han hva han fikk av legen.

Øystein Pettersen lader opp til en ny sesong med langløp. Det er to år siden han var ferdig på landslaget. Da hadde han vært på landslaget i åtte år. Her forteller han om livet på landslaget.

– Å være på landslaget er veldig bra. Støtteapparatet er der for at løperne skal prestere best mulig. Systemet er så bra at løperne stoler blindt på det. De er best i klassen, de er så gode at utøvere fra andre nasjoner ønsket de gikk for Norge. Men det har en bakdel, løperne, iallfall jeg, ble bortskjemt, sier Pettersen til VG.



Ble kanskje for sløv på landslaget



Han tok OL-gull på lagsprinten med Petter Northug i 2010.

– Det eneste standpunktet du trenger å ta er hva du vil ha til frokost, resten fikser forbundet. Dagen for et skirenn så slik ut: Du står opp, spiser frokost, pakker sekken og går til bussen. Når du kommer på stadion er skiene smurt. Det kan hende jeg ble for sløv. Det var en realitycheck å gå ut av landslaget, bare det at jeg måtte blande drikke selv, sier Pettersen og legger til:

HØYDEPUNKTET: Øystein Pettersen (t.h.) og Petter Northug vinner lagsprinten i OL i Vancouver i 2010. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han kommer med en erkjennelse etter at Therese Johaug nå har avlagt positiv dopingtest.

– Legen min på landslaget var Ellen Moen. Jeg sjekket aldri hva jeg fikk av henne. Jeg spurte legen, og tok alt for god fisk, sier Pettersen.

Og innrømmer:

– Det som er skjedd med Johaug kunne skjedd meg. Det kunne skjedd hvem som helst.



Han hyller opplegget til landslaget rundt utøverne. Pettersen mener det ligger perfekt til rette for at løperne skal gå fortest mulig fra klokken piper til den røde mållinjen.

– Lever løperne på landslaget i en boble?

– Ja, det kan man si. Det var noen som alltid gjorde jobben. Jeg hyller opplegget, men så kommer den dagen de gjør en feil, svarer Pettersen.

Golberg: - Man tenker ikke på hva man gjør



Pål Golberg ble vraket fra landslaget etter forrige sesong. Han har vært med i flere mesterskap, i desember 2013 vant han verdenscuprennet over 15 kilometer i Lillehammer. Han savner landslagsmiljøet, men samtidig mener han at han har vokst på at han nå må ta ansvar for egen trening og alt rundt.

– Jeg kom inn på landslaget i 2012. Man får ting veldig servert. Det er vel og bra. Det er en veldig trygg tilværelse. Men det er minus ved det, man blir med på en bølge, man tenker ikke på hva man selv gjør, sier Golberg.



VANT: Pål Golberg vant 15 kilometer klassisk i verdenscupen i Lillehammer i desember 2013, her er han fotografert sammen med mediaansvarlig i skiforbundet, Gro Eide, etter seieren. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix



Han stolte alltid på legene og støtteapparatet.

– Jeg har ikke hatt så mye sykdom. Men vi var alltid knyttet til fagpersoner, jeg var trygg i det, sier Golberg.

Skeptisk til apotek i Italia



– Er livet på landslaget et liv i en boble?

– Man kan gjerne kalle det det. Det kan jo være både negativt og positivt. Det var kjipt å miste plassen, men jeg får mer ut av det sånn som det er nå. Jeg trener det jeg har tenkt til å trene, svarer Golberg.

– Kunne det som har skjedd Therese Johaug skjedd deg?

– Det er veldig vanskelig å svare på. Det blir spekulasjon. Jeg tror jeg har vært nøye på ting. I Norge føler jeg det er trygt å gå på apoteket. Men man vet jo at i Italia kan det være sånn at man får noe som ikke er så bra, svarer Golberg.



– Hvordan er det å være på landslaget?



– Da jeg gikk verdenscup så kommer man seg til Gardermoen med ski og staver. I traileren fikser de skiene som du vil. Støtteapparatet blander drikke. Det er en luksustilværelse. Det er ingen tvil om det, svarer Golberg.

Stoler mer på legen enn moren sin



Han satser videre på egenhånd. Nå skal han snart til Val Senales. Da skal han bo sammen med landslagsløperne, som han har savnet. Han har lest historien VG skrev om den italienske syklisten Stefano Agostini som ble tatt for det samme stoffet (clostebol) som Therese Johaug. Han ble utestengt i 15 måneder og la opp.

«Jeg hadde utslett på min venstre rumpeballe, og orket ikke å klø lenger. Jeg spurte min mor og hun rådet meg til å bruke denne reseptfrie salven (Trofodermin), som hun hadde gjort med et lignende problem», uttalte Agostini til sykkelnettstedet Tuttobici rett etter at A-prøven ble offentliggjort.

– Jeg stoler mer på legen enn mora mi i sånne saker, sier Golberg og ler litt, før han legger til i en alvorligere tone:

– Man må stole på legen.

Til Italia uten Johaug



I dag (onsdag) reiser landslagsløperne til høydesamling i Val Senales i Italia. Therese Johaug blir ikke med dit.

Under et pressetreff i Holmenkollen forrige lørdag snakket Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg om Johaug-saken. Begge sa til VG at de ikke leser pakningsvedlegget når de får medisiner av landslagslegene.



– Jeg har hatt full tillit til helseteamet og stolt på dem. Jeg har stilt spørsmål og latt dem sjekke opp for meg, sa Marit Bjørgen.