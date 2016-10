Østberg & Co vil trene med Johaug – om de får lov

Ingvild Flugstad Østberg (25) vil sammen med flere av de andre landslagsjentene trene med Therese Johaug (28) – om de får lov.

Langrennsløperne er på høydesamling i Nord-Italia. Mandag formiddag var Ingvild Flugstad på ski på breen på 3000 meter. Hun savner Johaug, som er hjemme etter at hun er suspendert etter en positiv dopingtest på clostebol. 4. oktober fikk Johaug vite resultatet av dopingtesten.

– Kommer du til å ta noen løpeturer med Johaug?

– Det kommer jeg helt klart til å gjøre, så lenge det er innenfor de retningslinjene og reglene som vi må forholde oss til, så kommer jeg helt klart til å gjøre det, svarer Østberg.

Trenger tid



Hun har fryktelig vondt av bestevenninnen, og syns det var en surrealistisk beskjed å få at Johaug hadde avlagt positiv dopingtest.



– Jeg måtte bruke litt tid på å forstå hva det innebærer. Jeg får bare vondt av Therese. Jeg unner ingen å ha det sånn, sier Østberg.

De bor i nærheten av hverandre i Oslo. I tillegg til mange samlingsdøgn i regi av landslaget, så reiser de også på egne treningssamlinger. Hun syns den nye situasjonen er tung å takle.

– Det går innpå en. Det er nesten vanskelig å skjønne. Vi er jo lagvenninner og gode venninner i tillegg. Vi er mye med hverandre og det er ikke godt å se at en av dine beste venninner ha det sånn, sier Østberg.

Vil være der for Johaug



Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen bor også i Oslo. De vil også trene med Johaug.

– Jeg har sagt, så lenge jeg kan gjøre det, så vil jeg trene sammen med henne og være der for Therese, sier Bjørgen til VG.

– Hvordan kan du være der for Johaug?

– Det et er vanskelig for oss å sette oss helt inn i situasjonen om hvor for jævlig hun har det, så vi må bare være der for henne som menneske og god venninne, svarer Bjørgen.

Holder kontakten



Jacobsen vil alltid være der for lagvenninnen. Hun var tydelig rørt når hun snakket om Johaug på mandagens pressetreff i Italia.

– Hun er en god venninne og det kommer hun alltid til å være og da forbeholder jeg meg retten til å holde kontakt med mine venninner, sier Jacobsen.

– Tenker du at du kan ta noen treningsøkter med Johaug?

– Slik jeg har forstått det, så er ikke vilkårene for suspensjon helt klarlagt, eller vi har akkurat fått dem, så jeg kjenner ikke helt detaljene i det. Men hvis det åpner for at vi kan trene sammen på hjemmebane, så er jeg veldig åpen for det, som sagt Therese er en veldig god venninne, svarer Jacobsen.

– En grensegang



Anstein Gjengedal, leder for påtalenemnda i Antidoping Norge, uttalte seg om løpeturer med lagvenninnene da han offentliggjorde suspensjonen av Johaug i forrige uke.

– Det er ikke organisert trening, så om hun tar seg en joggetur med venninner så er ikke det organisert idrett, men det er klart det er en grensegang der, men jeg vil ikke kommentere det ytterligere, sa Gjengedal til VG da.