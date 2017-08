Norsk CAS-ekspert: – Åpenbart at dommerne var uenige

SEISER ALM (VG) Dommerpanelet som idømte Therese Johaug (29) en utestengelse på 18 måneder, må ha vært uenige om lengden på straffen.

Det mener tidligere CAS-dommer Bård Racin Meltvedt etter å ha lest dommen som ble offentlig kjent i går – og som gjør at Johaug går glipp av OL til vinteren.

I dommen står det at «Alle hensyn tatt i betraktning, så mener flertallet av dommerpanelet at en rimelig utestengelsesperiode er 18 måneder».

– Det fremstår som en enstemmig dom, men en av dommerne har åpenbart ment at 18 måneder er for strengt og sagt at han nekter å være med på dette. Han har nok sagt at «dersom dere mener 18 måneder, så får dere skrive flertall i stedet for enstemmig. Det er åpenbart at dommerne har vært uenige, sier Meltvedt til VG.

– Hvorfor mener du den ene dommeren ville ha en mildere straff, og ikke strengere?

– Magefølelse, svarer Meltvedt.

I perioden 2002 til 2010 var han dommer i totalt 28 saker som ble ført for idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits. Ordkløveri som det nevnte eksempelet fra gårsdagens dom har Meltvedt opplevd i flere av sakene han selv jobbet med.

– Dette er måten man gjør det på dersom én av dommerne er veldig steil og ikke vil bøye av. Dommerne har nok brukt betydelig tid med å komme til en enighet, tror han.

– Har vært en uenighet



Også Johaugs norske advokat, Christian B. Hjort, bet seg merke i ordlyden i gårsdagens dom.

– Det har vært en uenighet på både utmålingssiden og på et særspørsmål. Det forteller meg at dette ikke heller har vært «rett frem» for panelet, sier han.

Therese Johaug fikk dommen allerede mandag formiddag. Da var familien hennes fortsatt til stede i fjellbygda Seiser Alm.

I går kom hun gråtende inn i et møterom på hotellet der hun bor, for å snakke med et knippe norske journalister. Hun følte seg urettferdig behandlet og forlot lokalet – fortsatt gråtende – åtte minutter senere.

– Gårsdagen var helt forferdelig. Det er dette som er det største i livet mitt her og nå. Jeg føler at jeg hadde fortjent en liten opptur, men så blir det heller en liten nedtur igjen, sier hun gråtkvalt til VG.

– Utenfor alle proporsjoner



Bård Racin Meltvedt tilhører dem som mener gårsdagens CAS-dom er rigid og urimelig streng. Det at det er fire år til neste OL, samt at Johaug er «hele» 29 år, burde spilt inn i større grad, mener han.

– Å gi Therese Johaug 18 måneder er utenfor alle proporsjoner, sier Meltvedt.

– Tidligere rettspraksis sier at det å peke på legen ikke holder. Har Johaug da gjort noe som helst etter å ha brukt en krem kjøpt i Italia?

- Det er ubestridt at hun fikk en pakning med et dopingvarsel. Domstolen vil da si at «det er for enkelt å si at jeg har spurt legen min, det dopingmerket ser jeg bort fra. Det er for dumt. Det er nesten ikke troverdig at hun ikke har sett advarselen». Om dommerne har resonert sånn, så skjønner jeg at man lander på en lengre utestengelse enn i Norge.

– Og det er slik dommerne virker å ha tenkt. Sier du ikke da at du forstår dommen?

– Jeg ser den argumentasjonen, men det er også momenter som at mengden ikke er prestasjonsfremmende, samt at vi har å gjøre med en medisinsk ekspert (Fredrik Bendiksen), som hun var kontraktsmessig pålagt å lytte til. Det er et godt stykke fra 12 til 15 måneder. Men å dra til 18 måneder er for mye, mener den tidligere CAS-dommeren.

Nå er punktum likevel sagt. En anke til sveitsisk høyesterett fremstår som utopi. Der vil man etter alle solemerker avvise saken før den i det hele tatt kommer opp, ettersom det kun er formelle feil som normalt fører til at en anke blir akseptert.

– Jeg er helt knust. Jeg hadde en drøm om å gå OL. Det fikk jeg i går beskjed om at jeg ikke får. Jeg har forsøkt å stå i det, jobbet hver eneste dag og trent ufattelig mye for å lykkes i OL. Så dette er veldig tøft, sa Johaug i går.

Noen få dager før møtte hun VG utenfor hotellet hvor hun bor på 1900 meters høyde nord i Italia. Da nikket hun ivrig på spørsmål om hun har blitt mindre fordomsfull det siste året.

– Er det én ting jeg har lært nå, så er det at man skal sette seg inn i hver enkelt sak og ikke uttale seg eller ha fordommer før du vet sikkert hva som har skjedd. Med andre saker jeg har lest i CAS og jeg har opplevd, så ser man at det er ufattelig mange uheldige toppidrettsfolk der ute som har fått en ufortjent dom, sa Johaug.

Nå mener hun selv å være en av dem.