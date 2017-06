Norge tror på mer Johaug-jubel

LAUSANNE (VG) Samtidig som nordmenn tror Therese Johaug (28) vil slå voldsomt tilbake i skisporet, kommer rapportene om at langrennsløperen tester bedre enn noen gang.

Johaug senket skuldrene og trakk et lettelsens sukk i Sveits tirsdag ettermiddag. En alvorlig høring i CAS – gjerne kalt «idrettens høyesterett» – var over.

Nå handler alt om å vente på en endelig dom i dopingsaken.

– Jeg har ventet i åtte måneder og levd i uvisshet. At jeg må vente i seks uker til, det preller av meg. Jeg har opparbeidet meg et team rundt meg og har nok av planer fremover. Nå er jeg bare kjempeglad for at dette er over, sier Johaug til VG.

Hun kan ta fatt på en kort ferie vel vitende om at det norske folk tror hun vil bite bra fra seg som langrennsløper også i fremtiden: Infact har gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse på oppdrag fra VG.

Ett av spørsmålene lyder hvorvidt folk tror Johaug vil komme tilbake som verdens beste langrensløper.

Svarene er ikke til å misforstå: Nær 46 prosent svarer «Ja, helt sikkert». Rundt 34 prosent svarer «Muligens». Og bare 4,9 prosent er skeptiske og svarer «nei».

– Jeg setter så vanvittig stor pris på støtte jeg har fått fra folket. Uten den støtten så hadde jeg aldri klart å stå såpass oppreist som jeg gjør i dag. Alle kommentarer, brev og smil betyr like mye. Det gjør at jeg klarer å stå oppreist, sier Johaug.

– Hvordan er formen din i dag?

– Jeg har gjort en god jobb i vinter, tross alt styret. Jeg har hatt gode tester også. Så får vi se hva det vil si. Jeg har jo ikke konkurrert. Vi får ta en ny prat når sesongen starter og jeg forhåpentligvis får lov til å gå et skirenn, smiler 28-åringen.

At hun har levert gode tester den siste tiden, ble bekreftet av hennes egen manager, Jørn Ernst, i går. Utenfor CAS-slottet i Lausanne fortalte han at Johaug leverer bedre målinger enn hva hun gjorde for ett år siden.

Pål Gunnar Mikkelsplass, som er personlig trener for Johaug mens hun er utestengt, har ikke besvart VGs henvendelser.

– Er det selvfølgelig at du fortsetter karrieren dersom OL ryker?

– Ja, det er det. Jeg føler at jeg ikke har gjort noe galt i denne saken og skal vise meg selv og andre at saken ikke knekker meg. Jeg har lyst til å stå øverst på pallen igjen, sier Johaug til VG.

I den samme undersøkelsen, som ble foretatt fredag i forrige uke, svarer 52 prosent av de spurte at det er synd på henne. 27 prosent svarer at det ikke er synd på langrennsløperen.

Johaug forklarte seg i rundt 40 minutter for tre internasjonale dommere i går. Deretter brukte tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen nesten halvannen time på å fortelle de samme personene hvordan han kunne bomme så grovt i fjor.

Bendiksen skal ha kjøpt, og gått god for, medisinen som angivelig fikk Johaug til å teste positivt på clostebol.

– Jeg oppfattet prosessen som profesjonell og ordentlig, og jeg synes det var greie forhandlinger. Jeg er fornøyd med å ha forklart meg for CAS, og føler at jeg fikk frem alle detaljene i saken, sa Bendiksen etter å ha vitnet.

Han har pratet godt med Johaug de siste dagene. I går ga 28-åringen uttrykk for at hun synes synd på sin tidligere lege.

Selv risikerer hun en skjerping av straffen på 13 måneders utestengelse, som hun fikk i Norge: FIS fortalte i går CAS at de mener 28-åringen bør utestenges fra all skisport i mellom 16 og 20 måneder. I så fall ryker OL kommende vinter.

Lege Bendiksen sa følgende da han kom ut av høringsrommet tirsdag ettermiddag:

– Det er godt å ha kommet dit vi er i dag, og så håper jeg at fornuften seirer til slutt, sier legen.

På spørsmål om en utdyping av dette, fortsatte han:

– Jeg håper Therese får delta i OL.