Meningsmåling: Folket tror på Johaug-comeback

Det norske folk tror at Therese Johaug (28) vil bli verdens beste skiløper igjen, etter å ha blitt ferdig med utestengelsen.

På spørsmålet «Kommer hun tilbake som verdens beste langrennsløper?», er det kun 4,3 prosent som svarer nei i InFacts undersøkelse, som er hentet inn etter forrige ukes dopinghøring.

Over 40 prosent svarer «Ja, helt sikkert», på det samme spørsmålet.

Johaugs manager Jørn Ernst synes tallene er gledelige.

Forrige undersøkelse: 1 av 2 mener Johaug har ansvaret

– Det er veldig hyggelig å se. Det var noe av det vi håpet på med den høringen også, ettersom Therese og andre fikk fortalt mer detaljert og mer om hva som har skjedd. Det kom jo tydelig frem i media, og det er hyggelig å se at det påvirker folk, sier Ernst til VG.

Les også: Her er planen som skal redde Johaug

– Hva betyr det for Johaug å ha denne støtten i ryggen?

– Det betyr jo mye det, at folk har tro på at hun kommer tilbake. Det er selvfølgelig den troen hun har selv også. Vi har lagt en plan med OL som det store målet, så får vi se. Hun er veldig fokusert på det, sier Ernst, mens Johaug selv er i Sør-Korea for å undersøke OL-løypene.

– En tillitvekkende person

Knut Weberg i InFact mener at tallene viser at høringen på Ullevaal Stadion forrige uke har påvirket befolkningen.

53,9 prosent mener at tilliten til skiløperen ikke er påvirket overhodet av dopingsaken, mens 6,1 prosent mener at deres tillit faktisk er styrket.

– Hun har jo ikke vært så mye i media. Tror du at folk kan få økt tillit bare av å se henne offentlig igjen?

– Det kan godt tenkes. Hun er jo tillitvekkende som person når hun fremstår i mediene, så det syns jeg ikke er så rart. Ser vi på holdningen til 14 måneders utestengelse, så er det presist likt som tidligere. Det er ikke der endringen har skjedd, men tilliten er noe bedre og hun tillegges noe mindre ansvar for saken, sier Weberg til VG.

Johaug om timene etter sjokkbeskjeden: «Si hva som har skjedd!»

Manager Ernst sier at det var mye spenning knyttet til de to dagene på Ullevaal Stadion.

– Hun følte jo det gikk bra, hun var veldig spent og gruet seg ganske mye til de to dagene. Nå gikk jo hennes forklaring veldig bra, så hun var veldig glad for å gjennomføre det å være ferdig, sier Ernst.

Se også: Slik kan Sundby-dommen skape Johaug-trøbbel

De yngste mest kritisk

Videre svarer 59,8 prosent ja på om det er synd på 28-åringen fra Dalsbygda, mens kun 23,7 prosent av de spurte svarer nei.

Så du denne? Slik var TV 2-Ernsts rolle i Johaug-saken

I tillegg er det et stort flertall som mener at innstillingen om 14 måneders utestengelse er for streng. 55,1 prosent mener den er streng, mens 21,8 prosent mener det er en passelig straff.

– Folk tror i større grad at hun er blitt et litt uskyldig offer. De fritar henne ikke for ansvar, men det er ganske mange som svar er lite eller ikke noe ansvar. Det er vel noe forbedret siden januar. Da var det 26 prosent som mente lite eller ikke noe ansvar, nå er det 35 prosent. Det er en forskjell, sier Weberg.

De mellom 18-29 år stiller seg mest kritisk i undersøkelsen. Kun 25 prosent synes det er synd på Johaug, 8,1 prosent tror kategorisk at hun ikke vil komme tilbake i verdenstoppen av langrenn og 27,7 prosent mener tilliten til Johaug er svekket som følge av dopingsaken.

Her: Svarene på tolv sentrale spørsmål i Johaug-saken