Martin Johnsrud Sundby har en Johaug-plan

SOGNEFJELLET (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) vil ha Therese Johaug (28) som hytteeier og treningspartner på Sjusjøen.

Forrige uke var Johaug og trente på Sognefjellet, nå er langrennslandslagene er på landslagssamling der. Onsdag var det skiftende vær, men strålende sol da løperne hadde sin ettermiddagsøkt på ski.

– Det er lenge til jeg er i OL-modus, sa Martin Johnsrud Sundby på Olympiatoppens samling på Fornebu for en drøy uke siden.

Han er ikke noe nærmere OL-modus selv om han har fått snø under skiene på Sognefjellet. Noe av oppkjøringen skal han gjøre på hytta på Sjusjøen hvor han og familien liker å være. Og nå har han en plan. I vår var han og Johaug på Sjusjøen for å se på hyttetomter sammen.

– Therese har veldig lyst til å få seg en hytte på Sjusjøen. Hun har jo vært der oppe mye. Jeg er godt kjent der. Så vi har vært ute litt og kikket etter hyttetomter, hun ser etter muligheter, sier Sundby til VG.

Godt utbytte for begge



Johaugs manager, Jørn Ernst, bekrefter hytteplanene.

– Vi er i en prosess med et prosjekt der oppe, sier Ernst til VG.

Siden Johaug avla den positive dopingtesten i fjor høst, så har hun vært mye på Sjusjøen. Hun har leid en hytte.

– Vi har snakket litt om trening og mulighet til å trene sammen i løpet av sommeren og høsten, sier Sundby.

Han tror både han og Johaug vil få godt utbytte av å trene sammen.

– Hadde vi løpt intervall motbakke med staver, så hadde jeg ikke vært så langt foran, men det får vi finne ut til høsten. Det går fint å trene rulleski sammen, da kan man putte på litt lettere hjul og justere seg etter ulike nivåer, sier Sundby til VG.



Bjørgen: – Positivt for Therese



Marit Bjørgen har leilighet på Oppdal.

– Hadde jeg hatt ti år igjen av karrieren min så hadde jeg bygd hytte på Sjusjøen. Det er et veldig fint område for langrennsløpere.



– Menn er sterkere enn damer; hvordan er det å trene med guttene for jentene?



– Det at Martin og Therese trener i lag, ikke minst at de deler erfaring og lærer av hverandre, det er veldig positivt. I utgangspunktet mener jeg at jenter og gutter kunne vært enda flinkere til det. Guttene går fortere enn oss, men rolig langkjøring eller at man er på samme plass, det går an, svarer Bjørgen og legger til:

– Martin er veldig flink til å tenke nytt og utfordre seg, så det kan være veldig positivt for Therese.

Ingvild Flugstad Østberg har ikke hytte, men liker seg i Hol der kjæresten Christoffer Rukke kommer fra. Men hun forstår godt at Johaug trives på Sjusjøen.

– Som skiløper så er det fint på Sjusjøen. Sånn livet mitt er nå er det fint der. Avstanden til Oslo er veldig praktisk, det er langrennseldorado, sier Østberg.

– Bra så lenge man vet hva man driver med



Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen elsker Skeikampen, begge har hytte der.



– Det er veldig fint å sykle på Skeikampen, men det vet jeg at Therese hater, så det teller ikke på en måte, sier Jacobsen til VG.



Hjemme i Oslo trener hun nesten mer med gutter enn jenter, siden det er flest gutter som satser i klubben Heming.



– Jeg tror det er kjempebra så lenge man vet hva man driver med. Så lenge man styrer intensiteten på de treningene hvor det er veldig viktig å gjøre det. Ellers er det bare inspirerende, sier Jacobsen.



Og hun legger til at det kanskje er en ekstra viktig grunn til å trene med Sundby.



– For Therese, som er mest vant til å være foran, å plutselig ha noen som er foran seg selv, sier Jacobsen.



Heidi Weng trente mye med guttene da hun var yngre, men ikke nå lenger.



– Er det mye opp og ned, så er gutter tyngre og sterkere. Det er naturlig at de går fra deg uansett, sier Weng som påpeker at det går fint når guttene legger seg på middels intensitet. Men om de går I3 (intensitetssone 1-5) og jeg maks, så blir det utjevnet, så det går jo, sier Weng.



Damelandslagstrener Roar Hjelmeset tror det er mest fordel Johaug å trene med Sundby.



– Det er løpeturer som er enklest å ha sammen. Guttene løper fortere, men vi har hatt en generasjon jenter som er gode løpere, så der kan man ha noen turer sammen. Vi trener kanskje for lite sammen, sier Hjelmeset til VG og legger til:



– Det er Martin som må jenke seg når de trener sammen, så det er nok ikke snakk om så mange øktene. De har vel en del å snakke om. Da kan det være fint å lufte seg sammen.



Sundby måtte møte i CAS på grunn av astmamedisin. Han ble utestengt i to måneder i fjor. Han visste ikke hva som møtte ham i CAS. Sundby fikk sjokk.



– Jeg var ikke forberedt på den måten å bli håndtert på. Du sitter der og føler som om du har begått et drap. Det er det som er holdningen i det rommet. Det er jo det Therese også møter, sa Sundby om høringen tidligere i år.



Han tror Johaug stiller bedre forberedt på grunn av hans erfaring.