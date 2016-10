Manageren om Johaug: – Hun har én tanke i hodet: Hun skal tilbake

Selv om dopingtatte Therese Johaug (28) skulle bli utestengt i ett eller to år, så er hun fast bestemt på å komme tilbake som langrennsløper.

Onsdag ble langrennsstjernen foreløpig suspendert til 18. desember etter å ha testet positivt på stoffet clostebol.

– Bakgrunnen for vedtaket er at Påtalenemden er av den oppfatning at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld, sa leder av Påtalenemnden, Anstein Gjengedal.

En eventuelt langvarig dom vil likevel ikke føre til at Johaug velger å legge opp, slik en del andre utestengte idrettsutøvere tidligere har gjort.

– Hun har én tanke i hodet: Hun skal tilbake. Hun er fast bestemt på det. Det er min personlige oppfatning, sier manager Jørn Ernst.

– En trist og fortvilet jente



Han forteller at det ikke er tatt noen stilling til hvordan Johaugs treningsopplegg blir under suspensjonen.

KAMPVILLIG: Therese Johaug kjemper for å renvaske seg etter at hun testet positivt på det anabole steroidet Clostebol. Hun hevder det skjedde i forbindelse med bruk av krem for såre lepper. Foto: Terje Bringedal , VG

– Vi har ikke tenkt på det ennå. Det er fortsatt veldig tidlig i den fasen vi er i nå. Vi har ikke diskutert det, rett og slett. Men det er heller ikke min rolle, sier Ernst, som først og fremst tar seg av det kommersielle for langrennsstjernen.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvordan dette blir. Vi forholder oss til det vedtaket som kom.

– Hvordan reagerer Johaug på suspensjonen?

– Som hun sier i den meldingen som ble sendt ut, så er hun selvfølgelig skuffet og preget og synes dette er veldig, veldig leit. En trist og fortvilet jente, beskriver manageren.

Må trene på egen hånd



Prosessfullmektig i påtalenemnda, Niels R. Kiær, forteller at Johaug ikke kan drive organisert trening eller konkurranse som er tilrettelagt av klubb eller særforbund tilknyttet Norges Idrettsforbund så lenge hun er suspendert.

Han mener også at bruk av Olympiatoppens fasiliteter på Sognsvann vil være lite sannsynlig.

– Jeg kjenner ikke til hvilke avtaler som ligger der, men Olympiatoppen er en del av Norges Idrettsforbund og er vel i gråsonen. Idrettsanlegg eid og drevet av en klubb eller et særforbund vil hun nok heller ikke kunne benytte seg av, men her må man se litt på hver enkelt spesifikke situasjon. En dopingtatt svømmer kan for eksempel ikke benytte seg av en svømmehall som er drevet av en klubb eller et særforbund, sier Kiær.

– Hva med klær og utstyr hun har fått av Norges Skiforbund?

– Det er vanskelig å si at hun ikke kan bruke klær som det står Norges Skiforbund på. Jeg kan vanskelig se for meg at man reagerer på det, svarer han.

– Det er helt forferdelig



Jørn Ernst forteller at han har hatt daglig kontakt med 28-åringen etter at sjokknyheten om den positivedopingtesten ble offentliggjort torsdag 13. oktober.

– Vi har støttet opp vi som er i teamet. Hun har hatt de nærmeste og viktigste personene rundt seg, og hun har først og fremst hatt en veldig stor støtte i Nils Jakob (Hoff).

– Hun får ikke trent som normalt, men prøver så godt hun kan å holde rutinene og hverdagen i gang. Hun går på både på rulleski og løper.

Ifølge manageren opplever Johaug det som tøft ikke å kunne være med resten av landslaget på høydesamlingen i Val Senales.

– Det oppleves naturlig nok som en stor belastning ikke å få være med når de drar på samling. Hele saken er en stor belastning for alle involverte. Det er vanskelig.

– Har hun tenkt til å snakke til omverdenen i løpet av den nærmeste tiden?

– Det vurderer vi litt fra dag til dag. Vi får se. Dette handler egentlig bare om én ting: Mennesket Therese midt oppe i dette her. Ingenting annet. Ikke strategi, ikke taktikk. Det er kun én ting det handler om, og det er henne.

– Men det er knalltøft. Det er helt forferdelig, tillegger Jørn Ernst.

Johaugs advokat Christian B. Hjort bruker all sin tid på å få VM- og OL-vinneren frikjent.

– Vi setter alle kluter til på å få en frifinnelse i domsorganet og forsøker å komme renvasket ut av dette. Vi konsentrerer oss i første rekke om dopingsaken. Det er øverst på agendaen. Det er det viktigste, sier Hjort til VG.

