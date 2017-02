Mamma Johaug: «Hvis jeg skulle få sove godt om nettene, var det bare å jobbe seg i senk»

En tydelig preget Gro Johaug (52) forteller i TV 2s dokumentar «Dommen» om den blytunge tiden etter at datteren Therese (28) fortalte at hun var tatt for doping.

– Jeg skjønte med en gang Therese ringte, at her er det noe som ikke stemmer. Og så fortalte hun «jeg er tatt for doping», sier Gro Johaug i klippet VG har fått anledning til å publisere.

Mamma Johaug har ikke uttalt seg offentlig om datterens dopingsak tidligere. Søndag kveld sendes den 50 minutter lange dokumentaren «Therese Johaug: Dommen» på TV 2.

Johaug-manager om dokumentar: – Viser saken fra flere sider

Den positive dopingprøven og oppstyret som fulgte gikk voldsomt hardt inn på foreldrene. Pappa Thorvall har flere ganger uttalt seg, mens moren har holdt seg unna offentligheten. Hun har jobbet seg igjennom den tøffe tiden, bokstavelig talt.

Foreldrene driver familiegården i Dalsbygda der Johaug vokste opp, og tungt arbeid har vært redningen for mamma Johaug som også har jobbet i helsevesenet ved siden av gårdsarbeidet:

– Etter hvert så fant jeg ut det, at hvis jeg skulle få sove godt om nettene, så var det bare å jobbe seg i senk. Så da sto jeg på fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, slik at jeg var skikkelig trøtt når jeg la meg. Da fikk jeg sove, forteller en alvorstynget og tydelig preget Gro Johaug.

NÆRT FORHOLD: Mamma Gro Johaug smiler fornøyd sammen med datteren etter NM-gullet på 10 kilometeren i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Jobbet med TV-prosjekt da sjokket kom



TV 2 var allerede i gang med et TV-prosjekt om den norske skistjernen da dopingsjokket plutselig slo ned som lyn fra klar himmel.

4. oktober i fjor fikk Johaug beskjed av landslagssjef Vidar Løfshus om at hun hadde testet positivt på en urinprøve tatt 16. september. Hun hadde brukt salven Trofodermin som inneholder det anabole steroidet clostebol.

– Jeg er helt knust og fortvilet over å ha kommet i denne svært vanskelige, og for meg uvirkelige situasjonen. Jeg opplever dette urettferdig og helt uforskyldt, sa en gråtende Johaug på pressekonferansen da den positive dopingprøven ble kjent 13 oktober – ni dager etter at hun selv fikk vite om prøven.

Da Johaug forklarte seg i dopinghøringen 25. januar, fortalte hun blant annet om telefonen fra Løfshus:

TØFF TID: Therese Johaug avbildet på en pressekonferanse i oktober. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Jeg skreik i telefonen «si hva som har skjedd, si hva som har skjedd», forklarte Johaug som ikke klarte å vente til Løfshus kom hjem til henne for å forklare hva som hadde skjedd.

Johaug om timene etter sjokkbeskjeden: «Si hva som har skjedd!»

– Jeg tok passordet, gikk inn på mailen og så at jeg hadde avlagt en positiv dopingprøve. Og jeg var i sjokk, rett og slett.

En sønderknust Therese Johaug kontaktet raskt foreldrene Gro og Thorvall.

De har naturlig nok fulgt karrieren hennes tett, og med blant annet OL-gull og syv VM-gull har det ikke manglet på oppturer og suksess.

Fra arkivet: Mamma Gro jublet etter VM-gullet: – Er det virkelig mulig?

Johaug har de siste årene vært en av Norges aller mest populære idrettsutøvere, og fallhøyden har vært enorm. Dopingsaken har fått stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Meningene har vært mange og sterke. Nå måtte familien takle en enorm nedtur sammen med datteren og hennes kjæreste, roeren Nils Jakob Hoff.

Johaug om støtten fra kjæresten: – Han har vært veldig viktig

Pappa Johaug: – Ikke tatt en snarvei



I TV 2s opptak som er gjort før saken kom opp i domsutvalget i Norges Idrettsforbund, snakker også pappa Thorvall om datterens skjebne.

– Det verste som kan er skje hvis folk dømmer henne for å være en juksemaker. For Therese, hun har ikke tatt en snarvei til toppen. Det er jo noen kloke hoder som sitter i domsutvalget, og de skal jo ha greie på det her. Og bruke noe av fornuften i det også, sier faren.

10. februar kom dommen på 13 måneders utestengelse. Dersom dommen blir stående kan Therese Johaug konkurrere igjen 18. november. Da rekker hun OL i Sør-Korea i 2018.

– For en vanlig mann med sunn fornuft, så høres dommen streng ut når man har brukt en krem på leppen. De tror jeg mange i Norge er enig med meg i, sa Thorvall Johaug til VG etter at dommen var klar.

– Jeg skjønner godt at reglene må være strenge. Samtidig må man i større grad klare å skille hva som handler om bevisst doping, og hva som ikke handler om bevisst doping. Det er problemet med dagens regler, la han til.

Anker ikke dommen



Therese Johaug har bestemt seg for ikke å anke dommen, men må muligens vente helt til påske før det blir klart om WADA anker.

– Vi har tatt en totalvurdering sammen med Therese. Vi oppfatter dommen som urimelig streng, men likevel veier hensynet til forutsigbarhet tyngst, sa Johaugs advokat Christian B. Hjort etter at det ble kjent at de ikke anker.

Risikoen for at en anke kan føre til lengre dom, og at OL dermed står i fare, har veid tungt for Johaug og folkene rundt henne. I dokumentaren har TV-teamet fått følge Johaug tett i en veldig tøff tid.

– Det er et program som viser saken fra flere sider, og vi håper den skal være med å kaste lys på en del ting som kanskje ikke er blitt belyst hittil, forklarte Johaug-manager Jørn Ernst til VG tidligere denne uken.

Thorvall og Gro Johaug har ikke ønsket å uttale seg til VG om dokumentarfilmen som sendes på TV 2 søndag kveld kl. 20.00.