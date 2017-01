Lillebror Johaug om søsterens dopinghøring: – Mental påkjenning

SJUSJØEN (VG) Karstein Johaug (24) har tilbrakt flere dager sammen med storesøsteren i dagene før dopinghøringen som venter onsdag. Han tror familien og Therese Johaug (28) skal klare å komme seg gjennom det trykket som venter til uken.

– Når jeg nå går skirenn tenker jeg ikke på det, men det som kommer til uken … det blir noen spesielle dager. Vi får ta det som det kommer, sier Karstein Johaug–Therese Johaugs lillebror og en av hennes nærmeste støttespillere–til VG.

Høring på onsdag



Han gikk selv herrenes 15 kilometer på Sjusjøen lørdag, men er smertelig klar over at den kommende uken blir alt annet enn lystbetont.

TRENER SAMMEN: Therese Johaug og broren Karstein Johaug trener sammen i skiløypene på Natrudstilen ved Sjusjøen i desember i fjor. Foto: Geir Olsen , VG

Onsdag 25. januar starter nemlig den to dager lange høringen i dopingsaken mot storesøsteren hans. I oktober 2016 ble Therese Johaug tatt for bruk av det forbudte stoffet clostebol. Under høringen kommende uke skal Norges Idrettsforbunds domsutvalg få en grundig gjennomgang av saken i Brann-losjen på Ullevaal stadion.

Mediedekningen er varslet å bli enorm og «rettssaken» er forespeilet å bli et sirkus. Påtalenemnda har innstilt på 14 måneders utestengelse som straff. Therese Johaug er blant dem som skal forklare seg. Domsutvalget skal etter hvert avsi dom i dopingsaken.

– Gjennom det verste



– Jeg tror hun har vært gjennom det verste. Det er bare det formelle nå, det å få blitt ferdig med saken og få klarhet i noen ting, sier lillebroren, som deretter får spørsmål om hvordan storesøsteren selv forbereder seg.

– Det som skjedde i oktober var mye verre. Det blir godt å bli ferdig med det. Det er en mental påkjenning, men hun har vært gjennom det verste, slår han fast.

– Hva gjør du som bror for henne denne tiden?

– Jeg er den broren jeg alltid har vært, hvor jeg har «backet» opp med trening, jobbet sammen med henne og tatt tankene vekk fra det som kommer. Hverdagen er sånn sett ganske lik, sier han.

Reiste til Oslo – broren konkurrerer



De to har oppholdt seg på Sjusjøen den siste uken og lagt ned noen treningstimer under fantastiske forhold. Karstein Johaug vil ikke si så mye om hva familien forventer av utfall i dopingsaken. Skistjernens advokat, Christian B. Hjort, har uttalt i VG at han mener det er grunnlag for å ikke utestenge Johaug og vil derfor kjempe for full frifinnelse.

Mens Therese Johaug har reist til Oslo har lillebroren blitt igjen på Sjusjøen, som var arena for Norgescup lørdag – og fortsetter med 15 kilometer klassisk søndag.

Vil gjøre det bra i NM



24-åringen åpnet konkurransen forrykende og luktet på en sterk plassering i åpningen av sitt eget løp. Avslutningen ble imidlertid brutal. Fra å ha ligget 13 sekunder bak vinneren Mathias Rundgreen etter fem kilometer ble de neste ti meget tunge.

I mål var han halvannet minutt bak Rundgreen og ble nummer 31. Han innrømmer å ha åpnet altfor hardt, men er rask til å understreke at han egentlig er en «klassiskløper». Dagens distanse gikk i fristil. Det store målet er å gjøre det godt i NM.

– Jeg håper å være rundt 15. til 20. plass. Jeg tror det er mulig også. I Lahti (Skandinavisk cup) var jeg ti sekunder unna topp 20 og det er like høyt nivå der som i NM, sier han.

Fortvilet over kvoteregler



Etter hvert håper Karstein Johaug å få sjansen i verdenscupen neste sesong. Han ønsker å bli en del av den nasjonale kvoten i et renn, men innrømmer at de nye kvotereglene–som innebærer at Norge kan sende færre løpere til renn enn før–gjør ham fortvilet.

– Det er synd. sånn får det bare være, sier han, som vil påpeke at han mener Det internasjonale skiforbundets grep for å hindre norsk dominans er feil.

– Det er feil grep å begynne der. Jeg tror ikke det ødelegger for noen hvis jeg går et renn i Holmenkollen og bli nummer 40 der. Sundby vinner uansett. Problemet er dominansen på toppen. Vi skal ikke snakke politikk, men det er synd for oss som skal gå i dag, sier Karstein Johaug.

