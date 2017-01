Kritiserer Antidoping Norge – mener «konspirasjonsteorien» lever videre i Johaug-saken

ULLEVAAL STADION (VG) Adresseavisen-kommentator Kjetil Kroksæter refser Antidoping Norge for manglende etterforskning av to kvitteringer i dopingsaken mot Therese Johaug.

– Etterforskningen de gjorde der var veldig lemfeldig, spør du meg. Det virker for meg som om de slapp sporet med en gang, uten å grave noe mer i det, sier Kroksæter til VG i en av pausene i Johaug-høringen på Ullevaal stadion.

TV 2-journalist fikk tak i kvittering



Tidlig tirsdag morgen ble dette tatt opp av den mangeårige sportsjournalisten i en kommentar på Adresseavisens nettsider, og bakgrunnen er som følger: I dopingsaken mot Therese Johaug har hovedpersonen selv og landslagslege Fredrik Bendiksens forklart at Trofodermin-salven, som førte til den positive dopingtesten, ble kjøpt i den italienske byen Livigno i begynnelsen av september.

Men tidligere denne måneden kunne VG fortelle at TV 2-profil Ernst A. Lersveen skal ha fått tak i en kvittering som viser at noen har kjøpt Trofodermin i italienske Seiser Alm én uke tidligere. Johaug og langrennslandslaget befant seg der på dette tidspunkt, før de reiste videre til Livigno.

Fredrik Bendiksen da han ble gjort oppmerksom på dopingmerket på salven:

«Dekkoperasjon for noe som gikk galt?»

Kroksæter skriver at han er overrasket over at ingen av partene i Johaug-saken har belyst dette i løpet av høringen: « ... konspirasjonsteorien om at det hele er en dekkoperasjon for noe som gikk galt uken før i Seiser Alm», som han selv skriver.

Adressa-kommentatoren får støtte fra Gunnar Martin Kjenner i et intervju idrettsjuristen har gjort med Dagens Næringsliv.

– Sporet er merkelig. Fordi det tok så lang tid før Bendiksen skaffet Johaug salven hun trengte, selv om hun ringte hjem til Norge og klagde sin nød. Det er kjøpt Trofodermin på to forskjellige plasser (Seiser Alm og Livigno), der Therese Johaug har vært. Det er mange ubesvarte spørsmål, sier Kroksæter.

Stusser over at helsesjef manglet



– Hvorfor er det viktig å belyse dette?

– Hvis man ikke får belyst det, eller avkreftet den konspirasjonsteorien i større grad, så lever jo den videre, svarer Kroksæter.

Årsaken til at dette kunnne være relevant for saken er at dersom for eksempel Johaug selv skulle ha kjøpt inn salven som ga en positiv test, så ville det selvsagt svekket hennes kamp for redusert dom betydelig.

Kroksæter stusser også over at helsesjef i Norges Skiforbund, Torger Hansen, ikke er stevnet som vitne i saken og at han ikke har fått uttale seg om saken. Hansen var nemlig til stede i Seiser Alm.

– Det skjønner jeg ikke. Det er jo Skiforbundet som har valgt at han som var til stede, ikke skal få uttale seg. Og samtidig at en som ikke var til stede, får uttale seg.

Forholder seg ikke til det



Johaug-manager Jørn Ernst sier til VG at han synes saken er godt belyst i løpet av disse to dagene. Han trekker frem at lege Fredrik S. Bendiksens forklaring torsdag var viktig i så måte. Hvordan Antidoping Norge har etterforsket saken, har han ingen kommentar til.

– Når det snakkes om alternative teorier: Går sånt inn på Johaug?

– Nei. Det forholder hun seg ikke til. Jeg tror ikke hun har lest noe særlig om det. Det har jo eksistert en del teorier, men forhåpentligvis har det som nå kommer frem gjort at det ikke er grunnlag for slikt lenger.

Antidoping Norges advokat i sin prosedyre mot Therese Johaug under høringen:

– Pressen har ikke sett alt



VG spør påtalenemndas advokat, Niels Kiær, som har ledet saken mot Johaug – om det ikke er uheldig at alternative hendelsesforløp blir tatt opp på høringens siste dag.

FERDIG FOR DAGEN: Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær møter pressen etter høringen i dopingsaken mot Therese Johaug torsdag. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Det er viktig å få med seg at saksdokumentene er ganske betydelige og det er en liten del som ble dokumentert og lagt frem for domsutvalget. Dere i pressen har ikke fått sett eller hørt om alt. Men alle partene har fått alle saksdokumentene og Antidoping Norge har vært i Italia og har sjekket ut alle andre mulige alternative hendelsesforløp, og mener seg komfortable med at faktum er som det er forklart, sier Kiær etter at høringen er over.

– Burde dere i lys av sakens enorme interesse lagt det frem – også for Johaugs del – som har vært opptatt av alt skal komme frem i lyset?

– Johaug har selv fått kopier av alle dokumenter. Men det er ikke noen tvil om at alt har kommet frem i saken. Vi har ikke funnet noe grunnlag for at det finnes andre hendelsesforløp.

– Burde vitner fortalt om dette her, for eksempel Torger Hansen?

– Vi har snakket med 12 forskjellige personer (i etterforskningen). Det har ikke vært relevant for denne saken her å høre alle vitnene, sier Kiær.

– Kan kospirasjonsteoriene nå legges endelig døde?



– Ja, det kan de, sier Antidoping Norges advokat.